Callao vive madrugada de terror: tres personas fueron asesinadas por sicarios en solo dos horas

En solo dos horas, sicarios ejecutaron tres ataques en distintos puntos del Callao, dejando víctimas mortales y generando alarma entre los vecinos. Los crímenes ocurrieron durante la madrugada y hasta el cierre del reporte no se registraban detenidos. Fuente: Latina Noticias

En plena coyuntura electoral en el Perú, la provincia constitucional del Callao vivió una madrugada marcada por tres asesinatos cometidos en diferentes puntos de la ciudad en solo dos horas. Este episodio de violencia ocurre cuando la seguridad encabeza la preocupación ciudadana y domina la agenda pública, especialmente tras el aumento de hechos violentos no solo en Lima y el Callao, sino también en regiones como La Libertad, donde bandas criminales incrementan el temor social.

Según Latina Noticias, la comunidad del Callao enfrenta ataques similares de manera habitual, incluso en contextos donde hay presencia policial por las elecciones. En el último mes, un hecho comparable ocurrió a escasa distancia de la comisaría de Bocanegra, reforzando el panorama de inseguridad que afecta de manera reiterada a la provincia.

Los datos proporcionados en directo por Latina Noticias indican que los vecinos relatan haber quedado sumidos en la zozobra tras presenciar tres crímenes casi consecutivos en solo dos horas. El temor se acentúa ante el patrón de violencia: ninguno de los responsables fue detenido pese a los operativos policiales realizados pocas horas después de cada ataque. Esta situación amplifica la frustración social en un escenario donde las demandas de mayor seguridad son prioritarias para la ciudadanía.

Ataque armado deja un muerto frente a comisaría de Bocanegra

El primer ataque mortal se registró poco antes del amanecer, exactamente frente a la comisaría de Bocanegra. Dos sicarios en motocicleta persiguieron a Brayan Leonardo Saldaña Núñez, de treinta y cinco años, quien viajaba en moto junto a un adolescente de quince años.

Un ataque mortal frente a la comisaría de Bocanegra resultó en la muerte de Brayan Leonardo Saldaña Núñez, quien fue perseguido por sicarios en motocicleta. (Composición: Infobae Perú / Latina)

El trayecto de Saldaña Núñez abarcó unas tres cuadras de la vía principal, hasta que ingresó al jirón Cajamarca. Allí, los sicarios dispararon desde la moto que los seguía. La persecución terminó abruptamente cuando la víctima perdió el control y chocó contra un vehículo estacionado junto a la comisaría. Ambos cayeron en la esquina, momento en el que “fue rematado con más disparos”, según lo difundido por el canal.

Se contabilizaron al menos doce disparos en total. Videos de los vecinos muestran el pánico y la búsqueda de auxilio. Saldaña fue trasladado de emergencia al hospital Carrión, donde se confirmó su deceso. Vecinos manifestaron indignación por la situación que viven a diario. Al momento del ataque, señalaron que “no había efectivos policiales custodiando el exterior de la comisaría”, lo que habría facilitado la huida de los atacantes.

Hombre de 76 años es atacado a balazos al abrir la puerta de su casa

Un segundo homicidio se produjo minutos después en la zona de Gambeta. La víctima, un hombre de aproximadamente setenta y seis años, fue atacada cuando respondió al llamado en la puerta de su vivienda. Según el reporte, los sicarios tocaron la puerta y, cuando el adulto mayor abrió la ventana, le dispararon a quemarropa.

Un hombre de 76 años fue asesinado por sicarios a quemarropa en Gambeta; la imagen muestra su rostro y casquillos de bala hallados en el lugar del crimen. (Composición: Infobae Perú / Latina)

El ataque dejó marcas de balas en la chapa de la puerta, evidencia documentada por el equipo de televisión. El hecho de que las víctimas sean atacadas en la propia entrada de sus domicilios incrementa el clima de inseguridad entre los habitantes del sector.

Este episodio refuerza el dramatismo de la jornada: entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana fallecieron tres personas en situaciones de violencia armada, sin que se verificara la detención de sospechosos al cierre del reporte. La modalidad de sicariato y el saldo de muertes marcan un momento crítico para la percepción de seguridad ciudadana.

Tercer crimen en Callao: hombre es asesinado en parque de Gambeta Baja Este

El tercer crimen se registró en el parque Señor de los Milagros, en Gambeta Baja Este, a unos diez minutos del segundo hecho en vehículo. La víctima, un varón no identificado, fue asesinada en plena vía pública bajo un modus operandi similar.

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Testigos narraron que el hecho ocurrió avanzada la madrugada y que la policía realizó las diligencias en la escena mientras la incertidumbre y el temor se extendían en el vecindario. La comisión de este tercer ataque en un espacio público amplía el alcance territorial de la ola de violencia e incrementa el reclamo de los vecinos por patrullaje y respuesta efectiva contra el crimen.

De acuerdo a los reportes recogidos esa madrugada, la sucesión de los tres asesinatos revela una coordinación y frecuencia que supera la capacidad de respuesta policial local. La ausencia de detenidos y el hecho de que los ataques incluyeran lugares frente a dependencias policiales aumentan la sensación de indefensión en la comunidad del Callao.

Los hechos se produjeron durante el auge de una campaña política en la que la seguridad figura, según encuestas, entre las principales preocupaciones del electorado. La jornada relatada ha reavivado el reclamo de medidas inmediatas, mientras los ciudadanos observan con inquietud la posible continuación de nuevos episodios de violencia en la provincia.