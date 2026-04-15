Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 15 de abril de 2026

Una ilustración muestra una estación de servicio peruana con surtidores para GNV, GLP, diésel y gasolina, destacando la variedad de combustibles disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en el precio de los combustibles en Lima ha generado un nuevo escenario para miles de familias y trabajadores, de acuerdo con los datos actualizados de la Organización Supervisora de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). Desde marzo, el país experimenta una escalada en los precios de la gasolina, el diésel y otros carburantes, fenómeno que expertos atribuyen a la crisis internacional del petróleo vinculada al conflicto en Medio Oriente. Este contexto repercute de manera directa en el presupuesto de los hogares y modifica el precio de bienes esenciales.

El petróleo vuelve a cruzar la barrera de los US$100 por segundo mes consecutivo y, con ello, revive un fantasma conocido, el de una energía cara que se filtra en toda la economía. Según Erick García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, señaló que: “los valores que registra la gasolina en distintos distritos de Lima Metropolitana y en todo el país muestran diferencias notorias”. Además, reveló que mientras siga el conflicto en medio oriente, la volatilidad del precio continuará generando problemas en la canasta básica familiar.

¿Cuánto está el precio de la gasolina?

La plataforma digital Facilito de OSINERGMIN permite a los usuarios comparar precios en tiempo real, herramienta que, en medio de la dispersión de tarifas, gana relevancia para conductores y consumidores. En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 18,69 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se mueve en un rango de 19,49 a 24,99 soles. El diésel, fundamental para el transporte y la industria, presenta valores entre 22,99 y 27,99 soles por galón en el mismo distrito.

La diferencia geográfica se refleja también en otras zonas de la ciudad. En Lima Norte, el distrito de Ancón registra precios de gasohol regular entre 19,09 y 23,74 soles y premium de 20,09 a 25,10 soles; el diésel alcanza valores de 23 a 27,54 soles. El Comercio puntualizó que, en Lima Sur, el distrito de Villa El Salvador presenta el gasohol regular más accesible, con precios que van de 18,49 a 23,49 soles, y premium de 19,74 a 25,99 soles. El diésel en esa zona se sitúa entre 22,50 y 25,79 soles.

La gasolina es el combustible que mueve la economía y al encarecerse perjudica al país.

En San Juan de Lurigancho, principal distrito de Lima Este, el gasohol regular varía de 18,98 a 23,99 soles, el premium se ubica entre 19,98 y 24,99 soles y el diésel fluctúa de 22,08 a 26,99 soles. Según los datos de OSINERGMIN, el diésel más económico se encuentra en La Victoria a 22,69 soles, mientras que el gasohol regular más bajo se ofrece en el Cercado de Lima a 18,69 soles. El Callao reporta precios mínimos de 22,69 soles para el diésel y 19,09 soles para el gasohol de 90 octanos.

En otras regiones, la tendencia es similar. En Cusco, el diésel se comercializa entre 24,39 y 25,99 soles por galón; en Ica, específicamente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,60 soles. Estas variaciones responden, en buena medida, a los costos logísticos asociados al transporte y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

Problemas ante el alza del petróleo

Las implicancias del alza no se restringen al transporte público o privado. El incremento en los combustibles impacta el precio de los productos de primera necesidad, ya que el encarecimiento del diésel afecta la cadena de distribución de alimentos y bienes básicos. Comerciantes y consumidores perciben cómo estos cambios repercuten en la economía cotidiana.

Las autoridades, como OSINERGMIN, insisten en la importancia de consultar plataformas oficiales para identificar alternativas ante la dispersión de precios. La digitalización de estos servicios ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas en un entorno de volatilidad. Mientras tanto, la incertidumbre sobre una posible estabilización de los valores persiste, ya que el conflicto en Medio Oriente continúa afectando el mercado internacional.

El impacto de la crisis del petróleo y la variabilidad de precios en Lima y otras regiones del país mantiene la atención de gremios de transportistas, comerciantes y consumidores. Las soluciones, en tanto, dependen de factores externos y de la capacidad de las autoridades para ofrecer información transparente y oportuna sobre la evolución del costo de los combustibles.

Filas de varias cuadras en distritos como La Victoria, Cercado, SJL y Carabayllo. (Composición: Infobae)

Diferencias entre GNV, GLP y Diesel

El contexto actual ha impulsado un renovado interés por los diferentes tipos de combustibles disponibles en el mercado peruano. El Gas Natural Vehicular (GNV), compuesto principalmente por gas metano, destaca por su bajo precio y menor impacto ambiental, lo que lo convierte en una opción popular entre vehículos urbanos y taxis. El Gas Licuado de Petróleo (GLP), mezcla de propano y butano en estado líquido, se utiliza en automóviles debido a la facilidad de abastecimiento y a que requiere tanques livianos. El diésel, derivado del petróleo, sigue siendo indispensable para motores pesados y transporte de carga.

Factores del alza del petróleo

Edwin Quintanilla, director de la Maestría en Gestión de la Energía de Esan, identificó tres motores detrás del alza: “tensiones geopolíticas, recortes de producción de la OPEP+ y una demanda global que se mantiene resiliente. “El caso de Irán introduce una prima de riesgo geopolítico sobre el mercado”.

Aunque esta crisis remite inevitablemente al shock de 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania, el contexto actual es distinto. “Antes era un conflicto más acotado entre Europa y Rusia. Ahora estamos hablando de rutas que abastecen cerca del 20% de la demanda mundial”, argumentó el director de la Maestría en Gestión de la Energía de Esan.

Aun así, consideró que podría tratarse de un episodio menos prolongado: “Este precio de US$100 afecta a todas las economías, incluido Estados Unidos, por lo que hay incentivos para que se llegue a una solución más rápida”.