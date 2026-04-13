Subasta de terrenos en Lima desde S/ 49 mil: rematan 131 lotes en 10 distritos y así puedes participar

La subasta de terrenos en Lima volverá a captar la atención de compradores, inversionistas y familias que buscan dar el siguiente paso hacia una propiedad propia o un proyecto de negocio. Esta vez, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció la venta pública de 131 lotes urbanos distribuidos en 10 distritos de Lima Metropolitana, una convocatoria que abre la puerta a interesados de la capital y también de otras regiones del país. El acto se realizará el 29 de abril en el Circuito Mágico del Agua, en una jornada que contará con la presencia de un notario para dar garantía al proceso.

La oferta llega con una distribución amplia dentro de la ciudad y con opciones que van desde terrenos de menor extensión hasta predios de gran tamaño, lo que amplía las posibilidades para distintos perfiles de postores. En Lima Norte, la mayor concentración está en Carabayllo, con 70 lotes, seguido de San Martín de Porres con 9, Puente Piedra con 3 y Los Olivos con 3. A ello se suman predios en Pachacámac (20), Lurigancho-Chosica (18), Miraflores (3), Santiago de Surco (2), La Molina (2) y Ate (1), configurando una de las convocatorias más diversas de los últimos meses en materia de subasta pública de terrenos.

¿Cómo participar en la subasta de terrenos de Serpar?

Para acceder a esta convocatoria, el primer paso es comprar las bases de la subasta, cuyo costo es de S/ 50. Este documento puede adquirirse hasta el 28 de abril a las 4:00 p. m., plazo máximo establecido por la entidad para quienes deseen presentar su interés en alguno de los lotes. Serpar ha habilitado canales de atención tanto digitales como presenciales, con el objetivo de facilitar el proceso a ciudadanos y empresas que busquen participar sin complicaciones.

En el plano presencial, las bases se venden en dos puntos habilitados. Uno de ellos es el Parque de la Muralla, donde la atención es de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.. El otro es el propio Circuito Mágico del Agua, sede del acto público, donde la venta se realiza de lunes a domingo, de 3:00 p. m. a 9:00 p. m.. Además, la institución también ha puesto a disposición información en su página web oficial, donde se pueden revisar las condiciones, requisitos y detalles técnicos de cada lote.

Una vez adquiridas las bases, los interesados deberán cumplir con los documentos exigidos para formalizar su participación. Entre ellos figura un depósito de garantía equivalente al 5 % del precio base del terreno elegido. Este abono puede realizarse mediante transferencia bancaria o con cheque de gerencia no negociable, según las indicaciones de la convocatoria. Junto con ello, los postores deben presentar la carta de presentación y las declaraciones juradas debidamente completadas, requisitos que podrán entregarse de manera presencial o virtual, de acuerdo con lo establecido en el cronograma.

Los lotes ofertados en esta subasta de terrenos en Lima presentan áreas que van desde los 90.00 m² hasta los 1,383.20 m², con precios base que oscilan entre S/ 49,850 y S/ 4,170,300. Según Serpar, se trata de predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que ya cuentan con servicios básicos completos y con saneamiento físico-legal, ya que cada uno dispone de su respectiva partida registral. La entidad también precisó que estos terrenos provienen de aportes de ley por habilitación urbana, por lo que no están destinados a áreas verdes ni parques, sino a usos compatibles con el desarrollo de vivienda o comercio.

Para consultas adicionales, Serpar ha puesto a disposición las líneas (01) 200-5455 y los celulares 991 040 525, 945 502 821 y 962 792 403, además de la información oficial disponible en su portal institucional.

Funciones de Serpar

Planificar, conservar y administrar parques zonales y metropolitanos en Lima.

Desarrollar y mantener áreas verdes, jardines, campos deportivos y espacios ecológicos.

Ofrecer servicios recreativos, culturales, deportivos y educativos a la comunidad.

Organizar actividades que fomenten la integración social y la vida saludable.

Promover la educación ambiental y la conciencia ecológica entre la población.

Facilitar el acceso a infraestructura para deportes, eventos y reuniones familiares.

Velar por la seguridad, limpieza y buen estado de los espacios públicos gestionados.

Coordinar proyectos de mejora y expansión de áreas verdes en la ciudad.