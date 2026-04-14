Perú

Pago ONP se paga a domicilio desde mañana 15 de abril según cronograma por distrito

Desde el 15 al 24 de abril se realizará este servicio gratuito. Permitirá que pensionistas reciban su pago en casa, sin tener que ir al banco

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Ancianos peruanos con laptop y celular pidiendo pensiones
Ahora los jubilados podrán solicitar sus pensiones con un procedimiento más cómodo sin tener que presentarse presencialmente en las oficinas de la ONP. - Crédito Andina

Este miércoles 15 de abril la Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, iniciará el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio, una medida que beneficiará a 9 mil 847 pensionistas, quienes podrán cobrar su dinero por los años que laboraron formalmente en la comodidad de su hogar.

La entidad informó que las visitas se realizarán hasta el viernes 24 de abril, siguiendo un cronograma por zonas en Lima Metropolitana y el Callao. Estas son las fechas:

  • Lima Sur se visitará el 15 y 16 de abril
  • Lima Norte se visitará del 17 al 19 de abril
  • Lima Centro se visitará del 20 al 22 de abril
  • Asimismo, se realizará una segunda visita por si no se encontrara al pensionista en casa, esto se realizará durante el 23 y 24 de abril.
Jubilado cobrando su pensión en el Banco de la Nación
Conoce las fechas del cronograma de pagos de la pensiones ONP en el Banco de la Nación y otros bancos, así como las que se entregan a domicilio. - Crédito Andina

Cronograma de pago a domicilio

Si no sabes en qué parte de Lima se incluye a tu distrito, este es el cronograma con detalle ampliado y simplificado.

  • Lima Sur (15 y 16 de abril) incluye Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
  • Lima Norte (17 al 19 de abril) incluye Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.
  • Lima Centro (20 al 22 de abril) incluye Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.
  • Segunda visita será el 23 y 24 de abril y está destinada a pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera programación.
Captura de El Peruano con el cronograma de pagos de pensiones de la ONP en 2026
Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

¿Cómo recibo mi pensión en casa?

Asimismo, la ONP recordó que los pensionistas pueden solicitar el pago a domicilio, a través de la plataforma: onpvirtual.pe. Ya miles de estos reciben sus pagos de esta forma y no tienen que acercarse al banco (estos pueden cobrar el Banco de la Nación, el BBVA y otros).

Así, quienes registren su solicitud entre el sábado 11 de abril y el viernes 8 de mayo podrán ser programados para recibir dicho servicio a partir del mes de junio de este año.

Hay bono para quienes cumplen 80 años

¿Sabías que los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones que cumplen 80 años acceden de manera automática a la bonificación por edad avanzada, medida aplicada por la ONP en el marco del Decreto Legislativo N.º 19990?

adulto mayor cobrando pension en cajero del Banco de la Nación
Pensión de S/1.000 está vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

Como se sabe, este beneficio se otorga sin necesidad de realizar trámites, y representa un incremento del 25 % sobre la pensión habitual que percibe el asegurado a partir del mes en que alcanza dicha edad.

No te olvides que para consultas, los usuarios pueden comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

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