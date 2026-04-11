Julio Velarde viajará a Estados Unidos para reuniones del FMI y del Banco Mundial

Velarde viajará a EEUU luego de las elecciones. - Crédito Captura de RPP

El Banco Central de Reserva ha hecibido la convocatoria para participar en las próximas Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) y reuniones conexas, tales como las reuniones del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro (G-24) y la Reunión Plenaria del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI (IMFC).

Estas reuniones se llevarán a cabo en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 13 al 18 de abril de 2026. Para esto se ha aprobado una nueva resolución de directorio (la Nº 0013-2026-BCRP-N) donde aprueba esta misión en el exterior, así como las pasajes y viáticos del presidente de la entidad, Julio Velarde Flores.

“Aprobar la misión en el exterior del Presidente, señor Julio Velarde Flores, a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 14 al 18 de abril de 2026, así como el pago de los gastos, a fin de que participe en las reuniones indicadas en la parte considerativa de (...) resolución”, se lee en el documento.

El BCRP fue invitado a evento en Estados Unidos. - Crédito Andina/Andrés Valle

Julio Velarde se va a Estados Unidos

“El Perú es miembro del FMI y el BM. El BCRP representa al país para los fines establecidos en el Convenio Constitutivo del primero de esos organismos multilaterales. El señor Julio Velarde Flores es Gobernador ante el FMI”, resalta la resolución.

Por ende, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°27619, su Reglamento, el Decreto Supremo N°047-2002-PCM, y sus normas modificatorias y, estando a lo acordado por el Directorio en su sesión del 12 de febrero de 2026, se aprobó que el presidente del BCRP viaje a Estados Unidos para las reuniones detalladas.

Si bien estas empezarán el lunes 13 de abril, se ha considerado la participación de Velarde desde el martes 14. Para esto, será necesario que se destine montos para el viaje, así como viáticos. El gasto que irrogue dicho viaje será como sigue:

Pasajes, por un monto de US$ 3.803,18

Viáticos, por un monto de US$ 2.200,00

En total, se destinará un monto de US$ 6.003,18, para el viaje de Julio Velarde.

Asimismo, según el artículo 3 de la resolución, esta no dará derecho a exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

Adrián Armas es uno de los funcionarios del BCRP que Velarde consideró como una de las opciones para que pueda estar frente al BCRP. Pero no es nada oficial. - Crédito REUTERS/Mariana Bazo

Adrián Armas también viajará

Como se sabe, Adrián Armas es el Gerente central de estudios económicos del BCRP, quien ha sido anteriomen te señalado por Velarde como uno de las personas con las que podría quedarse que el BCRP como presidente si este no continúa en 2026 en el cargo.

Así, también de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°27619, su Reglamento, el Decreto Supremo N°047-2002-PCM, y sus normas modificatorias y, estando a lo acordado por el Directorio en su sesión de 12 de febrero de 2026, se autorizó a que este funcionario también vaya a las reuniones en Estados Unidos.

“Autorizar la misión en el exterior del señor Adrián Alejandro Armas Rivas, Gerente Central de Estudios Económicos del 13 al 18 de abril de 2026 a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, y el pago de los gastos, a fin de que participe en las reuniones indicadas en la parte considerativa de la presente resolución”, acota la norma.

Para esto el gasto que pueda hacer en su viaje será algo menor que el de Velarde:

Pasaje US$ 994,45

Viáticos US$ 3.080,00

Un total de US$ 4.074,45.