De la censura a las redes sociales: José Jerí se muestra cercano a ciudadanos en reciente video publicado en TikTok

Su discurso digital introduce posicionamientos sobre la segunda vuelta electoral y la participación ciudadana, en medio de un escenario político aún tensionado. TikTok: José Jerí

La actividad reciente del exmandatario peruano José Jerí en redes sociales vuelve a colocarlo en el centro del debate político. A menos de dos meses de su salida del poder, sus publicaciones digitales muestran una presencia activa y un discurso que apunta hacia el escenario electoral, en medio de un contexto marcado por cuestionamientos institucionales y un elevado rechazo ciudadano registrado durante su gestión.

Las imágenes difundidas y los mensajes publicados abren interrogantes sobre sus intenciones políticas a corto plazo. Su exposición pública contrasta con el desgaste que enfrentó en los últimos días de su mandato, cuando el Congreso decidió su destitución tras una serie de controversias que impactaron su imagen y generaron investigaciones en distintas instancias del Estado.

El contenido compartido por Jerí en plataformas como TikTok y otras redes sociales presenta una narrativa centrada en el contacto con la ciudadanía y en reflexiones sobre la coyuntura política nacional.

Presencia digital y mensajes con tono político

José Jerí vuelve al centro del debate mediante redes sociales tras su reciente destitución. Composición: Infobae

En su cuenta de TikTok, José Jerí publicó un video en el que se le observa caminando por calles del Centro de Lima, interactuando con transeúntes y accediendo a fotografías con ciudadanos. El material audiovisual se acompaña de un mensaje que refuerza una idea de cercanía: “Los buenos recuerdos que construimos con nuestra gente son la fuerza que nos motiva a no detenernos. Seguimos adelante, con gratitud y responsabilidad.”

La escena proyecta una imagen distinta a la etapa final de su gobierno, marcada por tensiones políticas y cuestionamientos públicos. La elección del espacio, el Centro de Lima, y la interacción directa con ciudadanos sugieren una estrategia orientada a recuperar visibilidad en espacios públicos y digitales.

Pronunciamientos sobre el escenario electoral

En paralelo, Jerí utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el proceso electoral en curso. En uno de sus mensajes, hizo referencia directa a Rafael López Aliaga: “Pensando en el país, más allá de los desencuentros y no estar de acuerdo en varias posturas, espero que pase a segunda vuelta Rafael Lopez Aliaga. La segunda vuelta, con los dos candidatos, debe ser la representación de un país que no puede esperar más para lograr un desarrollo económico sólido y justo para nuestras regiones y para nuestros hermanos que esperan que ese desarrollo y crecimiento también toque su puerta.”

El mensaje introduce una postura sobre la competencia electoral y posiciona al exmandatario dentro del debate político actual. A esto se suma otra publicación en la que advierte sobre el impacto de la participación electoral: “Prudencia y responsabilidad; sin embargo, el impacto (evidente) de quienes no han votado pese a su voluntad de hacerlo no solo afecta (altera) a los que pasarán a segunda vuelta sino también en la (re) composición del parlamento bicameral.”

Antecedentes de una salida marcada por polémicas

Expresidente se despide del Perú con video en TikTok tras ser censurado por el Congreso de la República. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: TikTok/@josejeriore)

El retorno de Jerí a la esfera pública ocurre tras su destitución en febrero de 2026. El Congreso aprobó la moción de censura en una sesión que se extendió desde las 10:00 hasta pasadas las 14:20 horas, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Su permanencia en el cargo se limitó a 130 días, desde el 10 de octubre de 2025 hasta el 17 de febrero de 2026, periodo que inició tras la vacancia de Dina Boluarte.

Durante su gestión, surgieron diversas controversias que aceleraron su salida. Entre los principales cuestionamientos figuran presuntas reuniones no registradas con empresarios chinos, incluidos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, así como informes sobre contrataciones en el Despacho Presidencial mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), que habrían beneficiado a personas sin experiencia en el sector público.

Investigaciones y presión institucional

El contexto institucional se volvió más complejo cuando la Contraloría General de la República solicitó documentación relacionada con las contrataciones observadas. De forma paralela, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar contra “los que resulten responsables” por los vínculos personales y la modalidad de dichos contratos.

Aunque la investidura presidencial impedía incluir a Jerí de manera directa en ese momento, el despacho del Fiscal de la Nación no descartó su incorporación en la pesquisa. Este escenario incrementó la presión política en las semanas previas a su destitución.