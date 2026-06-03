Alianza Lima vs Universitario: fecha del clásico en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Se conoció fecha del partido entre Alianza Lima y Universitario en Matute. (L1 Max)

La organización de la Liga 1 presentó el fixture oficial del Torneo Clausura 2026, revelando los encuentros clave de la segunda parte del año. Entre los duelos más esperados destaca el cruce entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, un enfrentamiento que suele definir tendencias en la lucha por el título nacional.

¿Cuándo se jugará el clásico en el Torneo Apertura 2026?

Se pudo conocer la programación del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el segundo de la temporada. Según Ana Lucía Rodríguez, el esperado cotejo se jugaría el sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 9 del Torneo Clausura. El horario establecido sería entre las 20:00 horas o 20:30 horas, dependiendo de la programación que indique el organizador del campeonato.

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El primer clásico de la temporada dejó como saldo la victoria de la ‘U’ por 1-0 sobre Alianza Lima en el Estadio Monumental, gracias al gol de Martín Pérez Guedes. El resultado sumó un condimento especial a la rivalidad, ya que los blanquiazules, pese a ganar el Apertura, no lograron imponerse ante su máximo adversario.

En el Clausura, el duelo se disputará en Matute, lo que abre la posibilidad de revancha para los ‘blanquiazules’. El equipo contará con el respaldo de su hinchada, un factor que podría influir en el ánimo y el rendimiento de los jugadores durante este esperado encuentro.

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El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

El presente de Alianza Lima y Universitario tras finalizar el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima se consagró como campeón del Torneo Apertura con amplia ventaja sobre sus perseguidores. El equipo selló el título una fecha antes del cierre, tras imponerse 3-0 a Los Chankas. Por ese motivo, el último partido frente a FC Cajamarca fue solo un trámite para cumplir con el calendario, ya que la celebración había tenido lugar en la jornada previa.

En contraste, Universitario de Deportes vivió un semestre complicado. El equipo quedó relegado en la lucha por el Apertura y mostró un rendimiento irregular en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que derivó en su eliminación de toda competencia internacional. Antes de concretarse la eliminación, la directiva decidió rescindir el contrato del entrenador español Javier Rabanal.

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Durante algunas fechas, Jorge Araujo asumió interinamente la conducción del primer equipo, hasta la llegada del técnico argentino Héctor Cúper. El experimentado estratega debutó con victoria ante Sport Huancayo en el cierre del Apertura y actualmente encabeza el proyecto deportivo de la ‘U’.

Matías Di Benedetto ganó 7 de los 11 duelos individuales que disputó en Universitario vs Alianza Lima. - créditos: Liga 1