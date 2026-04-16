Perú

Daniel Salaverry no descarta que atentado en su contra tenga relación con sus críticas a Keiko Fujimori: “La conozco bien”

El excongresista puso en duda los motivos detrás del reciente ataque contra su inmobiliaria en La Libertad y señaló que no recibió amenazas previas

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El excongresista Daniel Salaverry sostiene un documento.
Daniel Salaverry, expresidente del Congreso, cuestionó las razones del atentado contra su inmobiliaria y sugirió que podría estar vinculado a sus críticas a Keiko Fujimori y Fuerza Popular

El excongresista Daniel Salaverry, presidente del Congreso de Perú entre 2018 y 2019, puso en duda este miércoles las causas del atentado sufrido en su inmobiliaria de La Libertad y no descartó que el ataque guarde relación con sus críticas a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Durante una entrevista en el podcast de la periodista Juliana Oxenford, transmitido por las plataformas del diario La República, Salaverry aseguró no haber recibido amenazas previas al ataque armado ocurrido en su oficina inmobiliaria.

“Entonces, yo me pregunto: ¿qué es lo que están buscando? ¿Quién está atrás de esto? ¿Piensan que me van a temblar las piernas, que voy a agarrar a mi esposa, a mis hijas y me voy a ir del país y no voy a estar en la segunda vuelta?”, manifestó.

“No quiero ser responsable, no tengo pruebas. Solamente estoy diciendo que me parece muy extraño lo que ha ocurrido. En el momento que ha ocurrido. Tres meses ejecutando una obra, nadie se acerca a pedir coimas ni cupos. Termina una campaña, me pronuncio yo respecto a una posición de un partido político y a los pocos días me agarran a balazos”, añadió.

Daniel Salaverry fue presidente del Congreso entre el 2018-2019. (Foto: IDL)
Salaverry ha denunciado públicamente el financiamiento de las campañas de Keiko Fujimori por grandes compañías, incluyendo empresas implicadas en corrupción, y la devolución de favores a través de leyes desde el Congreso

Consultado sobre si sospecha de Fujimori, quien se presenta por cuarta vez a los comicios generales, respondió que no descarta ninguna hipótesis. “Lo que digo es que me parece muy extraño la manera como han procedido estos delincuentes. No es la manera que ellos tienen de proceder. Es rarísimo que hayan llegado, según tengo entendido, en mototaxi, y que pudieran haber sido alcanzados y detenidos”, sostuvo.

Días antes del atentado, Salaverry había cuestionado el funcionamiento del fujimorismo y afirmó que su lideresa se postula cada cinco años porque “recibe millones de dólares de las grandes empresas”, tanto lícitas como “corruptas como Odebrecht”, lo que le permite movilizar hasta “diez millones de dólares” en cada campaña.

“Vive de los millones de dólares que le da cada cinco años las empresas y luego, cuando mete su congresista, le devuelve el favor a estas empresas sacando leyes en favor de esas, de esas empresas. Ese es el, el círculo que vivimos hace más de 10 años (...) La conozco muy bien y por eso sé lo que hablo”, declaró en contacto con el mismo diario.

Salaverry fue elegido legislador en 2016 por Fuerza Popular, pero tras presidir el Congreso se distanció de ese grupo, convirtiéndose después en uno de sus opositores más notorios.

Daniel Salaverry
Tras alejarse de Fuerza Popular, se consolidó como uno de los principales opositores del fujimorismo

En 2021, se presentó como candidato presidencial por el partido centroderechista Somos Perú, obteniendo solo el 1,6 % de los votos. Posteriormente mantuvo cercanía con Pedro Castillo, quien tras ser elegido presidente lo designó como su consejero hasta agosto de 2022.

También asumió la presidencia de la empresa estatal Perúpetro, aunque renunció luego de 17 días debido a las críticas por su falta de experiencia en el sector.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema revocó una condena a ocho años de prisión que se le había impuesto después de un juicio en el que fue acusado de apropiarse de 10.000 soles entregados para gastos de representación como congresista entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.

El Ministerio Público alegó que no participó en las actividades reportadas en La Libertad, región a la que representaba, y que no devolvió el dinero asignado.

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