Estos vehículos podrían presentar defectos en la bomba de combustible y apagarse mientras están en marcha

En ciertas circunstancias, la condición podría provocar que el vehículo se detenga de forma imprevista mientras está en movimiento. Foto: Autoweek

La empresa Toyota del Perú comunicó al Indecopi una campaña de revisión preventiva que involucra a vehículos de la marca Lexus, tras detectarse una posible falla en el sistema de combustible. La medida alcanza a unidades específicas comercializadas en el país y busca prevenir incidentes que podrían comprometer la seguridad durante la conducción.

De acuerdo con la información oficial, el problema se origina en la bomba de combustible de baja presión, cuyo funcionamiento podría verse afectado por una alteración en uno de sus componentes internos. Esta condición, en determinados escenarios, podría derivar en la detención inesperada del vehículo mientras se encuentra en circulación.

Modelos involucrados y alcance de la alerta

El llamado a revisión comprende un total de 14 vehículos Lexus correspondientes a los modelos GS-F y RC-F. Estas unidades fueron fabricadas en Japón entre los años 2014 y 2019, y posteriormente comercializadas en el mercado peruano en distintos periodos.

La identificación de los vehículos afectados se realiza mediante el número de VIN, lo que permite a los propietarios verificar si su unidad forma parte de la campaña. Esta revisión se enmarca dentro de los procedimientos habituales de seguridad adoptados por los fabricantes cuando se detectan posibles fallas técnicas.

Porción de la alerta Indecopi publicada en la web oficial. Foto: Indecopi

Naturaleza del defecto detectado

El inconveniente radica en el impulsor de la bomba de combustible, cuyo material podría expandirse bajo ciertas condiciones, como altas temperaturas del combustible o la presencia de determinados compuestos. Esta expansión podría interferir con el funcionamiento normal del sistema.

Como consecuencia, la bomba podría dejar de operar correctamente, lo que afectaría el suministro de combustible al motor. Esta situación compromete el desempeño del vehículo y podría generar fallas visibles para el conductor.

Riesgos asociados para los conductores

Entre los efectos reportados se encuentran el encendido de luces de advertencia relacionadas con el motor y el sistema de emisiones. Además, el vehículo podría presentar dificultades para arrancar o, en el peor de los casos, apagarse mientras está en marcha.

Este último escenario incrementa el riesgo de accidentes, especialmente si ocurre durante la conducción en vías rápidas o en condiciones de tráfico intenso. Por ello, la revisión preventiva resulta clave para evitar situaciones de peligro.

Entre las posibles manifestaciones se incluye la activación de alertas en el tablero vinculadas al motor y al sistema de control de emisiones. Foto: Renting Finders

Medidas adoptadas y atención a los usuarios

Como parte de la respuesta, el proveedor ha dispuesto una campaña de revisión que incluye la inspección de los vehículos involucrados y, de ser necesario, el reemplazo gratuito de la bomba de combustible. Este proceso se ejecutará de manera progresiva, dependiendo de la disponibilidad de repuestos.

Los propietarios pueden verificar si su vehículo está incluido en la campaña a través de los canales habilitados por la empresa, ya sea mediante su plataforma web, vía telefónica o por correo electrónico. Asimismo, deberán coordinar previamente con un concesionario autorizado para realizar la intervención correspondiente.