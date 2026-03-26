Perú

Fiscalía desiste de pedir la suspensión de magistrados involucrados en presunta red de Patricia Benavides

Se trata de los fiscales adjuntos supremos que, en coordinación con la exfiscal de la Nación, habrían agilizado ilegalmente una denuncia contra la Sala Constitucional que otorgó una medida cautelar a la anterior JNJ

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Miguel Vegas Vaccaro fue nombrado adjunto supremo por Patricia Benavides, quien tiene un abierto conflicto con la JNJ. Foto: Fiscalía
Miguel Vegas Vaccaro fue nombrado adjunto supremo por Patricia Benavides. Él abrió una investigación exprés a los jueces que fallaron a favor de los exconsejeros de la JNJ. Foto: Fiscalía

La Fiscalía desistió de solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo de tres fiscales investigados por presuntamente elaborar y dar una inusitada celeridad a una denuncia penal contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima, la misma que había otorgado una medida cautelar a la anterior JNJ. Todo esto en presunta coordinación con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Se trata de los fiscales Miguel Ángel Vegas Vaccaro, Doris Gloria Beltrán Espinoza y Álvaro Abilio Castañeda Rojas, quienes fueron promovidos a fiscales adjuntos supremos provisionales durante la gestión de Benavides.

El requerimiento data de mediados de 2024 y fue presentado por Delia Espinoza, quien también solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses contra los referidos magistrados.

Sin embargo, la investigación preparatoria estuvo paralizada por más de un año luego de que el Poder Judicial declarara fundada una cuestión previa de los investigados, fallo que fue finalmente revocado por la Sala Penal Permanente. La investigación recién pudo reanudarse a inicios de este año.

Ahora bien, con el paso del tiempo, Delia Espinoza fue destituida arbitrariamente y la carpeta fiscal fue a parar al despacho de la fiscal suprema provisional Lourdes Bernardita Téllez Pérez.

Miguel Angel Vegas Vaccaro tiene sobre sí una serie de cuestionamientos. Su cercanía a Patricia Benavides habría sido uno de los factores que lo mantenían en el cargo. Epicentro TV.
Miguel Angel Vegas Vaccaro tiene sobre sí una serie de cuestionamientos. Su cercanía a Patricia Benavides habría sido uno de los factores que lo mantenían en el cargo. Epicentro TV.

Fiscalía desiste

Así, el requerimiento de suspensión en el cargo, impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones recién pudo debatirse este miércoles 25 de marzo.

Sin embargo, al inicio de la audiencia, el fiscal adjunto supremo Claver Espinoza Dulanto informó que se desistían del pedido de suspensión contra los fiscales Miguel Ángel Vegas Vaccaro, Doris Gloria Beltrán Espinoza y Álvaro Abilio Castañeda Rojas.

El fiscal reconoció que existen fundados elementos que vinculan a los 3 investigados con los hechos, pero consideran que ”no resulta pertinente ni proporcional la medida cautelar”.

“Luego de la revisión de la carpeta respecto específicamente a valorar de manera objetiva el requerimiento de suspensión preventiva de derechos en el ejercicio del cargo, pues no hemos podido encontrar o hallar algún elemento objetivo para que se pueda solicitar esta medida”, sostuvo.

Delia Espinoza acudió al Pleno del Congreso para defenderse. Foto: Congreso
Delia Espinoza pidió la suspensión de los 3 fiscales, pero la nueva Fiscalía a cargo retrocedió. Foto: Congreso

El representante del Ministerio Público reconoce, por ejemplo, que Vegas Vaccaro y Castañeda Rojas tienen una trayectoria en la institución que les ha permitido entablar relaciones personales con fiscales y personal administrativo. Sin embargo, considera que ello “no es suficiente” para solicitar su suspensión por 36 meses.

En el caso de Doris Beltrán Espinoza, el fiscal Claver Espinoza dio a conocer que ella tendría una relación amical con Patricia Benavides, quien actualmente es una fiscal suprema, pero, dice, tampoco justifica que se le suspenda.

El fiscal también aseguró que los investigados no habrían tenido una conducta que advierta una reincidencia delictiva.

“El comportamiento de los investigados en la presente carpeta fiscal no, constituye pues elemento suficiente para que este Ministerio Público persista en su pedido inicial con relación a la suspensión en el cargo como medida limitativa de derechos. Por estas consideraciones, este Ministerio Público se desiste de dicho pedido”, finalizó.

Comparecencia e impedimento

Lo único que sustentó el fiscal Espinoza Dulanto fue el requerimiento de comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país.

Se solicitó una comparecencia con restricciones y una caución económica de $20.000 para Castañeda Rojas y Beltrán Espinoza, y de $30.000 para Vegas Vaccaro. Además, pidió el impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses para los tres investigados.

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