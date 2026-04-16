Perú

Actas impugnadas mantienen en vilo al Perú: Más de 5.200 decidirán al rival de Keiko Fujimori en las Elecciones 2026

El conteo electoral entra en su fase más tensa. La definición del segundo finalista presidencial dependerá del fallo sobre miles de actas cuestionadas

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Sánchez sumó votos de regiones, mientras que el apoyo de López Aliaga se estancó.
Sánchez sumó votos de regiones, mientras que el apoyo de López Aliaga se estancó.

Perú vive días clave para conocer los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026, realizadas el domingo 12 de abril en un contexto de dificultades organizativas, propiciadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Más de 5.200 actas impugnadas definirán quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, en un proceso donde cada voto adquiere un peso especial. El recuento oficial, con el 92,96% de las mesas procesadas, muestra una diferencia de menos de 10.000 votos entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, ambos aspirantes al segundo lugar.

La justicia electoral será la encargada de revisar las actas observadas por inconsistencias o irregularidades. En una primera instancia, los jurados electorales especiales de cada distrito evaluarán caso por caso.

Si alguna decisión es apelada, el expediente llegará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad en materia electoral. Este proceso es clave porque el resultado puede modificar el orden de los candidatos y, en consecuencia, el nombre del rival de Fujimori.

El escrutinio avanzó lentamente debido a la magnitud de la jornada, marcada por la complejidad de una papeleta con 35 candidatos presidenciales y cinco elecciones simultáneas. Además, la dispersión del voto, la elevada participación y la fragmentación partidaria han hecho de este proceso uno de los más reñidos en la historia reciente del país.

Rafael López Aliaga Keiko Fujimori Roberto Sánchez partida

Un país expectante ante denuncias y definiciones

La segunda vuelta está prevista para el domingo 7 de junio de 2026, pero la atención se concentra en la resolución de los expedientes impugnados.

Estos documentos representan el 5,23% del total y pueden inclinar la balanza entre Sánchez, vinculado a la izquierda, y López Aliaga, referente de la derecha conservadora. El primero tomó ventaja tras el conteo de zonas rurales, mientras que el segundo mantiene apoyo en el voto del exterior.

En este contexto, López Aliaga denunció públicamente un supuesto “fraude”, aunque no presentó pruebas concluyentes. Ha ofrecido recompensas a quienes aporten información que respalde sus acusaciones, e incluso pidió la anulación del proceso. No obstante, las misiones de observación electoral consideraron la jornada como transparente y creíble, pese a retrasos en la apertura de algunos locales en Lima.

¿En mayo?

El resultado oficial al 100% de la ONPE podría conocerse recién en mayo. Así lo señaló el excanciller Javier González-Olaechea, quien explicó que el proceso enfrenta una carga significativa de observaciones que deben resolverse antes de su contabilización definitiva.

Durante una entrevista con Canal N, el exministro indicó que “a la mañana de hoy (miércoles 15), 4.632 impugnaciones ya se habían presentado”, lo que evidencia la magnitud del proceso en curso. Añadió que estas cifras no son estáticas, sino que continuarán en aumento conforme avanza la revisión de actas por parte de los actores políticos.

González-Olaechea precisó que las actas impugnadas no pueden ser incorporadas al conteo oficial de manera inmediata, ya que deben pasar por un proceso de evaluación. “Hay un proceso, porque eso no se puede contabilizar”, sostuvo el excanciller para el citado medio, al referirse a los procedimientos que siguen las autoridades electorales para validar o descartar las observaciones presentadas.

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