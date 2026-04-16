Pamela López abre su corazón en 'La Granja VIP' y habla sin filtros de su dependencia emocional con Paul Michael

Pamela López revela en 'La Granja VIP' episodios de dependencia emocional hacia su pareja Paul Michael, generando debate sobre relaciones y salud mental. (Instagram Pamela López / Captura de video)

Pamela López, participante de ‘La Granja VIP’, sorprendió al sincerarse en televisión sobre la naturaleza de su vínculo con Paul Michael, admitiendo que ha experimentado episodios de dependencia emocional en la convivencia y competencia. La influencer y expareja de Christian Cueva abordó el tema en la nueva sección ‘Corazón de granjero’, donde los concursantes responden preguntas sobre sus relaciones personales y emociones dentro del reality.

Ante la consulta de Ethel Pozo, Pamela reconoció que, en situaciones específicas del encierro, siente que depende emocionalmente de Paul Michael, especialmente cuando se enfrenta a momentos de tensión o incertidumbre. “Sí, en situaciones a veces siento que sí dependo (emocionalmente). Por lo menos en esta situación, quizás afuera tomo mis decisiones y las tomo también aquí, pero...”, confesó, dejando claro que el contexto del reality ha intensificado su necesidad de apoyo.

El encierro en ‘La Granja VIP’ y los celos

Pamela López explicó que la dinámica de aislamiento, las competencias y las constantes discusiones con otros participantes, como Samahara Lobatón, Melissa Klug y Shirley Arica, la han llevado a una crisis emocional en más de una ocasión. “No conocer personas, tener dos semanas complicadas con personas complicadas, que vienen de diferentes formaciones, diferentes formas de expresarse, diferentes personalidades, y yo haber tenido una crisis nerviosa, pedir psicólogo”, relató.

La influencer reconoció que llegó a considerar abandonar el programa si Paul Michael era eliminado, ya que lo considera su principal soporte emocional en la competencia. “Se me dio (apoyo psicológico), gracias a Dios, ese soporte porque yo quería de verdad salirme. Yo le decía: ‘si tú te vas, no me dejes, primero salgo yo y después te vas tú, porque no podré lidiar con esto’”, recordó.

Pamela López abre su corazón y confiesa la dependencia emocional que siente hacia Paul Michael. En una reveladora entrevista, habla sobre las crisis nerviosas y los momentos difíciles que la llevaron a pedir ayuda psicológica. Video: TikTok @cortostv01

La relación entre Pamela López y Paul Michael ha estado marcada por constantes discusiones y episodios de ruptura temporal, muchas veces motivados por los celos del cantante.

En la entrevista, Pamela reconoció que este es uno de los temas más complicados de su relación. “Sí es complicado, es de los temas más complicados que tengo con Paul. No quiero justificar sus celos porque no los tiene, porque son celos infundados. Los entendería si me ve excediéndome, siendo bastante confianzuda”, señaló.

La influencer también aclaró que no considera que la diferencia de edad sea el motivo principal de los celos, sino más bien situaciones personales no resueltas por parte de Paul Michael. “Yo me inclino más a que son vivencias que todavía nadie ha podido entender. Solo yo y las personas que queremos a Paul sabemos lo que le ha tocado vivir y necesita ser sanado”, añadió.

En varias ocasiones, las discusiones entre ambos han escalado hasta el punto de terminar su relación temporalmente dentro del reality. Pamela relató que, en una oportunidad, la ruptura se debió a los celos “tontos” de Paul, que ella percibía como producto de su imaginación. “Por un momento terminamos por sus celos tontos que yo traté de explicarle que solo está en su cabeza y es producto de su imaginación”, sostuvo.

Pamela López y Paul Michael protagonizan una acalorada discusión que pone en evidencia las grietas en su relación dentro de 'La Granja VIP'. La tensión aumenta y los reproches no se hacen esperar en la casa. Video: Instagram Panamericana TV / La Granja VIP

Pamela López sobre Paul Michael: “No es el amor de mi vida”

Aunque Pamela López admitió estar enamorada de Paul Michael, fue enfática en aclarar que no lo considera el amor de su vida. “Si estoy enamorada, el amor de mi vida es muy pronto decirlo. Es un error que he cometido antes y no pienso hacerlo ahora”, expresó, recordando la experiencia con su expareja Christian Cueva.

Pamela destacó que, si bien Paul es una persona con la que se entiende en muchos aspectos, la relación no es perfecta y aún afrontan desafíos importantes, especialmente en el manejo de los celos y la dependencia emocional, factores que se han agravado en el contexto de ‘La Granja VIP’.

La participación de Pamela López y Paul Michael en el reality ha puesto su relación bajo la lupa pública, generando debates sobre la toxicidad, los límites del amor propio y la importancia de la salud emocional en contextos de alta presión. Los episodios de dependencia, las crisis y los enfrentamientos han dado pie a comentarios en redes sociales sobre la necesidad de buscar ayuda profesional y de establecer límites claros en las relaciones.