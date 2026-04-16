Roberto Sánchez ya dialoga con otros partidos y reitera que “nadie es imprescindible” en el BCRP

Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, asiste a una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dio a conocer que ya se ha reunido con otros partidos políticos de cara a una eventual segunda vuelta contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Cinco fuerzas políticas se han comunicado con nosotros y en estos estándares de pueblo, de justicia, hoy llamamos a todo ese movimiento que cree en la democracia como punto fundamental de un nuevo comienzo patriótico”, declaró Sánchez en conferencia de prensa desde el Centro de Lima.

Por otro lado, Sánchez rechazó las invocaciones de un supuesto fraude. Recordó que la Unión Europea y otros observadores internacionales concluyeron que “el estándar del proceso electoral no ha sido afectado, no ha ido dañado, no hay un indicio de ningún ciudadano de fraude”.

Por otro lado, el candidato de Juntos por el Perú reafirmó que “nadie es imprescindible” cuando se le consultó por la continuidad de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

“Nosotros nos reafirmamos que las políticas de Estado que promueven el desarrollo económico, son superiores a un individuo. Nadie es imprescindible. Nosotros apostamos por la estabilidad macroeconómica en lo coherente con una microeconomía que también resuelva el empleo y la seguridad económica de todos los actores”, dijo desde el Cementerio Baquijano.

Julio Velarde - BCR

Sanchez busca remover a Velarde

La permanencia de Velarde —al frente del BCR desde 2006 y uno de los banqueros centrales más reconocidos de la región— se encuentra amenazada por la posición férrea de Sánchez, líder de Juntos por el Perú y heredero político de Pedro Castillo, quien ha declarado en varias ocasiones su intención de removerlo de inmediato. Uno de los argumentos centrales del candidato radica en la crítica hacia la política monetaria vigente, orientada a controlar la inflación, lo que según sus detractores ha frenado el crecimiento del empleo y de la inversión privada.

Durante la campaña, Sánchez manifestó que “nuestro gobierno no lo sostendrá ni un día en el gobierno del pueblo. Usted, señor Julio Velarde, no nos representa”, en declaraciones reproducidas por medios peruanos. Además, prometió en su primer día de mandato: “Lo vamos a echar, porque solo ha gobernado para mantener contentas y felices a las transnacionales, a sus dueños, a sus amos”.

Las propuestas de Sánchez incluyen, además, una iniciativa para modificar el capítulo económico de la Constitución de 1993 —que abarca los artículos 58 a 87 y consagra la autonomía del BCR— y abogan por aumentar la intervención estatal en los sectores estratégicos y regular los servicios básicos.

La salida de Julio Velarde de la presidencia del BCR no puede concretarse de forma automática por mandato del Ejecutivo. El procedimiento exige el acuerdo entre el presidente de la República y el Senado, en el que actualmente predomina la mayoría fujimorista de Fuerza Popular. Además, cualquier intento por modificar el funcionamiento de la entidad requeriría reformar la Ley Orgánica del BCR (Decreto Ley Nº 26123), un proceso legislativo que debe ser ratificado por el nuevo Senado. Estas condiciones establecen barreras institucionales significativas para Sánchez, quien estaría obligado a negociar cualquier reforma significativa.

El directorio del BCR está formado por siete miembros: tres representantes del Poder Ejecutivo, tres elegidos por el Congreso y uno —el presidente— propuesto por el mandatario y ratificado por el Senado.