Perú

Reparto de utilidades: factores que pueden aumentar o reducir el monto final para los trabajadores

El pago de este beneficio debe realizarse entre el 26 de abril y el 13 de mayo de 2026, según el cronograma de la SUNAT

Guardar
Utilidades 2026: días efectivamente laborados determinan el monto que recibirán los trabajadores. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Utilidades 2026: días efectivamente laborados determinan el monto que recibirán los trabajadores. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El reparto de utilidades en el sector privado es un beneficio anual que las empresas deben entregar a sus trabajadores, pero su monto final no depende únicamente del sueldo percibido. Existen otros factores determinantes, como los días efectivamente laborados, que pueden influir de manera significativa en la cantidad que recibirá cada empleado.

De acuerdo con la normativa vigente, las utilidades se distribuyen considerando tanto la remuneración como el tiempo de trabajo acumulado durante el año. En ese sentido, no todos los trabajadores reciben el mismo monto, incluso si tienen ingresos similares, ya que la cantidad de días computables puede variar según su situación laboral.

Este beneficio corresponde a las ganancias obtenidas por las empresas y su distribución responde a criterios establecidos por ley. Por ello, comprender los elementos que intervienen en su cálculo resulta clave para anticipar posibles variaciones en el pago.

Todos los detalles sobre el cobro de utilidades 2025. (Foto: Agencia Andina)
Todos los detalles sobre el cobro de utilidades 2025. (Foto: Agencia Andina)

Plazos de pago y días que sí se consideran

El pago de utilidades debe realizarse entre el 26 de abril y el 13 de mayo de 2026, conforme al cronograma establecido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Durante este periodo, las empresas obligadas deben efectuar el reparto entre sus trabajadores.

Uno de los factores centrales en el cálculo son los días efectivamente laborados, es decir, aquellos en los que el trabajador cumple su jornada ordinaria. Sin embargo, la legislación contempla ciertos casos en los que las ausencias también se consideran como días trabajados.

Entre estos se encuentran las licencias sindicales, los descansos pre y postnatales, la hora de lactancia materna, los días no laborados por cierre del local debido a infracción tributaria y aquellos derivados de una suspensión de actividades declarada improcedente por la autoridad. Estos periodos no afectan negativamente el monto de utilidades.

SUNAT
SUNAT

Ausencias que no se computan

No todas las inasistencias tienen el mismo tratamiento en el cálculo de utilidades. Existen periodos que, pese a mantener el vínculo laboral, no se consideran como días laborados, lo que impacta directamente en el monto final que recibe el trabajador.

Entre estas ausencias figuran las vacaciones, las licencias con goce de haber, la incapacidad para el trabajo, el descanso semanal obligatorio, los feriados y días no laborables, así como las licencias por paternidad y adopción. En estos casos, los días no suman para el cálculo del beneficio.

En la práctica, esto significa que un trabajador con menos días computables tendrá una menor participación en el reparto. Cabe recordar que el 50% de las utilidades se distribuye en función a los días laborados, mientras que el otro 50% depende de las remuneraciones percibidas.

Conoce cuándo y qué trabajadores reciben el pago de utilidades 2025. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
Conoce cuándo y qué trabajadores reciben el pago de utilidades 2025. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Empresas obligadas a repartir utilidades

No todas las empresas están obligadas a distribuir utilidades entre sus trabajadores. Esta obligación recae en aquellas que pertenecen al régimen laboral privado, generan rentas de tercera categoría y cuentan con más de 20 trabajadores.

En estos casos, el cumplimiento del reparto es obligatorio dentro del plazo establecido. De no realizarse, las empresas pueden enfrentar sanciones administrativas conforme a la normativa vigente.

Trabajadores de minería reunidos
Si un trabajador quiere que Sunafil inspecciona su centro de labores por el pago de la gratificación, casi siempre, deberá hacer la denuncia para alertas a la entidad. - Crédito Andina

De esta manera, el monto final que recibe cada trabajador por concepto de utilidades puede variar considerablemente, dependiendo no solo de su salario, sino también de factores como la cantidad de días computables y las condiciones específicas de su vínculo laboral.

Temas Relacionados

UtilidadesTrabajadoresSunatperu-economia

Más Noticias

Presidente de Coquimbo Unido valoró triunfo ante Universitario en Copa Libertadores y apuntó su atención en José Carabalí

Jorge Contador ha quedado maravillado por el desenvolvimiento del ‘pirata’ en el Monumental. Además, ha empezado a seguir muy de cerca al expeditivo lateral/volante de la ‘U’

Presidente de Coquimbo Unido valoró triunfo ante Universitario en Copa Libertadores y apuntó su atención en José Carabalí

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

El equipo peruano enfrenta a su rival venezolano en Cusco con la obligación de sumar su primera victoria en el torneo. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro en vivo

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Emprendedora peruana conquista Nueva York con una marca de moda sostenible que apuesta por el empoderamiento femenino

El auge de marcas con propósito evidencia un cambio en el ecosistema empresarial, donde la identidad personal y la conciencia ambiental se integran en estrategias de expansión internacional

Emprendedora peruana conquista Nueva York con una marca de moda sostenible que apuesta por el empoderamiento femenino

Christian Domínguez y su “trauma” con Christian Cueva: Pamela Franco lo cuenta todo y da detalles de la rivalidad

La cantante sorprendió al revelar que su expareja siempre sintió celos y resentimiento hacia el futbolista, asegurando que este conflicto fue clave su relación

Christian Domínguez y su “trauma” con Christian Cueva: Pamela Franco lo cuenta todo y da detalles de la rivalidad

Hallan una boa dentro de un escritorio en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía en Ucayali

Se adoptaron medidas de seguridad para prevenir riesgos ante una posible reacción defensiva de la especie

Hallan una boa dentro de un escritorio en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía en Ucayali
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú denuncia a Renzo Reggiardo ante el JNE por romper neutralidad electoral en apoyo a Rafael López Aliaga

Juntos por el Perú denuncia a Renzo Reggiardo ante el JNE por romper neutralidad electoral en apoyo a Rafael López Aliaga

ONPE designa reemplazo de José Samamé tras crisis por demoras en material electoral

Resultados ONPE al 93.073 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Chats de WhatsApp revelan desorganización en la ONPE antes de las elecciones 2026: “Mañana no podrán votar”

La alianza entre Roberto Sánchez y Antauro Humala genera inquietud por su influencia y retórica extrema

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco revela el hallazgo de una foto polémica de Karla Tarazona en el celular de Christian Domínguez

Pamela Franco revela el hallazgo de una foto polémica de Karla Tarazona en el celular de Christian Domínguez

Cristorata pide disculpas por frases racistas y discriminatorias ante los resultados de las Elecciones 2026: “Sé que estuvo mal”

¿Pablo Heredia se distancia de Shirley Arica tras besos en 'La Granja VIP'?: 'Es todo lo contrario a lo que busco'

Prima de Marcelo Tinelli acusa a Milett Figueroa de brujería tras separación de conductor: “Lo volvió loco y no pudo”

Milo J se reúne hoy con sus fans peruanos en el Museo de Arte de Lima: hora, acceso y todo lo que debes saber

DEPORTES

Sporting Cristal vs Palmeiras 1-2: goles y resumen de la polémica derrota ‘celeste’ por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Palmeiras 1-2: goles y resumen de la polémica derrota ‘celeste’ por Copa Libertadores 2026

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

“Se equivocó el árbitro, perjudicó claramente a Sporting Cristal”: narrador de ESPN criticó penal para Palmeiras

Melgar restringe a la hinchada de Universitario en Arequipa: este es el lugar que ocuparán este domingo en la UNSA

Club argentino reclama a la FIFA el pago de derechos de formación por el fichaje de Alan Cantero por Alianza Lima