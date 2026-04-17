La alianza entre Roberto Sánchez y Antauro Humala genera inquietud por su influencia y retórica extrema

Discurso de Antauro Humala genera polémica en plena campaña electoral. Video: ATV/ Ocurre Ahora

En medio del conteo de votos de las Elecciones Generales 2026, Antauro Humala volvió a tomar protagonismo en la escena política al mostrarse como uno de los principales respaldos del candidato presidencial Roberto Sánchez. Su presencia no ha pasado desapercibida y ya genera debate por el impacto que podría tener en una eventual segunda vuelta.

El propio Humala no solo expresó su apoyo, sino que se adelantó a los resultados. “Roberto Sánchez va a ser presidente del Perú, le va a ganar a la japonesa”, afirmó, en referencia a Keiko Fujimori, quien lidera los primeros reportes. Sus declaraciones se dan en un momento en que el conteo oficial aún no concluye y las posiciones podrían variar.

Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez - Facebook / Vamos Pueblo Nacional

A pesar de ello, el exlíder etnocacerista actúa como si el escenario ya estuviera definido. En su entorno político, incluso, ya se habla de una segunda vuelta, lo que refuerza la idea de que su respaldo no es simbólico, sino parte de una estrategia bien planificada.

Un aliado visible y con discurso confrontacional

La cercanía entre Antauro Humala y Roberto Sánchez se ha hecho evidente durante la campaña. El primero ha estado presente en distintos momentos clave y se ha posicionado como uno de los principales voceros políticos alrededor del candidato de Juntos por el Perú.

Sin embargo, su presencia viene acompañada de un discurso polémico. En recientes intervenciones, planteó ideas como paralizar la agroexportación, argumentando que productos como arándanos y espárragos deberían destinarse al consumo interno para combatir la anemia infantil.

Estas declaraciones han sido consideradas radicales y han reavivado cuestionamientos sobre su influencia en la campaña. Su estilo confrontacional también ha marcado su retorno, con intervenciones que terminan en enfrentamientos en espacios públicos.

Participación de figuras vinculadas a Pedro Castillo, con consignas constantes por su liberación.

A ello se suma su historial de declaraciones controversiales, que continúan generando reacciones. Su discurso, calificado como incendiario, vuelve a instalarlo en el centro del debate político.

Un pasado marcado por violencia y polémica

El retorno de Antauro Humala a la escena política también reabre el debate sobre su pasado. Su figura está vinculada al llamado “Andahuaylazo”, un levantamiento que dejó como saldo la muerte de cuatro policías.

Tras recuperar su libertad hace algunos años, sus apariciones públicas han estado acompañadas de declaraciones que mantienen el tono confrontacional. En una de ellas, incluso, defendió abiertamente su accionar pasado y expresó orgullo por haberse rebelado contra un gobierno que consideraba corrupto.

Antauro Humala respalda a Roberto Sánchez y anticipa su triunfo electoral

Asimismo, ha sostenido posturas extremas sobre el poder político. En una intervención, llegó a señalar que “fusilar presidentes” podría justificarse en determinados contextos, lo que generó fuertes críticas.

Estos antecedentes vuelven a cobrar relevancia en el actual proceso electoral, donde su cercanía con un candidato presidencial despierta preocupación en distintos sectores.

Resultados preliminares y proyección política

Mientras Antauro Humala proyecta un triunfo de Roberto Sánchez, los resultados oficiales aún muestran un escenario distinto. Según el avance del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con 17.06 %, seguida por Roberto Sánchez con 11.06 % y Rafael López Aliaga con 11.93 %.

Antauro Humala al Senado: de exigir el número 1 a postular con el 9 con Pedro Castillo. (Composición Infobae/Nicol Chauca)

Pese a que los resultados oficiales se conocerían recién en mayo, Humala insiste en que Sánchez llegará a la presidencia e incluso ha dejado abierta la posibilidad de asumir un rol en un eventual gobierno. “Como soldado yo me voy a ubicar donde pueda rendir mejor para el objetivo patrio”, sostuvo.

Su respaldo también se apoya en una narrativa política que apunta al voto rural y a sectores que, según él, no han sido representados en este proceso. En ese contexto, afirma que Sánchez ha logrado “rescatar” ese espacio político.