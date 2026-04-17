“Se equivocó el árbitro, perjudicó claramente a Sporting Cristal”: narrador de ESPN criticó penal para Palmeiras

El 'Bambino' Pons cuestionó la decisión del árbitro tras revisión del VAR que perjudicó a Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. (Video: ESPN)

La derrota de Sporting Cristal por 2-1 ante Palmeiras por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 quedó marcada por una jugada polémica que generó duras críticas durante la transmisión de ESPN. El penal cobrado a favor del cuadro brasileño en el tramo final del encuentro, tras revisión del VAR, desató la indignación de los comentaristas, quienes cuestionaron abiertamente la decisión del árbitro chileno Piero Maza.

Todo se inició cuando el réferi fue llamado por el VAR para revisar la acción en el monitor, en la que Arthur Gabriel cae dentro del área tras un leve contacto por detrás de Joao Cuenca. En ese momento, el reconocido narrador ‘Bambino’ Pons no ocultó su desacuerdo y lanzó una frase que anticipaba su postura: “Si cobra penal, me voy”.

La tensión creció mientras se repetían las imágenes, que para los comentaristas no justificaban la sanción máxima. Durante la revisión, Juan Manuel Herbella también expresó su desacuerdo con la posible decisión arbitral. “Se tira a propósito, está buscando el contacto. Es un piletazo. Se queda parado, tira los pies para atrás”, analizó, sugiriendo que el delantero de Palmeiras habría exagerado la caída para provocar la infracción.

Pese a las críticas en la transmisión, el árbitro finalmente sancionó el penal para Palmeiras, lo que intensificó las reacciones en cabina. La decisión fue interpretada por los comentaristas como un error que perjudicó directamente al equipo peruano en un momento clave de la contienda en el Allianz Parque de Brasil.

Sporting Cristal dio la pelea ante Palmeiras en Brasil. Crédito: REUTERS/Jorge Silva

Fuerte descargo tras la decisión arbitral

Luego de que se confirmara el cobro, Bambino Pons fue contundente en su análisis. “Se equivocó Piero Maza, la verdad lo perjudicó claramente al Sporting Cristal, sea gol o no sea gol. Se dejó llevar por la gente, el VAR también. ¿Dónde está el penal? Díganme. Hay contacto, hay interpretaciones e interpretaciones, se sabía que se iba a tirar”, expresó con evidente molestia.

El narrador argentino también dejó en claro que su crítica no respondía a preferencias. “Han perjudicado claramente a Cristal, acá no somos hinchas de nadie, no tiene nada que ver. Palmeiras es uno de los mejores equipos del continente, no hay ninguna duda, pero no precisa esta ayuda. Sea gol o no, independiente de cómo termine el partido, te tira abajo una ilusión”, agregó.

El penal que definió el partido

La polémica se intensificó cuando los jugadores de Sporting Cristal reclamaron insistentemente la decisión, pero el árbitro desestimó las protestas. José Manuel López ejecutó el penal a los 80 minutos y convirtió el 2-1 definitivo a favor de Palmeiras, un gol que terminó por inclinar el resultado en un partido que, hasta ese momento, había sido parejo.

Tras la anotación, el comentarista Juan Manuel Herbella también lamentó el impacto de la jugada en el desarrollo del encuentro. “Era un muy digno partido de Sporting Cristal, no era necesaria esta jugada”, comentó, destacando el esfuerzo del conjunto peruano frente a uno de los rivales más poderosos del continente.

El delantero anotó de penal para poner arriba a su equipo en condición de local - Crédito: ESPN.

La controversia dejó un sabor amargo en el entorno ‘celeste’, ya que más allá del resultado final, el foco quedó puesto en la decisión arbitral y su influencia directa en el desenlace del compromiso. Cristal estuvo muy cerca de rescatar un punto valioso en Brasil, que incluso lo hubiera dejado como líder del Grupo F, pero terminó marchándose con las manos vacías y con la sensación de que pudo conseguir un mejor resultado en condición de visitante.