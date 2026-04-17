Perú

Estos vehículos podrían presentar defectos en la bomba de combustible y apagarse mientras están en marcha

La medida preventiva alcanza a unidades específicas de la marca Lexus comercializadas en el país, tras detectarse una posible falla que podría afectar el funcionamiento del sistema de combustible y comprometer la seguridad durante la conducción

Guardar
En ciertas circunstancias, la condición podría provocar que el vehículo se detenga de forma imprevista mientras está en movimiento.
En ciertas circunstancias, la condición podría provocar que el vehículo se detenga de forma imprevista mientras está en movimiento. Foto: Autoweek

La empresa Toyota del Perú comunicó al Indecopi una campaña de revisión preventiva que involucra a vehículos de la marca Lexus, tras detectarse una posible falla en el sistema de combustible. La medida alcanza a unidades específicas comercializadas en el país y busca prevenir incidentes que podrían comprometer la seguridad durante la conducción.

De acuerdo con la información oficial, el problema se origina en la bomba de combustible de baja presión, cuyo funcionamiento podría verse afectado por una alteración en uno de sus componentes internos. Esta condición, en determinados escenarios, podría derivar en la detención inesperada del vehículo mientras se encuentra en circulación.

Modelos involucrados y alcance de la alerta

El llamado a revisión comprende un total de 14 vehículos Lexus correspondientes a los modelos GS-F y RC-F. Estas unidades fueron fabricadas en Japón entre los años 2014 y 2019, y posteriormente comercializadas en el mercado peruano en distintos periodos.

La identificación de los vehículos afectados se realiza mediante el número de VIN, lo que permite a los propietarios verificar si su unidad forma parte de la campaña. Esta revisión se enmarca dentro de los procedimientos habituales de seguridad adoptados por los fabricantes cuando se detectan posibles fallas técnicas.

Porción de la alerta Indecopi publicada en la web oficial.
Porción de la alerta Indecopi publicada en la web oficial. Foto: Indecopi

Naturaleza del defecto detectado

El inconveniente radica en el impulsor de la bomba de combustible, cuyo material podría expandirse bajo ciertas condiciones, como altas temperaturas del combustible o la presencia de determinados compuestos. Esta expansión podría interferir con el funcionamiento normal del sistema.

Como consecuencia, la bomba podría dejar de operar correctamente, lo que afectaría el suministro de combustible al motor. Esta situación compromete el desempeño del vehículo y podría generar fallas visibles para el conductor.

Riesgos asociados para los conductores

Entre los efectos reportados se encuentran el encendido de luces de advertencia relacionadas con el motor y el sistema de emisiones. Además, el vehículo podría presentar dificultades para arrancar o, en el peor de los casos, apagarse mientras está en marcha.

Este último escenario incrementa el riesgo de accidentes, especialmente si ocurre durante la conducción en vías rápidas o en condiciones de tráfico intenso. Por ello, la revisión preventiva resulta clave para evitar situaciones de peligro.

Entre las posibles manifestaciones se incluye la activación de alertas en el tablero vinculadas al motor y al sistema de control de emisiones.
Entre las posibles manifestaciones se incluye la activación de alertas en el tablero vinculadas al motor y al sistema de control de emisiones. Foto: Renting Finders

Medidas adoptadas y atención a los usuarios

Como parte de la respuesta, el proveedor ha dispuesto una campaña de revisión que incluye la inspección de los vehículos involucrados y, de ser necesario, el reemplazo gratuito de la bomba de combustible. Este proceso se ejecutará de manera progresiva, dependiendo de la disponibilidad de repuestos.

Los propietarios pueden verificar si su vehículo está incluido en la campaña a través de los canales habilitados por la empresa, ya sea mediante su plataforma web, vía telefónica o por correo electrónico. Asimismo, deberán coordinar previamente con un concesionario autorizado para realizar la intervención correspondiente.

Temas Relacionados

autosvehículosIndecopiperu-economia

Más Noticias

Cienciano 1-0 Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

El equipo peruano enfrenta a su rival venezolano en Cusco con la obligación de sumar su primera victoria en el torneo. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro en vivo

Cienciano 1-0 Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez sugiere que contará su verdad frente a Magaly al cumplir 18: “Me faltan 5 meses”

Faltan cinco meses para que Camila Domínguez cumpla la mayoría de edad y ya crece la expectativa sobre todo lo que podría revelar acerca de su relación con su padre y su entorno familiar

Hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez sugiere que contará su verdad frente a Magaly al cumplir 18: “Me faltan 5 meses”

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

El fenómeno argentino vivió una jornada inolvidable junto a sus seguidores peruanos, tocó instrumentos locales, respondió preguntas y aseguró que nunca olvidará el apoyo que recibió en Lima.

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

Milett Figueroa se defiende de los ataques de la familia de Marcelo Tinelli: “Soy selectiva a lo que le presto atención”

La modelo aseguró que no le da importancia a los comentarios infundados y enfatizó que está enfocada en su carrera y pide respeto por su privacidad.

Milett Figueroa se defiende de los ataques de la familia de Marcelo Tinelli: “Soy selectiva a lo que le presto atención”

Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

El ariete ecuatoriano movió las redes del arco del portero Graterol, luego que el cancerbero no logre embolsar un disparo de larga distancia de Alejandro Hohberg

Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar agradece al Congreso tras voto de confianza al gabinete Arroyo: “Estamos en la línea correcta”

José Balcázar agradece al Congreso tras voto de confianza al gabinete Arroyo: “Estamos en la línea correcta”

Resultados en regiones ONPE al 93,794 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Alianza Para el Progreso impulsa proyecto de ley para extraer gas en parques nacionales amazónicos

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: canidata de Fuerza Popular alcanza el 17.1% de respaldo nacional

Juntos por el Perú denuncia a Renzo Reggiardo ante el JNE por romper neutralidad electoral en apoyo a Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez sugiere que contará su verdad frente a Magaly al cumplir 18: “Me faltan 5 meses”

Hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez sugiere que contará su verdad frente a Magaly al cumplir 18: “Me faltan 5 meses”

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

Milett Figueroa se defiende de los ataques de la familia de Marcelo Tinelli: “Soy selectiva a lo que le presto atención”

Pamela Franco revela llamada de Rafael Fernández que involucra a Karla Tarazona y Christian Domínguez: “No le creí”

¿Quién es Dante Gebel? El pastor que vinculan con Milett Figueroa tras rumores desde Argentina

DEPORTES

Cienciano 1-0 Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano 1-0 Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

Surfistas peruanos dominan en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: tres medallas de oro y una de plata en bodyboard

Alianza Lima vs Cusco FC: la Conar designó a la terna arbitral para partido clave por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jesús Castillo destaca la unidad en Alianza Lima y define el duelo ante Cusco FC como “una final más” de Liga 1 2026