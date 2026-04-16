Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal mientras juega con Palmeiras por fecha 2

Tabla del grupo F de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026.

El grupo F de la Copa Libertadores 2026 vivió una primera fecha intensa, que dejó cambios en el ánimo y la situación de Sporting Cristal, Cerro Porteño, Junior de Barranquilla y Palmeiras. De cara a la segunda jornada, los equipos se ven obligados a ajustar sus estrategias, considerando el impacto de las ausencias y el rol de sus figuras principales.

El conjunto ‘rimense’ inició su camino con una victoria ajustada ante Cerro Porteño en Lima. El gol definitivo llegó en los últimos minutos gracias a la aparición de Felipe Vizeu, quien se consolida como la carta ofensiva más confiable del equipo dirigido por Zé Ricardo. El triunfo les permitió quedar como líderes de la zona con tres puntos, posición que ahora defenderán en su visita al ‘verdao’.

En cuanto a las bajas, los ‘celestes’ no podrán contar con dos jugadores: Martín Távara está sancionado por acumulación de tarjetas amarilla, mientras que Gabriel Santana sigue baja por una lesión en el menisco. Ante este escenario, la responsabilidad recae en el capitán Yoshimar Yotún, referencia en el mediocampo, así como en Gustavo Cazonatti como ancla y las bandas divididas entre Juan González y Maxloren Castro.

El cuadro celeste se impuso 1-0 con gol de Felipe Vizeu en el estadio Miguel Grau del Callao - Crédito: ESPN.

Cerro Porteño salió del Callao (Lima) sin puntos tras perder por la mínima ante Sporting Cristal. El trámite estuvo condicionado por la expulsión de Cecilio Domínguez en el primer tiempo, lo que dejó al equipo de Ariel Holan con un hombre menos durante más de 45 minutos.

No obstante, el ‘ciclón de Barrio Obrero’ logró recomponerse del primer desliz y venció por la mínima diferencia a Junior de Barranquilla en la segunda jornada. Jonathan Torres le dio la victoria al cuadro paraguayo y sus primeros tres puntos, a la espera de lo que hagan los ‘celestes’ contra los brasileños.

Precisamente, el ‘verdao’ sumó un empate en su visita a Junior de Barranquilla, resultado que supo a poco para el subcampeón continental. El tanto de Ramón Sosa a los 56 minutos rescató un punto en un partido que comenzó cuesta arriba tras el gol de penal de Teófilo Gutiérrez para los colombianos. Palmeiras, que jugó con su habitual alineación de gala, no reportó bajas físicas graves.

Cerro Porteño venció de local 1-0 a Junior de Barranquilla y se ubica segundo en el grupo F. - créditos: Conmebol

De cara al segundo partido, Abel Ferreira apuesta por la continuidad de su once titular, con José Manuel López y Jhon Arias como referentes de ataque y Abel Pereira manejando los hilos en la zona de creación. El equipo paulista no tendría a Vitor Roque ni Paulinho por problemas físicos. En defensa, Gustavo Gómez lidera una línea que buscará mayor solidez ante la visita de Sporting Cristal.

Con un punto y la obligación de hacerse fuerte en casa, Palmeiras encara la segunda fecha como una final anticipada para recuperar terreno y ratificar su favoritismo en el grupo.

Por último, como se mencionó líneas arriba, Junior de Barranquilla igualó 1-1 frente a Palmeiras en Cartagena, con Teófilo Gutiérrez como figura al anotar el primer gol del grupo y convertirse en el colombiano más veterano en marcar en la actual edición de la Copa Libertadores.

Aunque la caída ante Cerro Porteño trastocó los planes del ‘tiburón’, que necesita ganar sus próximos compromisos para no quedar fuera de competencia por llegar a los octavos de final entre los dos primeros. La otra opción es buscar un lugar en la Copa Sudamericana por la tercera casilla.

Resultados de la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2025

- Cerro Porteño 1-0 Junior de Barranquilla (Finalizado)

- Palmeiras 1-1 Sporting Cristal (EN VIVO)

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026.