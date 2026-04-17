Club argentino reclama a la FIFA el pago de derechos de formación por el fichaje de Alan Cantero por Alianza Lima

El club argentino exige una compensación económica a Alianza Lima por la formación de Alan Cantero, alegando su derecho al mecanismo de solidaridad en la reciente transferencia internacional gestionada bajo la normativa de la FIFA (Alianza Lima)

El Club Sportivo Peñarol, de la provincia de San Juan, presentó ante la FIFA una demanda formal contra Alianza Lima, solicitando la aplicación del mecanismo de solidaridad dispuesto por el máximo ente del fútbol mundial.

Este mecanismo, regulado por la FIFA, prevé que los clubes que contribuyeron a la formación de un futbolista reciban una parte proporcional de las transferencias internacionales que involucran al jugador en cuestión.

La controversia se origina por la llegada de Alan Cantero a Alianza Lima, equipo que compró el 80% de los derechos económicos del delantero a Godoy Cruz al inicio de la temporada. Sportivo Peñarol sostiene que nunca percibió ingresos por la formación del jugador, quien transitó por sus divisiones juveniles antes de ser transferido a Godoy Cruz en 2020.

El reclamo fue canalizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y formalizado ante la FIFA, siguiendo los procedimientos que establece la normativa internacional.

El reclamo de Sportivo Peñarol y la postura de Alianza Lima

Sportivo Peñarol formalizó su reclamo ante la FIFA por la transferencia de Alan Cantero, exigiendo el pago del mecanismo de solidaridad, mientras Alianza Lima evalúa la legalidad del pedido. (Alianza Lima)

Sportivo Peñarol emitió un comunicado dirigido a sus socios en el que argumenta que, en resguardo de los intereses institucionales, inició el trámite ante la FIFA para que se reconozca la compensación prevista en el mecanismo de solidaridad. “La Comisión Directiva del Club Sportivo Peñarol informa que, en defensa de los derechos e intereses del club, y en beneficio exclusivo de nuestra institución, se comenzó con el debido reclamo ante FIFA (a través de AFA), para la aplicación del mecanismo de solidaridad, por la venta del jugador de nuestras inferiores Alan Cantero, al club Alianza Lima de Perú”, expresa el documento difundido por la entidad sanjuanina.

El mecanismo de solidaridad otorga a los clubes formadores un porcentaje de cada transferencia internacional que involucre a futbolistas que hayan pasado por sus categorías juveniles, siempre que se acredite el período de formación y se cumplan las condiciones exigidas.

El abogado Exequiel Zamora, representante legal del club argentino en el caso, explicó que la presentación se ajusta a los lineamientos técnicos del sistema internacional de transferencias (TMS). “Peñarol lo que ha hecho es, en primera medida, manifestar que tiene deseo de ser parte de los pagos que se realicen por formar al jugador Alan Cantero”, afirmó Zamora, quien también precisó que la documentación fue completada y el expediente ya se encuentra en evaluación en la FIFA.

Por el momento, el monto reclamado no ha sido definido, ya que dependerá del tiempo de formación acreditado y de la documentación que se presente, según detalló Zamora. “No puedo dar a ciencia cierta cuál es el valor, porque todo depende del tiempo que el jugador haya estado en el club. La AFA ya está al tanto de esto”, agregó el abogado.

Respuesta institucional de Alianza Lima

Desde Matute descartan la validez del pedido de Peñarol y aseguran que no corresponde el pago, en medio del impacto que la situación provoca en el jugador y su entorno cercano. (Alianza Lima)

En respuesta a la demanda, desde el entorno de Alianza Lima manifestaron que, tras analizar el caso, consideran que no corresponde el pago exigido por Sportivo Peñarol. El periodista deportivo José Varela informó en el programa Modo Fútbol que se comunicó tanto con directivos del club blanquiazul como con allegados a Alan Cantero, y ambos coinciden en que no es procedente realizar el desembolso reclamado. “Averigüé en Alianza y me dijeron que no corresponde. Hablé con gente alrededor del jugador y me indicaron lo mismo, que no corresponde el pago por los derechos de formación de Alan Cantero”, señaló Varela.

El comunicador también subrayó que la situación generó incomodidad en el delantero argentino, quien esperaba concentrarse en sus compromisos deportivos. “De parte de Alianza Lima me dicen que no son los mecanismos para solicitar este reclamo y me puntualizan que esta situación lo tiene contrariado y fastidiado a Alan Cantero”, añadió el periodista.

Alianza Lima, por su parte, mantiene su enfoque en la competencia local y ha reiterado que la operación con Godoy Cruz se realizó conforme a las normativas vigentes de transferencias internacionales.

Antecedentes del caso y situación actual del expediente

La disputa por los derechos formativos de Cantero tiene antecedentes desde 2020 y hoy se encuentra en evaluación de la FIFA, que deberá resolver el conflicto entre clubes. (Sportivo Peñarol)

La disputa entre Sportivo Peñarol y los clubes que han contado con los servicios de Alan Cantero no es inédita. El conflicto previo se remonta a la transferencia del delantero a Godoy Cruz en 2020, momento en el que la institución sanjuanina reclamó que el futbolista todavía tenía vínculo con sus filas y demandó una compensación económica. La dirigencia mendocina, en cambio, sostuvo que el jugador era agente libre y que no correspondía pago alguno por ese concepto.

Con la llegada de Cantero al fútbol peruano, el club formador reactivó su reclamo. Su objetivo es ser reconocido formalmente en la distribución económica estipulada por la FIFA para las transferencias internacionales de jugadores formados en sus canteras. El expediente se encuentra actualmente bajo análisis en la sede del organismo rector del fútbol mundial, que deberá determinar si corresponde la compensación solicitada por Sportivo Peñarol.

Mientras la disputa administrativa sigue su curso, Alianza Lima permanece enfocado en el torneo local y prepara su próximo encuentro frente a Cusco FC, correspondiente a la undécima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El caso de Alan Cantero se mantiene bajo observación mientras la FIFA evalúa la procedencia del pago reclamado por el club argentino.