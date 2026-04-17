Elecciones en Perú 2026: datos e IA pueden redefinir la segunda vuelta con propuestas más precisas y viables

Miembros de la ONPE trabajan diligentemente en el procesamiento de votos de las Elecciones Generales 2026 en su centro de cómputo. (ONPE)

Con el país encaminado hacia la segunda vuelta electoral, el escenario político entra en una fase decisiva donde los candidatos ya no compiten con múltiples propuestas dispersas, sino que deben afinar sus mensajes y planes de gobierno para conquistar a un electorado más amplio y diverso.

La segunda vuelta exige a los candidatos identificar con precisión las demandas de los ciudadanos que no los respaldaron en la primera etapa, así como consolidar su base electoral con propuestas robustas y verificables. De acuerdo con estudios recientes del padrón electoral, millones de jóvenes tendrán un papel determinante en la definición del resultado, incluidos votantes indecisos y quienes acudirán a las urnas por primera vez. Este grupo representa el principal objetivo de las campañas en la fase final, obligando a los equipos políticos a interpretar correctamente sus expectativas y transformarlas en propuestas concretas y sostenibles.

El uso estratégico de datos adquiere un protagonismo especial en este contexto. Según Renato Chávez Girao, Executive COO de Bluetab en Perú, existe una gran cantidad de información pública que puede marcar la diferencia en la recta final de la campaña: “En la segunda vuelta, los candidatos tienen la oportunidad de ajustar y mejorar sus propuestas utilizando información pública sobre seguridad, empleo, economía, educación o salud. El desafío está en analizar esos datos correctamente para conectar con nuevos votantes y no quedarse solo en discursos generales”.

Resultados ONPE de las Elecciones 2026 dejan parcialmente a Keiko Fujimori en primer lugar y a Roberto Sánchez en segundo puesto. Composición Infobae

Cómo la analítica avanzada redefine las campañas en la segunda vuelta

El empleo de datos abiertos, estadísticas oficiales y herramientas de analítica avanzada permite identificar cambios en las preferencias del electorado entre la primera y segunda vuelta, así como detectar prioridades regionales y temas clave que pueden definir el resultado final. De acuerdo con Chávez, en esta fase, el uso de datos no solo mejora la calidad del debate político, sino que también puede ser determinante para generar confianza en un electorado más crítico: “Cuando las propuestas evolucionan y se sustentan en información real, los ciudadanos pueden evaluar mejor su viabilidad. En segunda vuelta, la confianza es un factor decisivo”.

Uno de los elementos centrales en la segunda vuelta es el cambio en el comportamiento del votante. Tras la primera etapa, muchos ciudadanos reconsideran su voto, comparan propuestas y evalúan con mayor detalle a los candidatos finalistas. En especial, entre los jóvenes, el consumo de información digital, redes sociales y análisis comparativos se intensifica, lo que obliga a las campañas a ser más precisas, transparentes y coherentes.

El análisis de datos permite entender cómo evolucionan las percepciones ciudadanas entre ambas vueltas y qué temas ganan mayor relevancia en el debate público, ofreciendo a los equipos de campaña elementos tangibles para ajustar sus estrategias.

El Jurado Nacional de Elecciones detalló cómo se tramitan las actas observadas en el proceso electoral (Composición: Infobae Perú / ONPE)

Claves para fortalecer propuestas usando datos en la segunda vuelta

Desde su experiencia en analítica e inteligencia artificial, Chávez Girao comparte recomendaciones para esta etapa decisiva: analizar el comportamiento del electorado de la primera vuelta para identificar oportunidades de crecimiento; utilizar datos abiertos del Estado y estadísticas oficiales para ajustar propuestas según brechas sociales y regionales; evaluar el impacto real de las propuestas mediante modelos de análisis y simulación; identificar a los votantes indecisos y comprender sus principales preocupaciones; y priorizar propuestas claras, medibles y sustentadas en evidencia para generar confianza.

La segunda vuelta representa una oportunidad clave para elevar la calidad del debate político en el país. El uso adecuado de datos no solo permite diseñar mejores propuestas, sino también fortalecer la transparencia y la conexión con la ciudadanía.

Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, donde el sufragio es obligatorio. (Foto: ONPE)

Cuando los datos se convierten en la base de las decisiones políticas, las propuestas dejan de ser promesas generales y se transforman en soluciones concretas, alineadas con la realidad nacional y las necesidades efectivas de los peruanos. Este enfoque no solo contribuye a campañas más informadas, sino que también impulsa la legitimidad y la confianza pública en el proceso electoral.