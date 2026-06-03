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Eleciones 2026: Los errores más comunes al votar en segunda vuelta y cómo evitarlos este 7 de junio

La jornada electoral exige atención a los detalles y el cumplimiento de requisitos básicos para asegurar que cada sufragio sea contabilizado de manera válida

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Errores que pueden anular el voto en la segunda vuelta presidencial en Perú
Errores que pueden anular el voto en la segunda vuelta presidencial en Perú| Foto: Gemini IA

Este 7 de junio, Perú vivirá una de las jornadas electorales más importantes de su historia reciente. Los ciudadanos deberán elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para la presidencia. En este contexto, se advierte que los errores al momento de votar pueden determinar la validez del sufragio y afectar la transparencia del proceso.

Voto nulo o viciado: cómo evitarlo

Uno de los problemas más frecuentes es el alto número de votos nulos o viciados. Durante la segunda vuelta, la cédula solo incluye dos opciones. Marcar ambos símbolos, escribir mensajes o dibujar fuera del recuadro anula el voto automáticamente. Es decir, la única manera válida de sufragar es marcar claramente una cruz o aspa dentro del recuadro correspondiente al candidato de preferencia.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomienda practicar el llenado de la cédula antes de acudir al local de votación. La ONPE señala que errores simples, como pasar la línea del recuadro o realizar tachaduras, pueden invalidar el sufragio.

La jornada definitoria se aproxima y el ente electoral advierte sobre los pasos esenciales que deben seguir quienes asistan a las urnas para que su decisión cuente efectivamente
La jornada definitoria se aproxima y el ente electoral advierte sobre los pasos esenciales que deben seguir quienes asistan a las urnas para que su decisión cuente efectivamente|ONPE

Verificar el local de votación: una precaución necesaria

Otro error común ocurre cuando los electores se dirigen al local utilizado en la primera vuelta sin confirmar si hubo cambios. De acuerdo con la ONPE, los locales pueden variar entre una elección y otra, por lo que es esencial consultar la plataforma oficial antes del 7 de junio.

Se sugiere anotar la dirección confirmada o llevar una copia, ya sea impresa o digital, para mostrarla en caso de dudas. Asistir al local equivocado puede retrasar la votación y, en algunos casos, impedir que el ciudadano ejerza su derecho.

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Documentación en regla: requisito fundamental

La presentación de un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente es obligatoria. Quienes acuden con un documento que no se visualiza el rostro o deteriorado, el miembro de mesa no lo validará. Solo por estas elecciones estará permitido votar con uno vencido.

Reniec recuerda que los trámites de renovación o duplicado deben realizarse con anticipación, ya que el proceso puede tardar varios días. La falta de este documento es uno de los motivos principales por los que muchos peruanos no logran emitir su voto.

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE
12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

Llegar tarde o sin información

La ONPE advierte que llegar fuera del horario establecido puede impedir la emisión del voto. Muchos ciudadanos se presentan después de la hora de cierre, lo que genera aglomeraciones y posibles conflictos. Se recomienda llegar temprano y revisar el horario asignado para cada grupo de electores.

Además, es frecuente que algunos votantes acudan sin conocer la dirección exacta de su local. En las últimas horas se ha modificado algunas locaciones.

Errores en la mesa de votación: impacto en el escrutinio

No solo los electores cometen errores durante la jornada. Los miembros de mesa también enfrentan desafíos importantes. El llenado incorrecto de las actas puede derivar en su observación y remisión a los Jurados Electorales Especiales (JEE). Además, cuando la diferencia de votos entre candidatos es muy pequeña, cualquier error en el conteo puede alimentar sospechas de fraude o fallas técnicas.

La ONPE organiza capacitaciones previas para los miembros de mesa, pero la presión del momento y el cansancio pueden llevar a cometer equivocaciones. Por ello, la institución insiste en la importancia de la precisión y la revisión cuidadosa de cada paso durante el escrutinio.

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