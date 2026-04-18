Perú

Estas tres regiones del Perú registraron un incremento del turismo durante el último fin de semana largo

El movimiento de viajeros durante Semana Santa generó un impacto económico de USD 228,5 millones y evidenció una mayor capacidad de gasto, con un dinamismo sostenido en servicios como hospedaje, transporte y gastronomía a nivel nacional

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Según datos oficiales, el gasto promedio por turista se ubicó en S/ 500, cifra que supera la reportada el año pasado.
Según datos oficiales, el gasto promedio por turista se ubicó en S/ 500, cifra que supera la reportada el año pasado. Foto: Paracas Tour

Cerca de 1,9 millones de peruanos se movilizaron por el país durante el reciente feriado largo de Semana Santa, impulsando el dinamismo del turismo interno y superando las expectativas iniciales del sector. De acuerdo con cifras oficiales, cada viajero destinó en promedio S/ 500 a sus actividades, un monto superior al registrado el año anterior, lo que refleja una mayor disposición de gasto.

El impacto económico total de este flujo turístico alcanzó los USD 228,5 millones, evidenciando una recuperación sostenida de la actividad. Las regiones con mayor concentración de visitantes fueron Cusco, Ica y Lima, donde se registró un notable incremento en la afluencia, acompañado por un desempeño positivo en servicios vinculados como hospedaje, transporte y gastronomía.

Lima y sus destinos cercanos impulsan viajes cortos

Uno de los patrones más marcados durante este feriado fue la preferencia por destinos próximos a la capital. Las provincias de Lima concentraron una importante cantidad de visitantes, especialmente en zonas del sur como Cañete, donde destacan Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga. En el norte chico, lugares como Chilca, Mala, Quilmaná, San Vicente y el balneario de Cerro Azul también registraron alta concurrencia.

Asimismo, provincias como Barranca, Huaral, Huaura y Huacho captaron el interés de turistas atraídos por circuitos culturales y arqueológicos, particularmente aquellos relacionados con la civilización Caral. Otros puntos de gran afluencia fueron Churín, reconocido por sus aguas termales, y la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, que continúa posicionándose como un destino natural de alto valor.

Zonas como Barranca, Huaral, Huaura y Huacho también despertaron el interés de visitantes, principalmente por sus rutas de carácter cultural y arqueológico.
Zonas como Barranca, Huaral, Huaura y Huacho también despertaron el interés de visitantes, principalmente por sus rutas de carácter cultural y arqueológico. Foto: Andina

Ica fortalece su atractivo con naturaleza y servicios turísticos

El departamento de Ica reportó la llegada de aproximadamente 88 mil visitantes, lo que representa un crecimiento de 7% respecto al año anterior. La provincia de Paracas concentró cerca del 50% de este flujo, con 30.700 personas que visitaron su reserva nacional, consolidándola como uno de los principales polos turísticos del sur.

El movimiento económico generado en la región alcanzó alrededor de S/ 30 millones, dinamizando sectores como hospedaje, restaurantes, transporte y comercio. Además, la laguna de la Huacachina recibió cerca de 30.000 visitantes, reafirmando su popularidad como destino emblemático tanto para el turismo nacional como internacional.

Cusco lidera con alta demanda y presencia extranjera

Cusco se mantuvo como el principal destino turístico del país al recibir 256 mil visitantes durante el feriado. De este total, el 51% correspondió a turistas extranjeros, mientras que 45 mil personas arribaron por vía aérea, lo que evidencia la fuerte demanda internacional por este destino.

Machu Picchu volvió a ser el punto más concurrido, con entradas agotadas con anticipación para el sábado 4 de abril. Otros lugares del Valle Sagrado, así como Maras, Chinchero y Sacsayhuamán, también registraron una importante afluencia. En paralelo, el sector gastronómico experimentó un incremento de 68% en la demanda respecto a una semana regular, mientras que las agencias de viaje duplicaron su atención y el transporte turístico reportó un crecimiento de 72% en el número de pasajeros.

Cusco consolidó su posición como el principal polo turístico del país, al concentrar 256 mil visitantes durante el feriado.
Cusco consolidó su posición como el principal polo turístico del país, al concentrar 256 mil visitantes durante el feriado. Foto: difusión

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