Corte de luz en Lima y Callao: zonas y horarios afectados del 16 al 18 de abril

Una serie de cortes de luz afectará a distintos sectores de la ciudad de Lima y Callao entre el jueves 16 y el domingo 19 de abril, en horarios y zonas específicas definidos por la empresa distribuidora. La programación abarca distritos como Lima Cercado, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, San Martín de Porres, Callao, Rímac, Ventanilla, Pueblo Libre e Independencia.
Fechas y horas del corte del servicio
Jueves 16 de abril
- Lima Cercado
- 00:00 – 06:00
- Jr. Huallaga (cuadras 4 y 5), Av. Abancay (cuadras 2 y 3)
- San Juan de Lurigancho
- 08:00 – 18:00
- Av. San Martín de Porres Este (cuadra 5)
- San Miguel
- 08:00 – 11:00
- Calle Ausangate (cuadra 6), Av. de los Precursores (cuadras 5, 6, 7), Calle Pacamarca (cuadra 2), Calle Villac Umo (cuadra 1), Av. Elmer Faucett (cuadra 3), Calle Chinchaysuyo (cuadras 2, 3), Calle Cayrucachi (cuadras 2, 3), Calle Collagate (cuadra 6), Calle Huandoy (cuadras 5, 6), Jr. Incahuasi (cuadra 2), Calle Pumacurco (cuadra 2), Psje. Túpac Amaru (cuadra 1)
- 08:00 – 16:00
- Av. Libertad (cuadras 27, 28, 29), Av. de los Insurgentes (cuadra 1), Urb. San Juan Masías (manzanas A, B), Jr. 28 de Julio (cuadra 2)
- Los Olivos
- 08:30 – 18:30
- Calle Abutillón (cuadra 38), Jr. César Vallejo (cuadra 7), Jr. Los Castaños (cuadras 7, 8), Jr. La Hiedra (cuadra 7), Av. Las Palmeras (cuadra 38), Urb. Las Palmeras (manzanas B, C, E, F, K, Z), Av. Carlos Izaguirre (cuadra 8), Calle Acacias (cuadra 7)
- 09:00 – 17:00
- Av. Alfredo Mendiola (cuadras 79, 80, 81), Jr. La Amistad (cuadra 4), Jr. La Honradez (cuadra 4), Jr. La Unidad (cuadras 79, 80), Urb. Pro (manzanas GG5, KK5, M5, MM5, NN5)
- Puente Piedra
- 08:30 – 18:30
- Asoc. Viv. Villa Margarita (manzanas A, G, H, K, L), Asoc. Viv. Milagrosa Cruz de Motupe (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Prima), Asoc. Res. Villa Las Flores (manzanas A, B, C, D, E, F, H, I), Asoc. Viv. Los Manantiales de Puente Piedra (manzana A), Asoc. Viv. Los Cedros del Norte (manzanas A1, C), Asoc. Viv. Santo Cristo (manzana C), Asoc. Las Torres (manzana A)
- Carabayllo
- 09:00 – 18:00
- Asoc. de Prop. Sacristía San Pedro de Carabayllo (manzanas A, B), Asoc. Viv. San Francisco de Carabayllo (manzanas A, B, C), Asoc. Viv. Buen Hogar (manzanas A, B), Pro. Viv. Sol de Sta. María (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), A.H. Camino Real de San Pedro de Carabayllo (manzana A)
- 09:00 – 16:00
- A.H. Sol Naciente de Carabayllo (manzanas A1, B1, C1, D1, 1E, F1, G1, N, N1, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z), A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo (manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z), Agrup. Fam. 11 de Mayo 5to Sct El Progreso (manzanas A, B, C, D, E, F, G, I, J, K), Agrup. Fam. Los Solidarios de Carabayllo (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K), Agrup. Fam. 11 de Mayo 5to Sct. El Progreso (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O)
- San Martín de Porres / Callao
- 13:00 – 16:00
- Asoc. Viv. Las Begonias de Santa Rosa (manzanas A, B, C), Asoc. Viv. Los Trabajadores del Puerto (manzana A), Asoc. Los Álamos (manzana A), A.H. Sta. Rosa (manzana J), Asoc. Viv. Los Olivos de Sta. Rosa (manzana J), Av. Canta Callao c/ Av. Japón, Pro. Viv. Las Dalias Stas Barbara (manzana C)
- San Antonio de Chaclla
- 09:00 – 13:00
- Asoc. de Pos. Sct. Unión Bellavista Anx. 22 Jicamarca (manzana BW)
Viernes 17 de abril
- Carabayllo
- 08:30 – 16:00
- A.H. Raúl Porras Barrenechea (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 3, 3B, 3D, 4, 5, 29, 29A, 29F, 29G, 33B, 33C, 55I, 55J), Av. Túpac Amaru (cuadras 19, 20, 21), Vallecito R.P.B.F. (manzanas 1, 2, 3, 4), Asoc. Prop. 7 de Agosto (manzanas A, B, C, D), Jr. Nicolás de Piérola (cuadra 1)
- 09:30 – 16:30
- Asoc. Prop. San Lorenzo (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), Asoc. Prod. Pecuarios Pampa San Antonio ASPPPS (manzanas B Prima, C Prima, D Prima, E Prima, F Prima, G Prima, H Prima, I Prima, J Prima, K Prima, L Prima), Asoc. Prop. del Prog. Res. Villa Torre Blanca (manzanas B, E, G, I, L), Asoc. Prop. Res. La Planicie de Carabayllo (manzana B)
- Ventanilla
- 09:00 – 18:00
- Asoc. Viv. Sta. Margarita (manzanas H, I, J, K, L), A.H. Los Cedros (manzanas A, B, C, C1, D, E, F, N1, Ñ1), A.H. San Pedro de Ventanilla (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, P1, Q, R)
- Callao
- 09:00 – 18:00
- P.J. José Olaya (manzanas A, B, C, D, E)
- Rímac
- 09:30 – 12:30
- Av. Samuel Alcázar (cuadra 1), Condominio Rimac Alcázar (edificios 1 al 10 y 21)
- San Juan de Lurigancho
- 10:00 – 18:00
- Urb. Pop. Los Jazmines (manzanas A, B, C, D, E, F, G), A.H. Alto Horizonte (manzanas A, C, D, E, F), Agrup. Fam. Los Girasoles del Alto Horizonte (manzanas A, A Prima, B, C, D, E, F, G, H, I), Agrup. Fam. Los Regadores de Jicamarca (manzana A)
- Lima Cercado
- 13:30 – 16:30
- Jr. Ecuador (cuadra 7), Av. Argentina (cuadra 11), Jr. República de Ecuador (cuadra 6)
- 09:00 – 17:00
- Av. Garcilazo de la Vega (cuadra 12), Av. Bolivia (cuadra 1), Av. Uruguay (cuadras 1, 2, 3), Pasaje Velarde (cuadra 1), Prolg. Camaná (cuadra 11), Jr. Rufino Torrico (cuadra 1), Jr. Capt. Fragata Ramón Cárcamo (cuadra 7)
- Pueblo Libre
- 08:30 – 18:00
- Av. La Marina (cuadras 3, 4), Av. Mariscal Domingo Nieto (cuadras 3, 4), Calle David Matto (cuadra 1), Jr. Paseo Libertad (cuadras 1, 2), Jr. Virrey Manuel Guirior (ex Tarapacá, cuadra 9), Jr. San José (cuadras 3, 4, 5), Calle Lino Alarcón (cuadra 1), Calle Marcos Dongo (cuadra 2), Calle Manuel Estacio (cuadra 1)
- Medio Mundo (Vegueta)
- 08:00 – 15:00
- Cliente PM0444 (s: 2843004)
Sábado 18 de abril
- Lima Cercado
- 00:00 – 23:45
- Jr. Callao (cuadra 1), Jr. Camaná (cuadra 2), Jr. de la Unión (cuadra 2), Jr. Conde de Superunda (cuadra 1), Psje. Nicolás de Rivera el Viejo (cuadra 1), Psje. Santa Rosa (cuadra 1)
- Carabayllo / Puente Piedra
- 08:30 – 18:30
- A.H. Nueva Jerusalén (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T), C.P. Las Orquídeas de Bello Horizonte (manzanas B, D), A.H. Los Jardines de Carabayllo (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, M), Asoc. Agrup. Fam. La Fontana (manzanas A, B), Coop. Viv. Trab. del Consej. Prov. de Lima (manzanas A, B, C, M), Asoc. Sta. Cruz (manzanas s/n, A)
- San Miguel
- 09:00 – 12:00
- Calle Miguel Hidalgo (cuadra 1), Calle Ampay (cuadra 1)
- 09:00 – 17:00
- Av. Costanera (puente peatonal) Playa Costa Verde alt. predio N 25, Calle Jorge Chávez esq. Av. Costanera Lt 2B
- Callao
- 10:00 – 16:00
- P.J. Albergue Constanzo (manzanas A, B, F, G, H, I), Urb. Melitón Carbajal (manzanas A, B, C, D), Urb. Fundo La Chalaca (manzanas B, F, G, J, K), Av. Oscar R. Benavides (cuadras 16, 19), Asoc. Vda. Sta. Ángela (manzana F), Calle Luis Bravo Arévalo (cuadras 1, 2), Calle Luis Miroquesada de la Guerra (cuadra 1), Jr. Rómulo Aseretto (cuadras 1, 3), Calle Carlos Arenas Loayza (cuadras 1, 2, 3), Jr. Sta. Fe (cuadras 3, 4), Av. Saenz Peña (cuadras 15, 17)
- Rímac
- 13:00 – 16:00
- P.J. Leoncio Prado (manzanas N, Ñ, O, P)
- Independencia
- 09:00 – 18:00
- A.H. Valle Hermoso de los Incas (manzanas A, A16, B, B16, C, C16, D, D16, E, F), A.H. Carmen Alto (manzanas C14, D14), Asoc. Pob. del A.H. Nueva Ampliación Carmen Alto (manzanas A, B, C) y otros.
Más Noticias
Resultados parciales de elecciones en Perú: cerrada disputa entre Roberto Sánchez y López Aliaga para enfrentar a Keiko Fujimori
Conforme avanza el conteo de la ONPE, cambian las posiciones en la carrera a la segunda vuelta. Piero Corvetto se presentó en el Parlamento donde respondió por las demoras en algunos centros de votación
Precio del dólar se dispara hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 15 de abril
Por reacción a Roberto Sánchez en segunda vuelta. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026
Los ‘churres’ buscarán su primer triunfo frente los ‘diablos rojos’ en Colombia tras el empate con Tigre en su debut. Conoce los horarios del emocionante duelo
Mauro Cantoro exigió la salida de Javier Rabanal de Universitario tras derrota ante Coquimbo Unido: “Se tiene que ir, está recontra cag...”
El ‘Toro’ explotó contra el DT español luego de la caída de la ‘U’ en el estadio Monumental y no auguró un buen futuro en la Copa Libertadores
Jessenia Uceda denunció maltrato de Rebaza Acosta tras inesperada salida: “Expreso mi malestar ante la falta de transparencia”
La exvoleibolista confirmó su salida del cuadro del Callao sin previo aviso y mostró su malestar por la manera de cómo se enteró su partida
MÁS NOTICIAS