Precio del GNV, GLP, gasolina y diésel en Perú para hoy, jueves 16 de abril de 2026

Gasolina en Perú cada día al alza en medio de la crisis en Medio Oriente. Lima, Perú, el jueves 16 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

El precio de los combustibles en Lima registró un incremento sostenido durante la primera quincena del mes de abril, afectando de forma directa el presupuesto familiar y el costo de bienes esenciales. Según datos de la Organización Supervisora de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), la escalada responde al encarecimiento internacional del petróleo, que superó los 100 dólares por barril, impulsado por la crisis en Medio Oriente. Esta coyuntura sitúa al sector hidrocarburos nuevamente encarecido.

La volatilidad del mercado internacional impacta de manera desigual a los consumidores limeños, según explicó Erick García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. El especialista señaló que los precios de la gasolina en Lima Metropolitana presentan diferencias notorias según el distrito y que la situación podría prolongarse mientras persistan las tensiones en Medio Oriente. “Mientras siga el conflicto, la volatilidad del precio continuará generando problemas en la canasta básica familiar”, afirmó García Portugal.

Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 18,39 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 19,29 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,89 a 27,35 soles en el mismo distrito.

Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Ancón, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 18,50 y 23,74 soles, el premium entre 19,50 y 25,10 soles y el diésel alcanza valores de 22,30 a 27,54 soles.

Actualmente, se reportan niveles altos de inventarios de gasolinas, gasohol Regular y Premium, así como de diésel B5. Foto: Petroperú

En Lima Sur, Villa El Salvador reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 18,39 a 23,49 soles, y el premium entre 19,69 y 25,99 soles. El diésel en esta zona varía de 22,50 a 25,79 soles.

En San Juan de Lurigancho, principal distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 18,59 a 22,99 soles, el premium de 19,59 a 24,55 soles y el diésel de 21,99 a 25,49 soles. El diésel más económico se ubica en La Victoria a 21,99 soles, mientras que el gasohol regular más bajo se ofrece en el Cercado de Lima a 18,39 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,99 soles para el diésel y 18,82 soles para el gasohol de 90 octanos.

La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

Repercusiones sobre la economía familiar y la cadena de suministros

El encarecimiento de los combustibles genera un efecto dominó en la economía cotidiana. El aumento del diésel impacta directamente en la cadena de distribución de alimentos y bienes básicos, lo que termina por trasladarse al consumidor final. Gremios de transportistas, comerciantes y consumidores mantienen la atención sobre la evolución de los precios, ante la posibilidad de nuevas alzas.

Las autoridades, como OSINERGMIN, recomiendan verificar los precios a través de plataformas oficiales y aprovechar la digitalización de estos servicios para tomar decisiones informadas. La incertidumbre sobre una posible estabilización de los valores persiste, ya que el conflicto internacional sigue sin una resolución clara.

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Factores que impulsan el alza internacional

Especialistas del sector energético explican que el incremento en los precios del petróleo tiene un vínculo directo con el papel estratégico del Estrecho de Ormuz, por donde circula hasta una cuarta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, subrayó que cualquier restricción o reducción de la oferta en esa vía provoca una presión inmediata sobre el valor del crudo. Además, resaltó la importancia de la percepción de riesgo, ya que la incertidumbre genera volatilidad y refuerza la tendencia alcista en los mercados internacionales.

En este contexto, Benoit Mougenot, director de las carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola, apuntó que los mercados financieros ya incorporan un escenario de tensión prolongada en la región, aunque no anticipan todavía una guerra total. El especialista sostuvo que el reciente aumento de los precios refleja no solo el impacto directo de los acontecimientos actuales, sino también la expectativa de que la situación pueda prolongarse. La evolución del conflicto, explicó, será determinante: una escalada militar o el cierre parcial del Estrecho de Ormuz intensificaría el alza, mientras que medidas como el incremento de la producción o la liberación de reservas estratégicas podrían ofrecer cierto alivio.

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Para Perú, el impacto se multiplica por su condición de importador neto de combustibles. Cantuarias advirtió que cualquier subida internacional se traslada al mercado doméstico, lo que se traduce en combustibles más caros y un aumento de los costos de transporte, con una consiguiente presión sobre los precios de los alimentos. Aunque la transmisión de estos incrementos no ocurre de forma inmediata, resulta inevitable una vez que se agotan los inventarios comprados a precios anteriores, lo que afecta directamente al consumidor final y al poder adquisitivo de los hogares peruanos.

Herramientas para el usuario y perspectivas a corto plazo

Frente al escenario de precios elevados, la digitalización y transparencia en la información constituyen los principales recursos para los usuarios. Plataformas como Facilito permiten ubicar las estaciones de servicio con mejores precios, optimizando el gasto en combustible.

El seguimiento de la crisis del petróleo y la evolución de los precios en Lima y otras regiones continuará marcando la agenda económica nacional. La atención se centra en las decisiones de los organismos internacionales y en la capacidad de las autoridades locales para ofrecer información transparente y oportuna sobre el costo de los combustibles.