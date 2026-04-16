Poder Judicial rechaza pedido de Pedro Castillo para frenar investigación por casos de corrupción

Justicia mantiene investigación contra Pedro Castillo por PetroPerú y otros casos

El Poder Judicial rechazó el pedido presentado por el expresidente Pedro Castillo para anular la investigación en su contra por los casos PetroPerú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda. Con esta decisión, el proceso fiscal en su contra seguirá su curso sin cambios.

La solicitud fue presentada por su defensa el pasado 17 de marzo, con el objetivo de dejar sin efecto todo lo actuado por el Ministerio Público. Además, buscaba que se ordene el fin de su prisión preventiva. Sin embargo, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró “infundado” el recurso.

La resolución implica que Castillo deberá continuar enfrentando la investigación preparatoria por presuntos delitos vinculados a corrupción. El fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que mantienen vigente el proceso en su contra.

Juez descarta irregularidades en el proceso

La defensa del exmandatario cuestionó la forma en la que se viene llevando el caso, argumentando que no se habrían cumplido ciertos requisitos en la conformación del juzgado que ve la investigación. Según su postura, esto afectaría su derecho a ser juzgado por una autoridad competente.

No obstante, el juez Checkley concluyó que no existe ninguna falta que justifique anular el proceso. En su decisión, precisó que los argumentos presentados no corresponden a aspectos que puedan frenar el inicio o la continuidad de una investigación.

En términos simples, el magistrado consideró que las objeciones planteadas no afectan la validez del proceso. Por ello, determinó que la investigación puede continuar con normalidad.

Juez Supremo fue incorporado en investigación preliminar. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Investigación y prisión preventiva siguen vigentes

Con este fallo, se mantiene la investigación contra Pedro Castillo por los casos acumulados relacionados con presuntas irregularidades en obras y contrataciones públicas. El proceso también incluye a los exministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado.

En marzo, otro juez ordenó ampliar el plazo de la investigación por 20 meses adicionales, lo que permitirá a la Fiscalía continuar con las diligencias. Además, en febrero se dispuso extender por 12 meses más la prisión preventiva del exmandatario.

Castillo es investigado por presuntos delitos como organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión en perjuicio del Estado. Estas decisiones consolidan el escenario judicial en su contra, que se mantiene activo mientras avanzan las pesquisas.

Castillo sigue influyendo en la política desde prisión

A pesar de estar recluido en el penal de Barbadillo, Pedro Castillo mantiene presencia en la escena política. Su figura continúa siendo utilizada como bandera por algunos sectores, especialmente en el actual contexto electoral.

El candidato Roberto Sánchez impulsó su campaña con un discurso centrado en la liberación del exmandatario e incluso lo visitó el día de las elecciones. Además, personas cercanas a Castillo han logrado posicionarse políticamente.

Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez y revela entrega de su sombrero

Su hermano, José Castillo Terrones, lidera la votación al Senado dentro de su lista, mientras que Yenifer Paredes, hija política del exmandatario, figura entre las candidatas más votadas a la Cámara de Diputados por Cajamarca, según los avances del conteo oficial.

Aunque Castillo cumple prisión preventiva y ya fue condenado por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, su entorno familiar y político sigue ganando espacio. Este escenario muestra que, pese a su situación judicial, el exjefe de Estado continúa teniendo influencia en la dinámica política del país.