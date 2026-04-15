Corte de luz en Lima y Callao: zonas y horarios afectados del 16 al 18 de abril

A.H. Valle Hermoso de los Incas (manzanas A, A16, B, B16, C, C16, D, D16, E, F), A.H. Carmen Alto (manzanas C14, D14), Asoc. Pob. del A.H. Nueva Ampliación Carmen Alto (manzanas A, B, C) y otros.

A.H. Nueva Jerusalén (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T), C.P. Las Orquídeas de Bello Horizonte (manzanas B, D), A.H. Los Jardines de Carabayllo (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, M), Asoc. Agrup. Fam. La Fontana (manzanas A, B), Coop. Viv. Trab. del Consej. Prov. de Lima (manzanas A, B, C, M), Asoc. Sta. Cruz (manzanas s/n, A)

Urb. Pop. Los Jazmines (manzanas A, B, C, D, E, F, G), A.H. Alto Horizonte (manzanas A, C, D, E, F), Agrup. Fam. Los Girasoles del Alto Horizonte (manzanas A, A Prima, B, C, D, E, F, G, H, I), Agrup. Fam. Los Regadores de Jicamarca (manzana A)

Asoc. Viv. Sta. Margarita (manzanas H, I, J, K, L), A.H. Los Cedros (manzanas A, B, C, C1, D, E, F, N1, Ñ1), A.H. San Pedro de Ventanilla (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, P1, Q, R)

Asoc. Prop. San Lorenzo (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), Asoc. Prod. Pecuarios Pampa San Antonio ASPPPS (manzanas B Prima, C Prima, D Prima, E Prima, F Prima, G Prima, H Prima, I Prima, J Prima, K Prima, L Prima), Asoc. Prop. del Prog. Res. Villa Torre Blanca (manzanas B, E, G, I, L), Asoc. Prop. Res. La Planicie de Carabayllo (manzana B)

Asoc. Viv. Las Begonias de Santa Rosa (manzanas A, B, C), Asoc. Viv. Los Trabajadores del Puerto (manzana A), Asoc. Los Álamos (manzana A), A.H. Sta. Rosa (manzana J), Asoc. Viv. Los Olivos de Sta. Rosa (manzana J), Av. Canta Callao c/ Av. Japón, Pro. Viv. Las Dalias Stas Barbara (manzana C)

A.H. Sol Naciente de Carabayllo (manzanas A1, B1, C1, D1, 1E, F1, G1, N, N1, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z), A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo (manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z), Agrup. Fam. 11 de Mayo 5to Sct El Progreso (manzanas A, B, C, D, E, F, G, I, J, K), Agrup. Fam. Los Solidarios de Carabayllo (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K), Agrup. Fam. 11 de Mayo 5to Sct. El Progreso (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O)

Asoc. de Prop. Sacristía San Pedro de Carabayllo (manzanas A, B), Asoc. Viv. San Francisco de Carabayllo (manzanas A, B, C), Asoc. Viv. Buen Hogar (manzanas A, B), Pro. Viv. Sol de Sta. María (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), A.H. Camino Real de San Pedro de Carabayllo (manzana A)

Asoc. Viv. Villa Margarita (manzanas A, G, H, K, L), Asoc. Viv. Milagrosa Cruz de Motupe (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Prima), Asoc. Res. Villa Las Flores (manzanas A, B, C, D, E, F, H, I), Asoc. Viv. Los Manantiales de Puente Piedra (manzana A), Asoc. Viv. Los Cedros del Norte (manzanas A1, C), Asoc. Viv. Santo Cristo (manzana C), Asoc. Las Torres (manzana A)

Una serie de cortes de luz afectará a distintos sectores de la ciudad de Lima y Callao entre el jueves 16 y el domingo 19 de abril, en horarios y zonas específicas definidos por la empresa distribuidora . La programación abarca distritos como Lima Cercado, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, San Martín de Porres, Callao, Rímac, Ventanilla, Pueblo Libre e Independencia.

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