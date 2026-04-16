Perú

Mujer habría mandado a matar a su amiga en Tacna: víctima estuvo días desaparecida y fue hallada sin vida en su propia casa

La abogada Jacqueline Ancco Pineda fue detenida en Tacna por la Policía tras ser vinculada al caso de la empresaria asesinada. La medida se dio luego de que no acudiera a declarar y permaneciera desaparecida, por lo que el Ministerio Público ordenó su detención preliminar por 72 horas

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Tras días desaparecida, una empresaria fue encontrada muerta en su vivienda en Tacna; la policía detuvo a su amiga como principal implicada en el caso. Fuente: Latina Noticias

En un caso que ha conmocionado a la ciudad de Tacna, la abogada Jacqueline Ancco Pineda fue detenida por la policía como principal sospechosa del asesinato de su amiga: Daisy Rojas Quenta, reconocida empresaria del sector transporte que había sido reportada desaparecida semanas atrás. La detención responde al hallazgo del cuerpo de Rojas Quenta, de 65 años, enterrado bajo un muro recién levantado dentro de su propia vivienda.

La investigación, informada por Latina Noticias, revela que la muerte de la empresaria transportista no fue un hecho aislado ni fortuito. Sus familiares denunciaron su desaparición tras perder contacto el 25 de marzo por la mañana. En los días siguientes, su celular continuó activo y mensajes enviados desde su número intentaron simular que se encontraba de viaje en Jaén, una acción que la policía considera una maniobra premeditada para dilatar el inicio de la búsqueda y disipar las primeras sospechas.

El hallazgo de materiales de construcción y bolsas de cemento en la sala de la vivienda de la empresaria resultó decisivo para el avance de la investigación, según consignó Trome. Los familiares de la víctima, preocupados por la falta de respuestas y tras lograr el acceso a la propiedad con la ayuda de un cerrajero, descubrieron estas señales anómalas.

Jacqueline Ancco Pineda, con capucha oscura y gafas de sol, es escoltada; una foto en blanco y negro de Daisy Rojas Quenta aparece en un recuadro circular
La abogada Jacqueline Ancco Pineda es escoltada por la policía tras su detención por el asesinato de la empresaria Daisy Rojas Quenta, cuya imagen se ve en el recuadro. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Detención de Jacqueline Ancco Pineda y su relación con la víctima

La abogada Jacqueline Ancco Pineda, de 38 años, fue capturada en plena vía pública, específicamente frente a un puesto de periódicos cercano al centro comercial Polvos Rosados, a las 9:00 del miércoles 15 de abril por agentes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú y efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Tacna. La detención fue ejecutada cuando la sospechosa esperaba a alguien, y su nombre ya figuraba como persona de interés por su proximidad y relación directa con la empresaria asesinada.

Ancco Pineda había sido citada previamente para declarar en relación con la desaparición de Daisy Rojas, pero nunca se presentó ante las autoridades y desde entonces permanecía inubicable. El Ministerio Público confirmó que la orden de detención preliminar, emitida el 13 de abril por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria a solicitud de la fiscal Jossie Sánchez Sumari, es por un plazo de 72 horas.

La relación entre ambas mujeres iba más allá de lo profesional: compartían amistad y vínculos laborales, situación que, junto al conocimiento que Ancco Pineda tenía de los movimientos económicos y personales de la víctima, refuerza la hipótesis de una traición interna como elemento central del caso.

Tres mujeres sentadas en una mesa con bebidas. La mujer de la izquierda, Daisy Rojas Quenta, y la de la derecha, Jacqueline Ancco Pineda, están en círculos
Una imagen muestra a Daisy Rojas Quenta (izquierda) y Jacqueline Ancco Pineda (derecha), la víctima y la principal sospechosa de su asesinato, durante un encuentro previo al trágico suceso que conmocionó Tacna. (Composición: Infobae Perú / Latina)

La misteriosa desaparición de Daisy Rojas el 25 de marzo

El 25 de marzo, Daisy Rosana Rojas Quenta, de 65 años, mantuvo su último contacto conocido alrededor de las 8:40 a través de WhatsApp, según información recopilada por Radio Uno en Tacna. Desde ese momento, se perdió por completo el rastro de la empresaria, originando preocupación entre sus familiares y colegas del sector transporte.

La desaparición fue denunciada ante la Policía Nacional del Perú cuando, después de varios días sin noticias, la familia constató la ausencia de cualquier comunicación directa. En el proceso de búsqueda, surgió un detalle inusual: los amigos y familiares recibieron mensajes de WhatsApp supuestamente enviados por la propia Rojas Quenta, en los que afirmaba estar fuera de Tacna, específicamente en Jaén.

Este comportamiento fue interpretado por los investigadores como una tentativa deliberada para desviar la atención de las autoridades y dificultar el esclarecimiento de los hechos.

Trágico hallazgo: su cuerpo estaba oculto dentro de su propia casa

El cuerpo fue hallado el 8 de abril dentro de su propia vivienda ubicada en la urbanización Santa Elena de Tacna, tras quince días de incertidumbre sobre su paradero. Durante la inspección, familiares y agentes detectaron la existencia de un muro levantado recientemente bajo una escalera.

Collage: a la izquierda, foto de una mujer de cabello rojizo; a la derecha, una mujer de cabello oscuro, blusa a rayas y jeans, escoltada por policías
La imagen presenta un collage de Daisy Rojas Quenta, empresaria asesinada en Tacna, y la abogada Jacqueline Ancco Pineda, detenida como principal sospechosa por el brutal crimen. (Composición: Infobae Perú / Latina / Kebuena Tacna)

La autopsia oficial reveló que la empresaria sufrió asfixia mecánica por elemento constrictor cervical externo, traumatismo torácico cerrado y politraumatismo, pruebas que demuestran que fue estrangulada y golpeada antes de ser enterrada. El esfuerzo para ocultar el cadáver bajo una estructura de cemento y tierra reforzó la hipótesis de la policía: la operación de ocultamiento difícilmente podía haberse realizado en solitario, sugiriendo la participación de otras personas.

La falta de signos de robo o de forzamiento en las cerraduras contribuyó a afianzar la línea investigativa dirigida al círculo más íntimo de la víctima. Las autoridades desplegaron diligencias técnicas, desde el análisis de registros telefónicos y mensajes de WhatsApp hasta peritajes de huellas dactilares y reconocimientos médicos legales para reconstruir la dinámica del crimen.

El coronel César Becerra Salas indicó al noticiero: “Las investigaciones siguen en curso y no se puede dar mayor información por el momento”, y advirtió que se busca identificar a otros posibles implicados.

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