Pan, pollo, papa, yuca y otros productos de la canasta básica familiar siguen al alza en abril

La canasta básica familiar ha subido de manera considerable en las últimas semanas perjudicando seriamente la economía de los hogares peruanos (El Peruano)

El costo de la alimentación en Perú ha experimentado una variación abrupta desde marzo, cuando comenzó a sentirse el impacto internacional de la crisis petrolera derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán. La presión sobre los precios internacionales del crudo desató un efecto dominó que ahora se refleja en cada mercado peruano. La consecuencia inmediata es una subida considerable de la canasta básica familiar, que obliga a las familias a ajustar su presupuesto diario y a replantear sus hábitos de compra.

¿Cuál es el costo de los principales comestibles en el Perú?

En mercados de ciudades como Piura, Chiclayo y Juliaca se puede constatar el incremento en los precios de productos esenciales. El pollo, alimento central en el menú familiar, superó los S/ 12,80 por kilogramo en los mercados minoristas de Lima, mientras que el valor al por mayor se fijó en S/ 8,10 por kilo. La plancha de huevos se comercializa a S/ 12 en los mercados de Piura y el huevo al por mayor alcanza los S/ 6,50 por kilo. Estos datos marcan una tendencia que, según los propios comerciantes, comenzó a agudizarse desde marzo cuando hubo escasez de combustible tras el accidente en Megantoni en Cusco.

El aumento no se limita a proteínas animales. Los precios de la papa y la yuca también han escalado: la papa pasó de S/ 2,50 o S/ 2,80 a S/ 3,50 por kilo, y la yuca subió hasta S/ 6 por kilo, cuando antes se ofrecía entre S/ 4,50 y S/ 5. La mazorca de maíz está a S/ 1.60 la unidad cuando antes podría llegar a la mitad de precio El alza de los tubérculos y verduras está acompañada por la subida en el precio de frutas como el melón S/ 3 por kilo, la papaya S/ 5.00 por kilo, el mango a S/ 3.40 por kilo, la piña 6 soles la unidad y la palta fuerte a S/ 7.50 por kilo, según reportes de marcados locales en San Juan de Lurigancho.

Precios se disparan en mercados locales perjudicando los bolsillos de los ciudadanos. - Créditos Reuters/Yonhap

¿A cuánto asciende la canasta básica familiar hoy 8 de abril?

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el costo mensual de la canasta básica familiar en Lima supera los S/ 1.800, una cifra que representa un desafío para los hogares cuyo ingreso no crece al mismo ritmo. La remuneración mínima vital de S/ 1.130 resulta insuficiente para cubrir los gastos fundamentales. Según el INEI, la canasta básica pasó de S/ 1.784 a S/ 1.860 en el primer trimestre, lo que implica un incremento de S/ 76 mensuales para un hogar promedio de cuatro personas.

La causa principal de este escenario está en el mercado internacional. La disputa entre Estados Unidos e Irán elevó el precio del barril de petróleo, que llegó a 103 dólares en el mercado de Nueva York. Este aumento encarece el combustible, afecta el transporte y la distribución de alimentos y repercute directamente en el precio final de los productos. La situación se agrava por la dependencia de insumos importados como la urea, indispensable para cultivos como el arroz, papa, café y caña de azúcar. Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima, advirtió que el encarecimiento de la urea presiona los costos de producción agrícola.

En declaraciones recogidas por 24 Horas, los propios consumidores y comerciantes describen el impacto. Una compradora afirmó: “Como tres semanas que el pollo se puso sobre las nubes”, mientras otra explicó: “Todo ha subido, incluso ya no alcanza la plata, ya”. El aumento obliga a destinar más dinero para comprar la misma cantidad de alimentos. “Yo cocinaba con treinta soles, pero ahora tengo que gastar cincuenta, sesenta soles diarios”, relató una ama de casa. Los vendedores confirman la tendencia y reportan una disminución en la demanda, ya que muchos clientes llegan con un presupuesto insuficiente para completar la compra semanal.

El presupuesto de antes ya quedó atrás y hoy comprar productos de primera necesidad parece todo un lujo. (Andina)

La estructura de precios varía según la región. En la selva, los costos son mayores por la dependencia del transporte fluvial o aéreo. En la sierra sur, el clima, la producción limitada y la estacionalidad condicionan el abastecimiento. En la costa norte, en cambio, el pollo y el huevo muestran mayor estabilidad por la cercanía a los centros avícolas, aunque la tendencia general sigue siendo de alza.

La situación actual obliga a ajustar el consumo y a priorizar productos básicos en detrimento de otros gastos. Las familias visitan varios mercados y comparan precios para maximizar el rendimiento de su presupuesto, aunque los incrementos limitan el volumen de compra. El aumento de costos no solo afecta la economía familiar, sino que también ralentiza la rotación de productos en los mercados tradicionales.

El escenario se mantiene sujeto a la evolución del conflicto internacional y a la recuperación de la normalidad en los precios del petróleo y los fertilizantes. Mientras tanto, los consumidores y comerciantes peruanos afrontan una realidad marcada por la incertidumbre y la presión constante sobre el costo de la canasta básica.

Mientras se desata crisis internacional por el petróleo en Medio Oriente, en el Perú los productos de primera necesidad no bajan agravando los bolsillos de las familias peruanas en el inicio del cuarto mes del año. - 24 Horas Noticias

¿Por qué el fertilizante eleva su precio?

El precio de los fertilizantes, especialmente la urea, ha registrado incrementos significativos en los últimos meses. Esta tendencia está directamente relacionada con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha generado inestabilidad en los mercados internacionales y ha impactado el costo de los insumos agrícolas. La urea, uno de los fertilizantes más utilizados en Perú para el cultivo de productos de primera necesidad, depende en gran medida de la importación desde el Medio Oriente, región responsable de aproximadamente el 50% de la exportación mundial de este insumo. Ante la actual crisis, la adquisición de fertilizantes se ha vuelto más costosa, encareciendo todo el proceso productivo agrícola.

El aumento en el precio del petróleo, consecuencia directa del conflicto internacional, también repercute en el costo de los fertilizantes, ya que su producción y transporte dependen en gran parte de los hidrocarburos. Este escenario afecta de manera especial a los pequeños productores y, por extensión, al consumidor final. Según la Cámara de Comercio de Lima, si la tendencia al alza en el precio de los fertilizantes persiste, el impacto podría trasladarse a otros sectores, elevando el costo de vida y presionando la economía familiar, ya que la canasta básica representa el 60% del gasto de los hogares en Perú.