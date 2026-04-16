Reimond Manco incómodo al ser expuesto por chat con nueva mujer: “Te pido respeto, no es la forma de llamar”

El exfutbolista Reimond Manco reacciona en televisión (izquierda) y posa con una mujer (derecha) tras la filtración de chats que generaron controversia mediática.

El exfutbolista Reimond Manco vuelve al centro de la controversia tras la aparición de una nueva mujer que lo señala por conversaciones privadas e invitaciones a un hotel, lo que generó una reacción inmediata del exjugador.

El caso toma fuerza luego de que, un día antes, otra joven lo expusiera en televisión. Ahora, el nombre de Jessica Clemente se suma a la lista de testimonios que complican la situación del exdeportista.

Jessica Clemente aseguró que el vínculo con Manco inició con conversaciones casuales que, con el tiempo, cambiaron de tono. Según su versión, el exfutbolista le propuso un encuentro en un hospedaje ubicado en San Isidro.

“Él me comentaba que tenía su pódcast, primero empezamos gileándonos y de ahí llegamos como un tema más hot la cosa empezamos a hablar un poquito más subida de tono, le mandaba como una fotito ahí y él reaccionaba a eso... me dijo que él iba a un hotel en San Isidro para él y yo encontrarnos...”, relató Clemente.

El exfutbolista Reimond Manco expresa su indignación y solicita respeto a su vida privada tras la difusión de chats con una nueva mujer.

La aparición de este testimonio se suma a los antecedentes inmediatos, ya que el día anterior otra joven había expuesto a Manco en televisión, señalando un patrón en la conducta del exdeportista.

Reimond Manco marcó distancia de las polémicas

Ante estas declaraciones, un periodista del pódcast Show.pe contactó a Manco para consultarle directamente sobre la versión de la joven y las presuntas conversaciones.

“Tengo a una chica Jessica Clemente ha venido a decir tras esta denuncia que ha salido en Magaly que tú también has tenido conversaciones e invitaciones a un hotel a San Isidro”, fue la consulta que se le formuló al exfutbolista.

La respuesta de Manco fue inmediata y marcada por un tono firme. Aseguró que atraviesa una situación complicada y pidió respeto ante la forma en que se le abordó.

Reimond Manco llora en televisión y pide perdón a su familia tras admitir infidelidad. Magaly TV La Firme

“De verdad discúlpame, la verdad que estoy pasando un momento jodi..., no sé de lo que me estás hablando no sé nada, no conozco a ninguna chica que se llame como tú me estás diciendo, no recuerdo, no tengo idea en realidad y estoy pasando por un mal momento... te pido mil disculpas, espero que me entiendas y te pido respeto, no es la forma de llamar ni de hacer las cosas. Hay maneras y hay formas”, expresó.

Reimond Manco confirmó infidelidad

La reciente aparición de Manco en el programa Magaly TV La Firme marcó un punto de quiebre en la polémica que lo rodea desde la difusión de conversaciones privadas y contenido íntimo que evidenciarían conductas inapropiadas durante su relación de pareja.

Frente a Magaly Medina, el exfutbolista optó por un tono distinto al de sus primeras reacciones públicas: dejó de lado la negación inicial y asumió un discurso de mea culpa, responsabilidad y reconocimiento de errores, en un intento por enfrentar las consecuencias personales y mediáticas de sus actos.

Reimond Manco sigue en el ojo de la tormenta y reconoce testimonios comprometedores. Captura: Magaly Tv La Firme.

Desde el inicio de la entrevista, Manco fue directo al definir el propósito de su presencia en el set. “Yo estoy acá para hacer mea culpa y pedirle perdón a mi esposa”, expresó, evidenciando que su prioridad no era defenderse ni confrontar la exposición mediática, sino asumir el impacto que sus decisiones tuvieron en su entorno más cercano.

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista se produjo cuando Manco reconoció un episodio previo de infidelidad que ya había impactado su relación. Según explicó, este hecho ocurrió el año pasado y fue determinante en la dinámica de su hogar. “Cometí una infidelidad el año pasado”, admitió, señalando que su esposa, al enterarse, tomó la decisión de alejarse.