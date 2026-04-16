Economía peruana creció 3.7% en febrero, con el comercio y servicios como principales impulsores

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La economía peruana registró un crecimiento de 3.7% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por el dinamismo de los sectores vinculados al consumo interno. Este resultado superó el 3.5% observado en enero y reflejó una mayor actividad en rubros clave de la producción nacional.

El desempeño estuvo asociado al comportamiento favorable de los sectores no primarios, que mantuvieron una tendencia de expansión sostenida. En particular, el comercio y los servicios fueron determinantes para sostener el crecimiento del Producto Bruto Interno durante el periodo evaluado.

Las actividades vinculadas al consumo mostraron una mayor demanda por parte de los hogares, lo que contribuyó a dinamizar el mercado interno. Este contexto permitió compensar parcialmente la desaceleración observada en algunos sectores primarios.

Perú espera firmar tratados de libre comercio con importantes economías internacionales. (Foto: El Peruano)

Comercio, servicios y construcción

El sector comercio creció 6.1%, su mejor resultado en varios años, impulsado por el aumento en la venta de vehículos livianos, pesados y menores, que registraron un incremento de 19.7%. Este comportamiento evidenció una mayor disposición al consumo de bienes duraderos.

El sector servicios avanzó 3.3%, favorecido por el mejor desempeño del transporte terrestre y aéreo, así como de restaurantes. Estas actividades reflejaron una mayor movilidad y reactivación del consumo en la economía urbana.

La construcción también mostró un desempeño positivo con un crecimiento de 8.9%, sustentado en la mayor ejecución de obras privadas. El aumento del consumo de cemento, que creció 11.6%, reforzó la expansión del sector.

construccion - departamentos

Caída de sectores primarios

Las actividades primarias retrocedieron 0.5%, afectadas principalmente por la menor producción de hidrocarburos. La extracción de petróleo crudo registró una fuerte caída, impactando el desempeño general del sector extractivo.

El sector minero creció apenas 0.1%, luego de un mejor resultado en el mes previo. El incremento en la producción de cobre fue parcialmente compensado por la caída del molibdeno, debido a menores niveles de procesamiento en algunas operaciones mineras.

El sector agropecuario avanzó 0.7%, por debajo del desempeño de enero. La reducción en la producción de cultivos como páprika y uva, afectada por condiciones climáticas, explicó la menor expansión del sector.

Empleo en Lima Metropolitana

El empleo en Lima Metropolitana aumentó 4.7% en el trimestre enero–marzo, lo que equivale a la creación de más de 253 mil puestos de trabajo en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este resultado confirma una recuperación progresiva del mercado laboral urbano.

El empleo adecuado creció 6.6%, aunque con una moderación respecto a los niveles de expansión registrados en periodos anteriores. En paralelo, el subempleo aumentó 1.1%, marcando un cambio en la tendencia de los últimos trimestres.

El ingreso promedio en Lima Metropolitana se ubicó en S/ 2,216, con un crecimiento real de 3.3% frente al año anterior. Sin embargo, este avance muestra una desaceleración respecto a etapas previas de mayor crecimiento salarial.

Lima Metropolitana suma 162 mil empleos en 2025 impulsada por el avance del empleo adecuado. (Foto: Agencia Andina)

Perspectivas y factores de riesgo

Las proyecciones para los próximos meses apuntan a una posible moderación del crecimiento económico debido a factores internos y externos. Entre ellos se considera la incertidumbre asociada al proceso electoral en curso.

A nivel internacional, se advierte el impacto potencial de conflictos geopolíticos sobre los precios de los combustibles, lo que podría afectar la inflación y el poder adquisitivo de los hogares. Esto tendría efectos indirectos sobre el consumo interno.

05/04/2022 05 April 2022, Peru, Lima: A view of empty streets in the city of Lima after the government decreed a state of emergency following riots in protests on Monday against rising fuel and food prices. (Best quality possible.) Photo: Renato Pajuelo/Agentur Andina/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Renato Pajuelo/Agentur Andina/dp / DPA

Asimismo, algunos indicadores adelantados muestran señales de desaceleración en ciertos sectores, lo que sugiere un crecimiento más moderado hacia adelante.