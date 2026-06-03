¿Qué pasa si perdí mi DNI antes de votar? Pasos para pedir duplicado en Reniec

Ciudadanos hacen fila con sus DNI en mano frente a un centro de votación con banderas peruanas y un cartel de la ONPE, reflejando la participación cívica en la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder el Documento Nacional de Identidad (DNI) a pocos días de las elecciones puede generar preocupación, especialmente por la necesidad de identificarse para ejercer el voto. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha implementado medidas para facilitar el trámite de duplicado en el contexto electoral.

Estas acciones evitan que los ciudadanos queden excluidos del proceso de sufragio por falta de DNI. Por ello, se han ampliado horarios de atención y reforzado la entrega de documentos en distintas sedes del país, en los días previos a la segunda vuelta electoral.

Reniec ofrece servicios digitales, como duplicado, renovación del DNI, actualización de datos y emisión de actas, y consultas en línea para verificar el estado de los trámites sin acudir presencialmente a una oficina.

PUBLICIDAD

Un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano, posiblemente vencido, junto a una urna electoral que indica "Elecciones Presidenciales 2026 - Segunda Vuelta", enfatizando la necesidad de tener la identificación en regla para ejercer el voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo solicitar el duplicado del DNI en Reniec antes de votar

Si perdiste tu DNI antes de la votación, el primer paso es iniciar el trámite de duplicado. Reniec habilita este procedimiento para reponer el documento y permitir que el ciudadano vuelva a contar con una identificación vigente y válida para distintos servicios, incluido el sufragio.

Para facilitar esta gestión antes de la segunda vuelta, Reniec informó que atenderá 12 horas continuas en varias sedes del país del 1 al 5 de junio, con el objetivo de reforzar tanto el trámite como la entrega de DNI ya listos. La entidad precisó que las oficinas habilitadas atendieron de 07:00 a 19:00.

PUBLICIDAD

Según la información oficial, la ampliación de horario se aplicó en más de 40 sedes ubicadas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. En ese marco, Reniec pidió a los ciudadanos verificar si el documento estaba listo y si la agencia elegida figuraba dentro de la relación de sedes con horario extendido.

Una mano sostiene múltiples DNI con el sello 'VENCIDOS', informando que las cédulas de identidad caducadas son válidas para votar en las Elecciones Generales 2026, segunda vuelta, el 7 de junio.

Cómo consultar el estado del trámite del DNI en Reniec

Si ya iniciaste el duplicado (o si hiciste un trámite previo) y necesitas saber si el DNI está listo, Reniec habilitó una consulta en línea del estado del trámite. El sistema permite ingresar el número de DNI o el número de solicitud y, tras presionar “consultar”, muestra los datos del ciudadano, la agencia seleccionada para el recojo y el porcentaje de avance.

PUBLICIDAD

El indicador clave es el progreso: cuando el trámite figura al 100%, el ciudadano puede acercarse a la agencia elegida para recoger el documento, siempre dentro de los horarios habilitados por la entidad.

Reniec también recordó que una parte relevante de sus servicios se puede realizar de manera virtual desde su página web. Entre los trámites mencionados se encuentran el duplicado o renovación del DNI, además de gestiones vinculadas a registros civiles como la rectificación del estado civil de soltero a casado y la solicitud de copias certificadas de actas, entre otras.

Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales

Uso del DNI vencido para votar en la segunda vuelta electoral

Aunque la pérdida del DNI obliga a gestionar un duplicado, existe una precisión importante para el día de la votación: sí se permitió votar con el DNI vencido en la segunda vuelta, siempre que el documento permita identificar al elector.

PUBLICIDAD

Reniec indicó que la Resolución Jefatural 000057-2026 autorizó el uso del DNI vencido o por vencer como documento de identificación para el sufragio del 7 de junio de 2026, fecha programada para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La medida incluyó el DNI amarillo, azul y el DNI electrónico, en sus distintas versiones (1.0, 2.0 y 3.0). La autorización se aplicó para el ejercicio del voto en esa fecha específica.