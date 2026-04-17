Melgar restringe a la hinchada de Universitario en Arequipa: este es el lugar que ocuparán este domingo en la UNSA

El club arequipeño limita la presencia de seguidores rivales a la tribuna norte con estricta supervisión, advirtiendo el retiro inmediato de cualquier visitante ubicado en otras zonas como parte de un operativo especial de seguridad autorizado (Universitario de Deportes)

Ante el esperado cruce por la undécima jornada del Torneo Apertura 2026, FBC Melgar anunció restricciones específicas para la afición visitante en el estadio Monumental de la UNSA. Solo la tribuna norte estará disponible para los seguidores de Universitario de Deportes, quienes deberán adquirir sus entradas exclusivamente por canales digitales.

La directiva rojinegra comunicó que cualquier hincha visitante localizado en tribunas sur, oriente u occidente será retirado del recinto, con el objetivo de preservar la seguridad y el orden.

Este contexto deportivo se complementa con la tensión que rodea al club crema, golpeado por una reciente derrota internacional y con el futuro de su entrenador, Javier Rabanal, bajo creciente escrutinio de la dirigencia y la hinchada.

Melgar define condiciones estrictas para la presencia de la hinchada visitante

Melgar establece control total sobre la hinchada visitante al limitar su acceso a una sola tribuna, reforzando medidas de seguridad para evitar incidentes en un partido de alta convocatoria. (Melgar FBC)

El club arequipeño difundió un mensaje claro respecto a la organización del partido frente a Universitario de Deportes. Según el comunicado oficial, “la única tribuna habilitada para la hinchada visitante es la tribuna norte”, una determinación que busca separar totalmente a los aficionados de ambos equipos y evitar incidentes durante el desarrollo del encuentro. La entidad reiteró que, de detectarse la presencia de seguidores cremas en las tribunas sur, oriente u occidente, se procederá a su retiro inmediato del estadio, sin excepciones.

Esta medida responde a antecedentes en los que la convivencia de ambas parcialidades generó complicaciones logísticas y altercados, especialmente en partidos de alta convocatoria. Melgar enfatizó que la venta de entradas para la tribuna norte es de acceso exclusivo a través de plataformas digitales, eliminando la posibilidad de compra física el día del partido y así controlando de manera más rigurosa el flujo de hinchas visitantes.

La disposición fue respaldada por autoridades de seguridad y la administración del estadio, quienes consideran que este tipo de segmentación en los accesos contribuye a minimizar riesgos y facilita los operativos policiales. La expectativa para el domingo es la de un recinto colmado, con el público local ocupando la mayoría de las localidades y la parcialidad visitante limitada a la zona asignada.

Para los seguidores de Universitario, la restricción implica una logística adicional, ya que la demanda para la tribuna norte suele superar la cantidad de localidades disponibles, obligando a la compra anticipada y a la coordinación digital. Melgar, por su parte, invitó a los aficionados a respetar las normas y a priorizar el espectáculo deportivo por encima de cualquier rivalidad extradeportiva.

El futuro de Javier Rabanal en Universitario

El técnico crema enfrenta un escenario crítico tras la derrota internacional, con su continuidad sujeta al desempeño en Arequipa y bajo evaluación directa de la dirigencia. (Universitario de Deportes)

El presente de Universitario de Deportes atraviesa su momento más complejo de la temporada, marcado por la reciente derrota 2-0 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. Este resultado no solo agudizó las dudas sobre el funcionamiento colectivo del equipo, sino que también puso en entredicho la continuidad de Javier Rabanal al frente del plantel profesional.

Las críticas surgieron de inmediato tanto en la prensa especializada como en el entorno de los hinchas. Cuestionamientos sobre la elección de la alineación inicial, el planteamiento táctico y la capacidad de reacción durante el partido se multiplicaron tras el traspié internacional. El periodista Gustavo Peralta, especializado en información del club crema, fue categórico al señalar: “Rabanal, con esta derrota, se ha puesto la soga al cuello. Si no gana en Arequipa, la tiene muy complicada, no es una sensación, es información”.

Desde la directiva, liderada en el área deportiva por Álvaro Barco, se mantiene una postura de análisis prudente. Según Peralta, “Barco no va a tomar una decisión en caliente, quiere ver que se calmen las cosas y analizar bien qué hacer”, lo que indica que, aunque no habrá decisiones precipitadas, el margen de error es prácticamente nulo para el entrenador español.

La presión sobre Rabanal se incrementa ante la posibilidad real de que la ‘U’ quede relegada en la lucha por el título del Torneo Apertura. Un nuevo tropiezo no solo complicaría la continuidad del técnico, sino que también alejaría al club del objetivo de alcanzar el tetracampeonato nacional, una meta histórica para la institución. El calendario no da respiro: tras el duelo en Arequipa, Universitario enfrentará una seguidilla de partidos en Liga 1 y Copa Libertadores, con un encuentro clave frente a Nacional de Uruguay en el horizonte inmediato.

En ese contexto, la visita a Melgar adquiere un carácter de final anticipada. Los jugadores y el cuerpo técnico son conscientes de que el resultado condicionará las decisiones dirigenciales y el ánimo de la hinchada, que exige respuestas en lo futbolístico y resultados inmediatos para sostener la confianza en el proyecto de Rabanal.

Detalles de horario y transmisión del Melgar vs Universitario

El partido en la UNSA reunirá a dos equipos con objetivos urgentes, con cobertura televisiva y digital que permitirá seguir un choque determinante en la tabla. (Liga 1)

El enfrentamiento entre Melgar y Universitario, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026, está programado para el domingo 19 de abril en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El partido comenzará a las 17:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que la transmisión para Venezuela, Bolivia y Miami será a las 18:15. En Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el duelo se iniciará a las 19:15, permitiendo que la afición de distintos países acceda a la señal en horarios adaptados a cada región.

La cobertura televisiva del partido estará a cargo de L1 Max, plataforma que garantiza la emisión en vivo a través de servicios como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Además, los usuarios podrán seguir la transmisión digital mediante la aplicación Liga 1 Play, lo que facilita el acceso a quienes prefieren dispositivos móviles o computadoras para ver los partidos.