¿Pablo Heredia se distancia de Shirley Arica tras besos en 'La Granja VIP'?: 'Es todo lo contrario a lo que busco'

Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizan un distanciamiento tras intensos episodios en 'La Granja VIP' y diferencias irreconciliables de carácter. (Instagram Pablo Heredia / Captura de video)

Lo que empezó como una historia de coqueteo y besos apasionados en ‘La Granja VIP’ terminó en tensión y desencanto. Pablo Heredia, actor argentino y participante del reality, sorprendió al público al declarar que Shirley Arica es “todo lo contrario a lo que busco”, tras una serie de desacuerdos y actitudes que dejarían claro que prefiere tomar distancia de la popular ‘Chica Realidad’.

La breve cercanía entre ambos, que incluyó escenas de fiesta, retos y besos en cámara, quedó atrás ante los roces en la convivencia y las diferencias de personalidad. El distanciamiento quedó evidenciado después de una cena en la que, en medio de una conversación con Samahara Lobatón sobre la dinámica del grupo, Shirley Arica se levantó abruptamente de la mesa tras un desacuerdo con Heredia.

El gesto incomodó al actor, quien luego expresó sin rodeos: “Yo no me enojo. Jamás contesto así. A mí me contestas una vez así y chau. Me fui, nos vemos”. Heredia fue aún más claro al referirse a la actitud de Arica, que consideró una falta de respeto.

“Me parece mucha falta de respeto levantarse e irse así cuando uno está hablando. Es como: ‘¿Así me vas a tratar? ¿Porque no pienso como vos, te levantas y te vas?’ No. Es todo lo contrario a lo que estoy buscando. Todo. Es maltrato eso”, sentenció, dejando claro que ese tipo de comportamiento es inaceptable para él en una relación.

El actor Pablo Heredia se sincera y explica por qué Shirley Arica no es la persona que busca, señalando actitudes que considera una grave falta de respeto. Video: Panamericana TV / La Granja VIP

De los besos al desencanto: lo que ocurrió entre Pablo y Shirley

El vínculo entre Pablo Heredia y Shirley Arica generó expectativa en las primeras semanas de ‘La Granja VIP’. Ambos protagonizaron escenas de alta tensión y química, especialmente durante las fiestas del reality, donde aceptaron retos que incluyeron gestos atrevidos y besos apasionados frente a sus compañeros y las cámaras.

El episodio en que Heredia retiró chocolate con la lengua del cuerpo de Arica y la posterior secuencia de besos desató comentarios y especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, la ilusión duró poco. Las diferencias de carácter y la firmeza de ambos en sus posturas pronto salieron a flote.

Durante una conversación, Heredia le pidió a Arica que evitara usar groserías, algo que la ‘Chica Realidad’ no estuvo dispuesta a aceptar. “En la cena, me dijo: ‘No quiero que hables lisuras’. Yo soy así, soy como soy. No quiero sentirme reprimida por alguien. No voy a dejar de decir groserías porque a él no le gusta”, relató Arica en diálogo con Samahara Lobatón.

Arica defendió su autenticidad y dejó en claro que no va a cambiar su forma de ser por nadie, ni siquiera por una potencial pareja. “Si yo quiero estar así o me quiero sentar así, es mi problema. O sea, esta huev*** (en referencia a sí misma) es lo que hay. ¿Qué hago?”, expresó con firmeza, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de adaptación para agradar a otro.

En una conversación íntima, Shirley Arica revela que le pidieron que dejara de decir lisuras, a lo que ella responde con firmeza, defendiendo su autenticidad y negándose a cambiar por nadie. Video: TikTok @shirleya.edits

Convivencia en ‘La Granja VIP’

El intercambio de opiniones y la dinámica de la convivencia en ‘La Granja VIP’ pusieron en evidencia los límites que ambos están dispuestos a establecer en sus relaciones personales. El caso de Pablo y Shirley ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios apoyan la postura de Heredia de poner límites y otros celebran la defensa de la personalidad de Arica.

Si bien este desencuentro ocurrió hace unos días en ‘La Granja VIP, desde entonces tanto el público como los propios competidores han jugado con la posibilidad de una relación entre ambos. Sin embargo, todo parece indicar que lo suyo no pasa de simples coqueteos y dinámicas propias del encierro televisivo, sin intenciones de formalizar algo fuera del reality.

Actualmente, Pablo Heredia es uno de los nominados a la eliminación, junto con Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Pati Lorena. Mañana viernes uno de ellos será salvado y podrá nominar a otro participante, mientras que el sábado se definirá al eliminado de la semana, por lo que la permanencia de Pablo en el programa todavía está en riesgo.