Reimond Manco llora y admite que lo pueden juzgar como hombre, pero no como padre: “Pido perdón a mis hijos por lo que cometí”

Durante una entrevista televisiva, el exjugador de fútbol lamentó el daño causado y expresó que su prioridad es cambiar por sus hijos, más allá del fin de su relación con la madre de ellos. Magaly TV La Firme

La aparición de Reimond Manco en el set de Magaly TV La Firme expuso uno de los capítulos más sensibles en la vida del exfutbolista. Frente a la conductora Magaly Medina, el exdeportista aceptó públicamente las acusaciones de infidelidad, dejando atrás la negación inicial que había mostrado en declaraciones previas. El exjugador pidió disculpas a su esposa y a sus hijos, y sostuvo que puede recibir críticas como hombre, pero no como padre.

Durante la entrevista, Manco confesó que las consecuencias de sus actos trascendieron el plano personal y alcanzaron a su familia. “Yo estoy acá para pedirle perdón a mi esposa por la vergüenza pública que le he hecho pasar y a mis hijos también”, declaró el exfutbolista, resaltando que su prioridad era asumir plenamente la responsabilidad de su comportamiento y enfrentar el impacto que tuvo en su entorno más cercano.

Medina insistió en la necesidad de iniciar un proceso de cambio personal. “Deberías de buscar ayuda, que es lo que debes hacer. Se empieza por pedir perdón, pero el real perdón es cuando uno realmente cambia”, expresó la conductora. Manco reconoció la gravedad de la situación y aseguró: “No hay excusas, no hay pretextos. Quiero pedirles perdón porque es lo que me toca. No me queda de otra, Magaly”.

A lo largo del diálogo, el exjugador fue consultado sobre el efecto que la polémica podría tener en sus hijos, quienes ya tienen edades diversas. “Pidiéndole perdón a mis hijos por lo que cometí. Por eso estoy acá”, dijo rápidamente. “Ya no solamente dependo de mí, sino tengo gente que también depende de mí”, agregó. Manco hizo hincapié en que la paternidad constituye una responsabilidad permanente, y afirmó que sus hijos siempre tendrán su apoyo.

separación definitiva

La entrevista también abordó la separación definitiva de la pareja. Manco fue enfático al aclarar que su pedido de disculpas no busca una reconciliación con su esposa, sino asumir el peso de sus errores. “El perdonar no significa regresar. Yo no estoy pidiéndole perdón para que ella vuelva conmigo. Estoy pidiéndole perdón como madre de mis hijos”, sostuvo. El exfutbolista admitió que el vínculo sentimental se quebró, pero que su rol como padre permanece intacto.

Durante la conversación, Medina resaltó la importancia de que el cambio no se limite a un acto de contrición en público, sino que implique un proceso genuino de autocrítica y búsqueda de ayuda profesional. Manco coincidió: “El principio es pedir perdón, ya lo estoy haciendo. Lo siguiente es buscar ayuda, como tú dices. Va a tocar”.

El exjugador admitió que su imagen pública se ha visto afectada, pero insistió en que su compromiso con los hijos es inquebrantable. “Yo no puedo estar con mi esposa, pero con el compromiso con mis hijos siempre lo voy a tener. Tengo que cambiar o mejorar por ellos”, expresó. La entrevista evidenció el esfuerzo de Manco por diferenciar su rol como hombre y como padre, al tiempo que reconocía el daño causado a su familia.

En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, Manco se quebró al referirse a la percepción que sus hijos puedan tener sobre su figura paterna. “Como hombre me pueden juzgar, decirme lo que quieran, pero como padre ellos saben”, declaró.

“¿Has pensado en tus hijos, cómo son de crueles los chicos en el colegio?”, le preguntó la conductora. Manco reconoció ese riesgo y reiteró que su presencia en el programa respondía a la necesidad de pedir perdón frente a todos, pero sobre todo ante su familia.

La conversación concluyó con la reiteración del exfutbolista sobre su deseo de mejorar por sus hijos. “Yo todos los días de mi vida me levanto tratando de ser un mejor padre”, afirmó. E