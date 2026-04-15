Perú

Liberan al exesposo de la doctora asesinada en Piura, pero seguirá bajo investigación

Aunque fue detenido como presunto autor intelectual del crimen por encargo, ahora se encuentra libre, mientras la policía continúa analizando los celulares de la pareja en busca de más pruebas

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El caso del asesinato de la pediatra Minosca Pinto Lazo en Piura ha dado un giro inesperado. Su exesposo, William Seminario Girón, señalado como el autor intelectual del crimen tras presuntamente pagar a sicarios, ha sido puesto en libertad y afrontará la investigación fuera de prisión.| ATV

Wilson William Seminario Girón, exesposo de la doctora Minosska Pinto Lazo, fue puesto en libertad durante la madrugada, aunque permanecerá como investigado en el caso del asesinato ocurrido en la urbanización San Felipe, en Piura. La medida se adoptó luego de que la policía lo mantuviera detenido por 48 horas tras la acusación inicial de un presunto sicario, quien declaró que Seminario habría ordenado y financiado el crimen con el pago de diez mil soles.

De acuerdo con el reporte de ATV, la liberación del médico no significa el cierre de las investigaciones en su contra. Tanto los teléfonos móviles de Seminario como el de la víctima han sido decomisados y están siendo analizados por un equipo especializado llegado desde Lima, en busca de información relevante para el caso.

Liberan al exesposo de la doctora asesinada en Piura, aunque continuará bajo investigación
Liberan al exesposo de la doctora asesinada en Piura, aunque continuará bajo investigación| Difusión/Latina

La principal hipótesis policial se sustenta en el testimonio del conductor de la motocicleta utilizada en el ataque, quien señaló directamente a Seminario como autor intelectual del asesinato. A pesar de esta declaración, la defensa del exesposo sostiene que no existen pruebas suficientes para mantenerlo detenido por el delito de homicidio y que su arresto obedeció inicialmente al hallazgo de cinco chips telefónicos en su poder.

Asimismo, se precisó que la expareja continuaría sus labores de Talara sin ningun restricción. En tanto, el abogado de la familia indicó que los padres ya fueron a delcarar.

Integrantes de la comunidad médica se unieron en oración y reflexión durante la vigilia por la doctora Pinto Lazo.| Foto: Colegio Médico de La Libertad
Integrantes de la comunidad médica se unieron en oración y reflexión durante la vigilia por la doctora Pinto Lazo.| Foto: Colegio Médico de La Libertad

Vigilia por Minosska Pinto en diversas regiones

El acto se desarrolló frente al Colegio Médico de La Libertad, donde decenas de personas se reunieron para expresar solidaridad con la familia de la víctima y exigir el esclarecimiento del caso.

Durante la vigilia, los asistentes encendieron velas y elevaron oraciones en honor a la pediatra, recordando su vocación de servicio y su compromiso con la salud infantil en la región. Los padres de Minosska Pinto, llegados desde Talara, estuvieron presentes junto a representantes de la comunidad médica y asociaciones civiles, quienes reiteraron el pedido de justicia y demandaron que las autoridades avancen con una investigación transparente y diligente.

El evento se desarrolló en un ambiente de recogimiento y respeto, con intervenciones que destacaron el legado de la doctora en Piura y la necesidad de garantizar protección y seguridad para los profesionales de la salud.

Canales de emergencia

  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106 Línea gratuita para solicitar ambulancias y atención médica inmediata ante emergencias de salud, accidentes y situaciones críticas.
  • Bomberos: 116 Número nacional para reportar incendios, rescates, accidentes vehiculares y otras emergencias que requieran intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • MINSA (Ministerio de Salud): 113 Central telefónica de atención del Ministerio de Salud para consultas médicas, orientación sobre servicios de salud y denuncias relacionadas con establecimientos públicos de salud.
  • Policía Nacional del Perú (PNP): 105 Línea directa para reportar delitos, emergencias policiales, violencia, desaparición de personas y cualquier situación que requiera intervención inmediata de la PNP.

Todos estos servicios operan las 24 horas y están disponibles para la atención de emergencias en todo el territorio nacional.

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