Perú Libre apoyará cualquier escenario que acabe en la salida de José Jerí, anuncia Flavio Cruz

El presidente interino de Perú, José Jerí, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

La bancada de Perú Libre apoyará las mociones de censura contra el presidente interino José Jerí a fin de que deje el cargo, según anunció el vocero y candidato a la vicepresidencia del partido del lápiz Flavio Cruz.

En entrevista con Canal N, Cruz Mamani indicó que, si bien Perú Libre promueve una vacancia contra Jerí, el partido y la bancada acordó apoyar “cualquiera de los escenarios”. Es decir, tanto una vacancia como una censura.

“Ese (vacancia) sería el camino correcto, porque la Presidencia (del Congreso) ha consultado como a 10 juristas muy reconocidos en el mundo académico y político, y 8 han contestado, por unanimidad, que lo que corresponde es vacancia, no corresponde la censura. (...) La postura de Perú Libre, según acuerdo de bancada conjuntamente con el partido, es apoyar cualquiera de los escenarios. Nosotros vamos por vacancia, pero bueno, no lo han convocado para hoy. Pero la censura igual la vamos a respaldar”, dijo.

Otra bancada que marcó postura fue Alianza para el Progreso. Su vocero Eduardo Salhuana indicó que “nuestra decisión es por el bien del país; no podemos continuar en esta situación de incertidumbre”.

Mandatario afronta su séptima moción de censura. | Presidencia

Censura o vacancia

La censura parlamentaria se dirige primordialmente contra funcionarios de confianza, incluyendo al presidente del Congreso, cargo que actualmente ostenta Jerí, quien funge como presidente encargado del país. Esta medida sólo requiere una mayoría simple de votos de los congresistas presentes en la sesión. Con una asistencia de 130 parlamentarios, serían necesarios 66 votos afirmativos para que Jerí deje la presidencia y retome su puesto como legislador.

Por el contrario, la vacancia presidencial se rige por el artículo 113 de la Constitución. Este procedimiento exige una mayoría calificada de dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. La vacancia por incapacidad moral permanente contiene un procedimiento con plazos determinados, no se lleva a cabo en una única sesión como la censura.

En ambos escenarios, el Congreso de la República debe construir acuerdos entre diferentes bancadas para alcanzar los votos requeridos y materializar la destitución.

Cuestionamientos a la gestión de Jerí

Jerí ha sido cuestionado no solo por sus presuntos vínculos con empresarios chinos y polémicas visitas nocturnas, sino también por su gestión frente a la creciente inseguridad ciudadana. Diversos sectores critican la efectividad de los estados de emergencia implementados bajo su administración para enfrentar la ola de criminalidad en Lima Metropolitana.

A pesar del clima adverso, Jerí manifestó en una entrevista con Panamericana su convicción sobre la ruta institucional apropiada: “Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos”.

En caso de que la moción de censura no consiga la mayoría requerida y Jerí permanezca en el cargo temporalmente, los señalamientos en torno a su figura seguirán siendo un factor de inestabilidad, lo que anticipa nuevas batallas políticas en el corto plazo.