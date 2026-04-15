Perú

Nueva hipótesis de la PNP por ataque a bus de Vipusa que dejó una pasajera muerta: “Es una venganza”

Un sicario confiesa haber recibido 3.000 soles para asesinar a Hilda Carmen Monteverde Díaz. La investigación policial apunta a una venganza personal y descarta la extorsión como móvil del crimen

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La investigación por el asesinato de Hilda Carmen Monteverde Díaz, de 76 años, quien murió tras recibir disparos cuando viajaba en un bus de la empresa Vipusa por la Panamericana Norte, ha dado un giro significativo. Según la Policía Nacional del Perú, el ataque no estuvo motivado por la ola de extorsiones contra la empresa de transporte, sino que fue un atentado dirigido específicamente contra la pasajera.

Así lo confirmó el general Víctor Revoredo, director de la División de Investigación Criminal (Dirincri), en declaraciones a la prensa. En un primer momento, debido a los antecedentes de amenazas y ataques sufridos por la empresa Vipusa, se consideró que el blanco del atentado era el conductor o la propia unidad de transporte.

Sin embargo, la revisión de las cámaras de seguridad, la trayectoria de los disparos y los testimonios recogidos en el marco de la investigación permitieron establecer que los atacantes tenían como objetivo directo a Monteverde Díaz.

Nuevo giro en caso Vipusa: ataque estaba dirigido a pasajera de doble nacionalidad, según PNP
Nuevo giro en caso Vipusa: ataque estaba dirigido a pasajera de doble nacionalidad, según PNP| Panamericana

“Existía un modus operandi atípico, que el reglaje y la selección de la víctima no se trataba en contra de Dipusa, sino de la víctima, porque así da el reglaje”, explicó el general Revoredo.

Sicarios afirman que recibieron S/ 3.000

Uno de los detenidos por el caso confesó ante las autoridades que fue contratado para participar en el ataque y que recibió un pago de tres mil soles. Según su testimonio, el sicario tenía la misión de identificar a la mujer y perpetrar el atentado cuando la unidad de transporte la trasladara por la Panamericana Norte. “Iba a atentar contra una señora”, reconoció el acusado durante el interrogatorio.

La policía baraja la hipótesis de una venganza motivada por conflictos personales y familiares relacionados con propiedades. El general Revoredo precisó que la víctima, de doble nacionalidad peruana y estadounidense, residía habitualmente en Estados Unidos y viajaba al Perú para atender asuntos vinculados a sus bienes.

Una pasajera murió y al menos cuatro personas resultaron heridas tras un ataque armado contra un bus de Vipusa en Puente Piedra. El conductor habría sido el blanco. Captura de video
Una pasajera murió y al menos cuatro personas resultaron heridas tras un ataque armado contra un bus de Vipusa en Puente Piedra. El conductor habría sido el blanco. Captura de video

“Su arraigo en Norteamérica había permitido que recaude dinero lícito y tenía algunas propiedades, lo que habría generado una discrepancia de carácter convivencial”, explicó el jefe.

Vecinos y conocidos de la víctima señalaron que Monteverde Díaz realizaba visitas periódicas al país para ocuparse de temas patrimoniales y reencontrarse con amigos y familiares.

La investigación reveló que el ataque fue planeado y ejecutado con información previa sobre los movimientos de la víctima. La modalidad empleada fue la del sicariato, descartando que se tratara de un ajuste de cuentas vinculado a extorsiones a la empresa de transporte. Hasta el momento, dos personas han sido detenidas en relación con el caso, mientras la policía continúa con las diligencias para identificar a los autores intelectuales y determinar el trasfondo del crimen.

Así fue el momento en que sicarios atacaron bus de Vipusa: una pasajera muerta| ConCiencia (Facebook)
Así fue el momento en que sicarios atacaron bus de Vipusa: una pasajera muerta| ConCiencia (Facebook)

Las autoridades mantienen la línea de investigación abierta y no descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Vecinos de Ancón describieron a Monteverde Díaz como una persona amable y solidaria, reconocida por su disposición a ayudar y su trato cordial. Residente habitual en Estados Unidos, la víctima solía regresar al Perú por temporadas para encargarse de asuntos personales, especialmente relacionados con propiedades, y para reencontrarse con amigos y allegados.

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