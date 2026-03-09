Dieciocho sueldos de utilidades: estos son los sectores que mejor pagan el beneficio en 2026

El 62,5% de las empresas que pagaron el máximo legal de utilidades pertenece a los sectores minería e industria.

El inicio del periodo de pago de utilidades marca un momento clave para miles de trabajadores del sector privado en Perú. Según el marco legal vigente, las empresas con más de 20 trabajadores en planilla, que generen rentas de tercera categoría y hayan reportado utilidades, están obligadas a distribuir una parte de sus ganancias entre sus empleados.

El desembolso debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha límite para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta ante la SUNAT, normalmente entre marzo y mayo.

¿Quiénes tienen derecho al pago de utilidades?

El cálculo de utilidades para cada trabajador se determina en base a dos factores: el 50% del monto total se distribuye según los días efectivamente laborados durante el año, y el otro 50% según la remuneración percibida en ese mismo periodo.

Para acceder a este beneficio, basta con haber trabajado al menos 30 días en la empresa, incluso si el vínculo laboral ya terminó antes de la fecha de pago. Algunas compañías han destacado por repartir sumas extraordinarias.

Cabe precisar que no pagar las utilidades es una infracción grave sancionada por las autoridades laborales, como la Sunafil. Las microempresas, cooperativas y sociedades civiles no están obligadas a pagarlas.

Gana el cobre, ganamos todos. Empresas mineras como Miski Mayo, Antamina y Southern Perú lideran el ranking de compañías que otorgaron mayores utilidades.

Empresas que pagaron hasta 18 sueldos en utilidades

El año pasado, cuarenta empresas alcanzaron el tope legal permitido en Perú, pagando a sus trabajadores utilidades equivalentes a 18 sueldos en un solo ejercicio. Esto puede dibujar un antecedente de lo que se vendría en 2026.

Según información oficial, el 40% de estas empresas pertenece al sector minero, un 22,5% a la industria, y un 12,5% tanto al rubro de energía como al de hidrocarburos.

En la lista figuran firmas como Miski Mayo, Minera Aurífera Retamas, Antamina, Shouxin Perú, Titan Contratistas Generales, Colquisiri, Procesadora Sudamericana, Consur Trading, Boroo Misquichilca, Summa Gold Corporation, Marcobre, Consorcio Minero Horizonte, Minsur, Hudbay Perú, Cori Puno y Southern Perú dentro del sector minero.

Sectores con mayores montos distribuidos en Perú

En el sector industrial, se encuentran compañías como Akzo Nobel Perú, Cartavio Rum Company, Honda Selva del Perú, Rinti, Moly-Cop Adesur, Toyota del Perú, Yura, Omnilife Perú e Instaplac.

Entre las empresas energéticas y de hidrocarburos figuran Kallpa Generación, Orygen Perú, Electroperú, Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu, Samay I, Terpel Comercial del Perú, Primax, CNPC Perú, Transportadora de Gas del Perú y Repsol Exploración Perú.

El grupo se completa con firmas de transporte como Consorcio Empresarial Agnav, Concesionaria Vial del Sol y Metro de Lima Línea 2, de servicios como Ohio National Seguros de Vida y Reaseguros, y del sector telecomunicaciones como Viettel Perú. Todos estos datos fueron confirmados por el Gobierno y divulgados en informes oficiales.

Cementos Yura, del Grupo Gloria. Para recibir utilidades, la empresa debe tener más de 20 trabajadores en planilla y haber generado rentas de tercera categoría.

Recomendaciones para aprovechar las utilidades

Especialistas en finanzas personales recomiendan usar este ingreso adicional de forma estratégica. Cristian Arens, fundador de Circum Corp, sugiere priorizar el pago de deudas pendientes para evitar el crecimiento de los intereses y liberar recursos para futuros objetivos.

Una vez estabilizada la situación financiera, una alternativa es considerar la adquisición de una propiedad, ya sea para vivienda o como inversión en alquiler, buscando generar ingresos a largo plazo.

El plazo máximo para el pago de utilidades es de 30 días después de presentar la Declaración Jurada Anual ante Sunat.

Por su parte, Alberto Abanto, jefe comercial de Inversiones IO, resalta que actualmente existen plataformas digitales de crowdfunding inmobiliario que permiten invertir en proyectos sin necesidad de comprar una propiedad completa, con rentabilidades promedio del 24% en plazos de 3 a 6 meses.

Otra recomendación frecuente es la creación de un fondo de emergencia, el cual puede resguardarse en depósitos a plazo fijo o fondos de inversión privada para quienes buscan mayores retornos y cuentan con capital suficiente.

Ambos expertos coinciden en que el uso responsable de las utilidades puede fortalecer la salud financiera y generar rentabilidad futura. Y usted, ¿recibirá utilidades este año?