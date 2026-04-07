La real ‘escalera social’: este es el precio más bajo que puedes encontrar para vivir en alguno de los distritos más caros de Lima

El sector inmobiliario de Lima registra un crecimiento sostenido en 2026, con un aumento significativo en ventas de viviendas, según CODIP.

El mercado inmobiliario de Lima muestra signos de recuperación y dinamismo al inicio de 2026, especialmente en los distritos considerados premium. Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y Barranco encabezan la lista de zonas con mayor demanda, reconocidas por su modernidad, seguridad y alta plusvalía.

Según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), entre enero y febrero se vendieron 1.099 unidades en estos distritos, un crecimiento de 6,6% respecto al mismo periodo de 2025. La oferta en estas áreas supera las 14.000 unidades disponibles, confirmando la robustez del sector.

Oferta variada y condiciones comerciales competitivas

La oferta inmobiliaria en Lima Top se caracteriza por su variedad en proyectos, tipologías y rangos de precios. Actualmente, el precio promedio por metro cuadrado en estos distritos se ubica en S/8.625, levemente por debajo del valor mostrado en el mismo periodo del año anterior (S/8.814), reflejando un ajuste cercano al 2%.

Según el gremio inmobiliario, esta ligera reducción se explica por la alta competencia entre desarrolladores, que buscan atraer a un público exigente.

Los distritos premium de Lima, como Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y Barranco, concentran la mayor valorización inmobiliaria del primer trimestre de 2026.

Entre las ventajas que ofrecerán las inmobiliarias participantes destacan descuentos de hasta S/70.000 y la posibilidad de separar un departamento desde S/1.000.

Los precios más bajos registrados en la feria para los principales distritos son: desde S/383.436 en Miraflores, S/211.612 en San Isidro, S/372.968 en Surco, S/410.600 en San Borja, S/293.022 en Barranco y desde US$139.000 en playa.

Oportunidades en Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y Barranco

En este contexto, CODIP organiza la segunda edición de la feria “Nexo Top”, un evento que concentrará más de 100 proyectos inmobiliarios y cerca de 1.300 unidades en los distritos de mayor valorización de la capital.

La feria se realizará el 18 y 19 de abril en el Hotel Los Delfines, en San Isidro, y está dirigida tanto a compradores finales como a inversionistas que buscan oportunidades en zonas de alta demanda.

La oferta de inmuebles en Lima Top excede las 14.000 unidades, reflejando el dinamismo del mercado inmobiliario en la capital peruana.

Durante la feria, más de 30 inmobiliarias ofrecerán alternativas en playa y campo, respondiendo a la tendencia de diversificación de la demanda hacia segundas viviendas y espacios fuera de la ciudad.

La gerente general de CODIP, Ana Cecilia Gálvez, estima que el evento recibirá a más de 3.000 visitantes y espera superar las 80 unidades vendidas, por encima de las 71 registradas en la edición anterior.

La feria Nexo Top concentra proyectos de alto valor en Lima con un espacio de asesoría personalizada. Contará con la presencia de los principales bancos para orientación sobre créditos hipotecarios. El ingreso es gratuito previo registro.

El precio promedio del metro cuadrado en los principales distritos de Lima se modera a S/8.625, con una baja cercana al 2% respecto a 2025.