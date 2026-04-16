¿Te están cobrando de más por la gasolina? Indecopi revisa grifos en todo el Perú y advierte sanciones severas

Desde el 29 de abril entró en vigencia la norma que establece las bandas de precios para los combustibles GLP, gasolina de 84 y 90, entre otros. Foto: Andina

El Indecopi reforzó su vigilancia sobre el mercado de los combustibles y el servicio de transporte interurbano e interprovincial en distintas regiones del país, en medio de un contexto marcado por el aumento de precios asociado al conflicto en el Medio Oriente. La entidad informó que mantiene un seguimiento permanente para identificar eventuales prácticas anticompetitivas, entre ellas posibles acuerdos para fijar tarifas o acciones que alteren la libre competencia.

La institución precisó que, si durante este monitoreo detecta indicios razonables de conductas irregulares, activará las investigaciones correspondientes a través de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia. En paralelo, sostuvo que viene articulando acciones con otras entidades del Estado y con autoridades locales para fortalecer la supervisión del mercado y garantizar que la información sobre precios sea clara, visible y verificable por los consumidores.

Indecopi intensifica la supervisión de grifos y verifica exhibición de precios en todo el país

Un trabajador de Petroperú llena el tanque de un automóvil blanco con combustible en una estación de servicio. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Como parte de estas acciones, el Indecopi desplegó a sus equipos de fiscalización en Lima y en diversas regiones del país con el objetivo de comprobar que las estaciones de servicio informen de manera adecuada los precios actualizados de los combustibles. La medida busca evitar que se presenten diferencias entre el monto exhibido al público y el cobrado finalmente al momento de la compra, una práctica que podría afectar directamente a los usuarios.

La supervisión se realiza a través de las 26 sedes con las que cuenta la entidad a nivel nacional. Desde esas oficinas, el personal verifica que los precios estén correctamente colocados en los tótems o en otros sistemas informativos visibles para los consumidores. Además, se constata que estos valores coincidan con lo que realmente se paga en caja, un punto clave en el control de la transparencia comercial dentro del mercado de combustibles.

El organismo también está revisando que los establecimientos cuenten con el Libro de Reclamaciones, herramienta obligatoria para canalizar quejas y reclamos de los usuarios cuando detecten fallas en la atención, cobros indebidos o información insuficiente. Según informó la institución, hasta la fecha ya se han monitoreado 848 grifos a nivel nacional, en el marco de estas labores de supervisión.

En su despliegue, el Indecopi también participa en mesas técnicas junto con otras entidades del Estado, como Osinergmin, la Sunat, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Estas coordinaciones buscan compartir información y reforzar la respuesta institucional frente a eventuales problemas en la cadena de comercialización de combustibles, así como ante situaciones que puedan impactar en el abastecimiento o en la formación de precios.

A ello se suman reuniones con autoridades locales y representantes de organizaciones sociales. Entre ellas figura el encuentro sostenido con la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú en Cajamarca, cuyos integrantes manifestaron su preocupación por el comportamiento de los precios de los combustibles en esa región. Este tipo de espacios permite recoger alertas del territorio y cruzarlas con la información recabada en campo por los equipos de fiscalización.

Qué sanciones enfrentan quienes especulan con combustibles en contexto de emergencia

El precio del galón de gasohol de 90 octanos pasó de 8,59 a 9 soles.

El marco legal también ha sido parte del mensaje que el Gobierno ha querido reforzar. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) advirtió que la especulación en un contexto de emergencia no es un asunto menor y que puede ser sancionada penalmente. Esta advertencia apunta a disuadir conductas como ocultar producto, elevar precios sin justificación o aprovechar un episodio de crisis para obtener ganancias indebidas.

La referencia a penas de hasta 8 años de cárcel ha sido una de las señales más severas emitidas en medio de este escenario. Aunque cada caso depende de la evaluación fiscal y judicial correspondiente, el mensaje institucional busca dejar claro que la alteración artificial de precios, el abuso de posición en momentos de alerta y el aprovechamiento de la incertidumbre del mercado no quedarán fuera del radar de las autoridades.

Uno de los puntos más sensibles es la diferencia entre la percepción de escasez y la disponibilidad real. Mientras algunos usuarios ven filas extensas o cambios rápidos en las tarifas, las autoridades insisten en que eso no necesariamente significa que el combustible se haya agotado de manera generalizada. Sin embargo, sí reconocen que el temor a un eventual desabastecimiento puede servir como catalizador para que ciertos establecimientos ajusten sus precios por encima de lo razonable.