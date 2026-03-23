Tensión en ‘La Granja VIP’ por enfrentamiento entre Pati Lorena y Pamela López: “Ahora entiendo por qué la dejaron”

Una acalorada discusión estalla en el dormitorio de 'La Granja VIP'. Todo comienza cuando Pamela López se sintió ofendida por la forma en que Pati Lorena se refiere a su pareja, Paul Michael, exigiendo respeto y que lo llamen por su nombre, lo que desata una serie de acusaciones y comentarios hirientes. Video: Panamericana TV / La Granja VIP

El ambiente en ‘La Granja VIP Perú’ escaló en tensión durante una de las jornadas más agitadas del reality, cuando un comentario de Pati Lorena hacia Paul Michael provocó la inmediata reacción de Pamela López. El calificativo “chibolo”, usado en un contexto de discusión, abrió un debate sobre los límites del respeto, la educación y la convivencia en el programa.

El origen del conflicto: respeto y reproches en plena convivencia

Todo comenzó cuando Diego Chávarri intervino para calmar los ánimos tras un desacuerdo. Pati Lorena, lejos de ceder, lanzó un comentario dirigido a Pamela López: “Cállate, yo no estoy hablando contigo, estoy hablando con tu chibolo”. La empresaria reaccionó de inmediato, exigiendo respeto hacia su pareja y cuestionando el uso del término, considerado despectivo y fuera de lugar.

“Usted es una señora hipócrita, yo la respeto, no me importa”, replicó López, mientras insistía en que Paul Michael debía ser tratado por su nombre y no con calificativos. La discusión subió de tono cuando Pati Lorena se negó a retractarse y Pamela insistió: “A usted le gustaría que le llamen por un calificativo? ¿A usted le gustaría que le falte el respeto?”. El intercambio incluyó intervenciones de otros integrantes, como Diego Chávarri, quien consideró la actitud de Lorena como una falta de respeto.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Pati Lorena respondió: “Ahora entiendo por qué la dejaron”, lo que motivó una reacción de indignación por parte de Pamela López y Paul Michael. El joven, visiblemente molesto, replicó: “Vieja bruja”, mientras la discusión continuaba con acusaciones mutuas de grosería y falta de educación.

Pamela López confiesa que la producción de 'La Granja de los Famosos' le pidió que salvara a Pati Lorena en lugar de 'La Mackyna'. La polémica que sacude al reality y cómo se mueven los hilos detrás de cámaras. Video: Facebook Chrys Jerson G.

Estrategias, traición y una eliminación marcada por el giro de Pamela López

El conflicto verbal entre Pati Lorena y Pamela López coincidió con una de las semanas más intensas de ‘La Granja VIP Perú’. La dinámica de “traición” permitió a Pamela López salvar a una compañera de la eliminación, decisión que terminó favoreciendo a Pati Lorena y dejando a Shirley Arica en la zona de peligro junto a Samahara Lobatón y La Mackyna.

La estrategia de Pamela López generó controversia no solo entre los participantes, sino también en el público. Según reveló la propia López, la producción del reality le sugirió salvar a Pati Lorena en vez de a La Mackyna, lo que reforzó la percepción de que las decisiones dentro de la competencia pueden estar influenciadas por criterios ajenos a la simple votación de los concursantes. “Mi primera opción era La Mackyna, pero me pidieron que salve a Paty”, confesó la influencer en una conversación difundida por redes sociales.

La gala de eliminación, transmitida por Panamericana Televisión, dejó a Samahara Lobatón como la más votada y a Shirley Arica como la segunda salvada, mientras que La Mackyna se convirtió en el primer eliminado del reality. El resultado, marcado por la intervención de Pamela López, alteró las alianzas y estrategias dentro de la granja, generando nuevos resentimientos y alianzas inesperadas.

La eliminación estuvo acompañada de mensajes emotivos y reproches. La Mackyna, tras despedirse, expresó su decepción por la actitud de Paul Michael y Pamela López, a quienes consideró responsables de su salida. El ambiente de tensión se mantuvo en la casa y en el set, donde familiares de los participantes manifestaron su apoyo y críticas ante lo ocurrido.

Shirley Arica no aguanta más y le confiesa a Pati Lorena que siente que Pamela Díaz la está molestando a propósito. La tensión aumenta en la casa-hacienda por las tareas de limpieza. Video. Instagram La Granja VIP

En paralelo, la convivencia diaria siguió mostrando roces entre los protagonistas. Shirley Arica, en conversación con Pati Lorena, manifestó sentirse “perseguida” por Pamela López y cuestionó la autenticidad de las intenciones de la influencer, mientras que Lorena respaldó la percepción de que las acciones de Pamela buscan desestabilizar a sus rivales.

Celos, juegos de poder y reducción de presupuesto en la competencia

La polémica no se limitó al choque verbal entre Pati Lorena y Pamela López. Otro episodio destacado de la semana fue la escena de celos protagonizada por Paul Michael hacia la expareja de Christian Cueva, a raíz de la interacción de la influencer con Pablo Heredia.

La competencia también se vio marcada por la reducción del presupuesto para alimentos, decisión tomada por la producción debido al incumplimiento de tareas por parte de algunos participantes, entre ellos Samahara Lobatón y Shirley Arica. La medida, anunciada durante la gala, añadió presión a los concursantes, quienes deberán adaptarse a nuevas condiciones mientras buscan fortalecer alianzas y evitar futuras nominaciones.

Con la eliminación de La Mackyna y la permanencia de Shirley Arica y Samahara Lobatón, ‘La Granja VIP Perú’ ingresa en una etapa decisiva. Los próximos días serán clave para definir nuevas coaliciones y estrategias en un ambiente donde el respeto, la convivencia y la lealtad siguen siendo puestos a prueba.