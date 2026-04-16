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Fabio Gruber comparte su admiración por Carlos Zambrano y se rinde frente al nivel de Erick Noriega: “Qué jugador”

El central rememoró el paso del ‘Káiser’ por la Bundesliga. El juego fuerte en cada cruce defensivo lo marcó. Intenta seguirle los pasos al lado del ‘Samurái’, a quien ensalza por su calidad

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Fabio Gruber ensalza a Carlos Zambrano y destaca a Erick Noriega. - Crédito: FPF / AFP
Fabio Gruber ensalza a Carlos Zambrano y destaca a Erick Noriega. - Crédito: FPF / AFP

Fabio Gruber es uno de los jóvenes valores representativos de la selección peruana. Desde muy chico siempre anhelaba vestirse con la camiseta nacional y ratificaba su sentimiento de identificación cuando seguía las participaciones del último contingente peruano exitoso en la Bundesliga. Su modelo a seguir era Carlos Zambrano.

En una entrevista concedida a Fútbol Como Cancha de Radio Programas del Perú, el capitán del FCN ha alabado al ‘Káiser’, de quien guarda un enorme concepto: “Cuando estaba en el Frankfurt aquí, jugaba muy bien, muy agresivo y a mí me gustó porque creo que es importante ser agresivo y tener personalidad como central. Por eso y como es peruano, lo he visto de otra manera”, expresó.

En un año distinto como seleccionado de Perú y promesa de la última línea, Gruber también se dio tiempo para ponderar a un compañero que siempre lo sorprende en los entrenamientos: “A Erick Noriega ya lo he visto en Rusia y sí dije ‘¡wow, qué jugador!’. También cuando estábamos en París o en Madrid, jugó muy bien y tiene mucha personalidad para esta selección”.

El defensor del FC Nürnberg ha caído de pie en la ‘bicolor’. Su primer llamado oficial se dio durante el interinato de Manuel Barreto y con Mano Menezes como entrenador oficial ha ganado continuidad en las convocatorias, aunque todavía no se ha hecho fijo del puesto de titular.

Honor

Gruber no se cansa de expresar su felicidad por seguir siendo parte de la selección peruana. Tiene una confianza plena en que la llegada de Mano Menezes en la zona técnica repercutirá de forma positiva en el rendimiento de los futbolistas. Además, cree que pese a los resultados negativos de la primera tanda de amistosos, hubo un clima adecuado en la interna.

Tengo mucho orgullo, obviamente, de representar al Perú. Fue una semana y media muy linda, donde hemos trabajado mucho e intentamos comenzar esa nueva etapa con el nuevo técnico de una manera muy interesante”.

En cuanto a la forma de cómo gestiona Mano Menezes al plantel, Fabio Gruber aseguró que “está muy cerca con los jugadores, que habla mucho con ellos y nos ayuda porque sabemos que es su idea y para que podamos jugar lo que él quiera, tiene que hablar mucho con nosotros, eso es muy importante para comenzar esa época”.

Con respecto a su adaptación como uno de los centrales de Perú, el futbolista que milita en la 2. Bundesliga aclaró: “Me acomodé bien con Garcés, aunque creo que en mi posición me parezco más a Zambrano”. Y al hacer hincapié en las prácticas aseguró que “a veces defender a Valera se me complica, no sé qué va a hacer y es muy difícil de marcar. Se ha generado una competencia interesante en la selección”.

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