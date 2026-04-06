SUNAT: recaudación tributaria en Perú alcanza S/16.682 millones en marzo y suma 22 meses de crecimiento consecutivo

La campaña de regularización del Impuesto a la Renta 2025 motivó mayores ingresos, en especial provenientes del sector minero, según SUNAT.

Los ingresos tributarios del Gobierno Central de Perú en marzo de 2026 alcanzaron S/ 16.682 millones, lo que representa un crecimiento de 11,6% respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con datos difundidos por la SUNAT. Con este resultado, se completan 22 meses consecutivos de aumento en la recaudación nacional.

El incremento registrado se atribuye principalmente al desempeño de la economía en febrero, cuando el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó cerca de 2,8% y la demanda interna lo hizo en 4,3%. Este dinamismo se reflejó especialmente en el crecimiento de 19,7% de las importaciones, que tuvo impacto en las obligaciones liquidadas el mes siguiente.

Crecimiento de la recaudación: cifras y factores económicos

Otro factor influyente fue la campaña de regularización anual del Impuesto a la Renta para el ejercicio 2025, iniciada el 26 de marzo y vigente hasta el 10 de junio, especialmente relevante en el sector minería, debido a un incremento de las utilidades empresariales reportadas, según indicó SUNAT en su informe.

El contexto internacional también favoreció la recaudación por el aumento de los precios del cobre y el oro, principales metales de exportación del país. Esta situación elevó los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta de las empresas relacionadas con estos productos.

El cobro de IGV a servicios digitales, gracias al Decreto Legislativo N.º 1623, generó S/ 54 millones en recaudación durante marzo de 2026.

El impacto de la minería y los precios internacionales

Entre las medidas que contribuyeron a la expansión tributaria se encuentran el impacto de acciones de cierre de brechas tributarias ejecutadas por SUNAT y la aplicación de nuevas normas.

Destacan el Decreto Legislativo N.º 1623, que estableció el cobro de IGV a servicios digitales y recaudó S/ 54 millones en marzo, así como la Ley N.º 31557 y el Decreto Legislativo N.º 1644, vinculados al Impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia y el ISC a esas actividades, que generaron S/ 165 millones en conjunto.

El Decreto Supremo N.º 115-2024-EF fijó desde enero de 2026 una nueva tasa de ISC a la cerveza equivalente a 0,047% de la UIT, en un contexto en el que la UIT es de S/ 5.500.

Nuevas normas y acciones de SUNAT refuerzan los ingresos

Por otro lado, la recaudación se vio afectada negativamente por la caída de 5,8% en el tipo de cambio frente a marzo de 2025, un efecto que incidió en los ingresos tributarios relacionados con importaciones y exportaciones.

También influyeron disposiciones como el Decreto Legislativo N.º 1634, que dispuso un fraccionamiento especial para deudas tributarias recaudando este año S/ 12 millones frente a los S/ 155 millones del año anterior, y la Ley N.º 31903, que permite la libre disposición de fondos en cuentas de detracciones de empresas MYPE, disminuyendo los flujos de cobranza de deuda.

La Ley N.º 32219 mantuvo la tasa reducida del 8% de IGV para micro y pequeñas empresas de los rubros restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos y servicios de catering, mientras que la Ley N.º 31962 modificó la aplicación de intereses en devoluciones y actualización de multas.

El alza en los precios internacionales del cobre y el oro elevó los pagos a cuenta de empresas exportadoras mediante el Impuesto a la Renta.

Resultados por tipo de impuesto: Renta, IGV e ISC

Por tributos, el Impuesto a la Renta generó S/ 9.618 millones durante marzo, cifra que supone un alza de 17,1% frente al mismo mes de 2025.

Se verificaron aumentos en regularización (15,9%), pagos a cuenta de tercera categoría y RMT (23,8%), así como en primera (20%) y quinta categoría (4,7%), sujetos no domiciliados (18,7%), RER (12,4%) y otras rentas (17,6%). En contraste, descendieron las recaudaciones por renta de segunda categoría (-1,8%) y cuarta categoría (-0,4%).

La recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) sumó S/ 8.300 millones, un crecimiento de 8,7% respecto a marzo de 2025. El IGV interno aportó S/ 4.882 millones, con un crecimiento interanual de 13,3%, mientras el derivado de importaciones ascendió a S/ 3.418 millones (2,7% más), sostenido por el incremento de las importaciones a pesar de un tipo de cambio más bajo.

Juegos, apuestas y servicios digitales: nuevos aportes a la recaudación

En el caso del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se reunieron S/ 950 millones, equivalentes a una subida de 24% comparado con el año previo.

El incremento obedeció tanto a mayores pagos por combustibles gravados (56,1%) como a una expansión en el pago del impuesto sobre cervezas y el inicio de la recaudación sobre juegos y apuestas a distancia (S/ 48 millones, de los cuales S/ 21 millones correspondieron a pagos extraordinarios derivados de acciones de fiscalización de SUNAT).

La recaudación de juegos y apuestas deportivas a distancia contribuyó S/ 165 millones, resultado de la aplicación de nuevas leyes y fiscalización de SUNAT.

SUNAT: devoluciones tributarias y factores que restaron ingresos

La recaudación de otros ingresos fue de S/ 1.007 millones, 10,7% más que en marzo de 2025. Destacan, dentro de este rubro, los casinos y tragamonedas, así como los juegos y apuestas deportivas a distancia, que alcanzaron S/ 117 millones, de los cuales S/ 90 millones correspondieron a pagos extraordinarios realizados por un importante contribuyente como resultado de fiscalizaciones.

Por el contrario, descendieron los pagos por fraccionamientos (-35,9%) y los ingresos como recaudación ICR (-39,4%).

Finalmente, las devoluciones de impuestos en marzo sumaron S/ 3.353 millones, registrando un incremento de 22% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con lo informado por SUNAT.