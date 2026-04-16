Perú

Oferta de S/20.000 de Rafael López Aliaga por pruebas de fraude podría distorsionar la investigación contra ONPE, según experto

El ex titular del Minjus y experto en temas electorales, José Tello, afirmó que la oferta de Rafael López Aliaga es una interferencia en el sistema de justicia y no tiene respaldo legal

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El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El ex titular del Minjus y experto en temas electorales José Tello afirmó que la oferta de Rafael López Aliaga, quien anunció un pago de S/ 20.000 de recompenesa a trabajadores de la ONPE y el JNE que tengan pruebas de un supuesto fraude electoral, es una interferencia en el sistema de justicia y no tiene respaldo legal, según el exministro de Justicia y experto en temas electorales, José Tello.

El exministro explicó en conversación con Exitosa que “esto no tiene asidero legal y puede complicar investigaciones en curso. Cuando existen investigaciones abiertas, este tipo de incentivos pueden generar problemas”. Añadió que el incentivo económico “distorsiona tanto el trabajo de la Policía como el del Ministerio Público. Es dinero ofrecido a alguien a cambio de un testimonio (...)“.

Tello indicó que “no es correcto dar dinero a la gente para que se ponga, digamos, a dar este tipo de opiniones testimoniales. Eso lo hace la policía, eso lo hace el Ministerio Público. Son entes competentes para hacerlo”.

Tello reafirmó que ni personas privadas ni partidos políticos tienen derecho a establecer recompensas en estos casos. “No pueden hacer esas cosas. Esto interfiere el hecho mismo de la investigación y además también de alguna u otra manera a la elección, en la cual estamos todavía en trámite y donde hay recursos de impugnación que se ha puesto ante el jurado”, aseguró.

Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude, pero no tiene pruebas: anuncia que pagará S/ 20.000 a quien las tenga. (Foto: Rafael López Aliaga)
Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude, pero no tiene pruebas: anuncia que pagará S/ 20.000 a quien las tenga. (Foto: Rafael López Aliaga)

¿De dónde saldría el dinero de las recompensas?

Consultado por el origen del dinero ofrecido como recompensa, Tello afirmó que “si es fondo del partido, evidentemente si esto viene de financiamiento directo, no va. Esto no está contemplado por la ley de organizaciones políticas”.

Agregó que, si bien los fondos privados pueden destinarse a campañas electorales, “no está tipificado en este caso para investigaciones privadas que terminen con colaboradores eficaces privados. Porque todo esto lo está manejando el esfera privado, cuando en rigor esto corresponde que lo maneje la autoridad”.

Renovación Popular retira oferta de recompensa

Luego de varias horas en las que el ofrecimiento de S/ 20.000 estuvo vigente, y luego de las aclaraciones hechaos por diversos expertos, el candidato de Renovación Popular retiró su publicación original y la reemplazó con un comunicado en el que solicitaba a los ciudadanos -ya no trabajadores del JNE o de la ONPE- que compartan datos sobre pruebas de un supuesto fraude electoral.

Renovación Popular retira oferta de recompensa a cambio de prueba de supuesto fraude. (Foto: Rafael López Aliaga)
Renovación Popular retira oferta de recompensa a cambio de prueba de supuesto fraude. (Foto: Rafael López Aliaga)

¿Por qué López Aliaga ofrecía una recompensa por pruebas de fraude?

La propuesta de la recompensa fue comunicada oficialmente por el candidato de Renovación Popular en la madrugada del jueves 15 de abril a través de redes sociales, y estuvo dirigida a trabajadores de ONPE, del JNE y a cualquier persona vinculada al proceso electoral que pudiera presentar “información veraz y comprobable” sobre presuntas irregularidades.

El candidato aseguró confidencialidad absoluta y protección de identidad para quienes entregaran esas pruebas, eso a pesar que acusa la ejecución de un presunto fraude electoral incluso desde antes del día de la votación.

Para el miércoles 15 de abril, López Aliaga encabezó protestas frente al local del Jurado Nacional de Elecciones y envió una carta formal al presidente del JNE denunciando que 608.000 ciudadanos en Lima Metropolitana no habrían podido votar debido, según él, a fallas logísticas en el proceso electoral.

Hasta el momento, Rafael López Aliaga no ha presentado pruebas sobre esa cifra, pero afirmaron en su entorno que proviene de sumas realizadas a partir de actas con incidencias reportadas y centros que no abrieron a la hora programada.

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