Perú

Subasta de terrenos en Lima desde S/ 49 mil: rematan 131 lotes en 10 distritos y así puedes participar

La venta pública organizada por Serpar se realizará el 29 de abril en el Circuito Mágico del Agua e incluye predios con áreas de hasta 1,383 m² y acceso a servicios básicos completos.

Guardar
Imagen 76RIGQOCFFFC5NKELTXV4FLVPA

La subasta de terrenos en Lima volverá a captar la atención de compradores, inversionistas y familias que buscan dar el siguiente paso hacia una propiedad propia o un proyecto de negocio. Esta vez, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció la venta pública de 131 lotes urbanos distribuidos en 10 distritos de Lima Metropolitana, una convocatoria que abre la puerta a interesados de la capital y también de otras regiones del país. El acto se realizará el 29 de abril en el Circuito Mágico del Agua, en una jornada que contará con la presencia de un notario para dar garantía al proceso.

La oferta llega con una distribución amplia dentro de la ciudad y con opciones que van desde terrenos de menor extensión hasta predios de gran tamaño, lo que amplía las posibilidades para distintos perfiles de postores. En Lima Norte, la mayor concentración está en Carabayllo, con 70 lotes, seguido de San Martín de Porres con 9, Puente Piedra con 3 y Los Olivos con 3. A ello se suman predios en Pachacámac (20), Lurigancho-Chosica (18), Miraflores (3), Santiago de Surco (2), La Molina (2) y Ate (1), configurando una de las convocatorias más diversas de los últimos meses en materia de subasta pública de terrenos.

¿Cómo participar en la subasta de terrenos de Serpar?

Imagen VDMQ2GFX3NDNDMNDUT6XEFG44I

Para acceder a esta convocatoria, el primer paso es comprar las bases de la subasta, cuyo costo es de S/ 50. Este documento puede adquirirse hasta el 28 de abril a las 4:00 p. m., plazo máximo establecido por la entidad para quienes deseen presentar su interés en alguno de los lotes. Serpar ha habilitado canales de atención tanto digitales como presenciales, con el objetivo de facilitar el proceso a ciudadanos y empresas que busquen participar sin complicaciones.

En el plano presencial, las bases se venden en dos puntos habilitados. Uno de ellos es el Parque de la Muralla, donde la atención es de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.. El otro es el propio Circuito Mágico del Agua, sede del acto público, donde la venta se realiza de lunes a domingo, de 3:00 p. m. a 9:00 p. m.. Además, la institución también ha puesto a disposición información en su página web oficial, donde se pueden revisar las condiciones, requisitos y detalles técnicos de cada lote.

Una vez adquiridas las bases, los interesados deberán cumplir con los documentos exigidos para formalizar su participación. Entre ellos figura un depósito de garantía equivalente al 5 % del precio base del terreno elegido. Este abono puede realizarse mediante transferencia bancaria o con cheque de gerencia no negociable, según las indicaciones de la convocatoria. Junto con ello, los postores deben presentar la carta de presentación y las declaraciones juradas debidamente completadas, requisitos que podrán entregarse de manera presencial o virtual, de acuerdo con lo establecido en el cronograma.

Los lotes ofertados en esta subasta de terrenos en Lima presentan áreas que van desde los 90.00 m² hasta los 1,383.20 m², con precios base que oscilan entre S/ 49,850 y S/ 4,170,300. Según Serpar, se trata de predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que ya cuentan con servicios básicos completos y con saneamiento físico-legal, ya que cada uno dispone de su respectiva partida registral. La entidad también precisó que estos terrenos provienen de aportes de ley por habilitación urbana, por lo que no están destinados a áreas verdes ni parques, sino a usos compatibles con el desarrollo de vivienda o comercio.

Para consultas adicionales, Serpar ha puesto a disposición las líneas (01) 200-5455 y los celulares 991 040 525, 945 502 821 y 962 792 403, además de la información oficial disponible en su portal institucional.

Funciones de Serpar

Imagen IMZ6QFIXZJFANAPLT76R452IRM
  • Planificar, conservar y administrar parques zonales y metropolitanos en Lima.
  • Desarrollar y mantener áreas verdes, jardines, campos deportivos y espacios ecológicos.
  • Ofrecer servicios recreativos, culturales, deportivos y educativos a la comunidad.
  • Organizar actividades que fomenten la integración social y la vida saludable.
  • Promover la educación ambiental y la conciencia ecológica entre la población.
  • Facilitar el acceso a infraestructura para deportes, eventos y reuniones familiares.
  • Velar por la seguridad, limpieza y buen estado de los espacios públicos gestionados.
  • Coordinar proyectos de mejora y expansión de áreas verdes en la ciudad.

Temas Relacionados

SerparMunicipalidad de LimaSubastaTerrenosperu-noticias

Más Noticias

Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia

El delantero peruano se confirma como un puntual sustancial en el club revelación de la Segunda División. Frente al líder ofreció dos asistencias que contribuyeron a un contundente triunfo (3-1)

Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia

JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y funcionarios por mesas de votación no instaladas

La institución liderada por Roberto Burneo denunció a Piero Corvetto por las deficiencias en la apertura de más de 211 mesas de sufragio a nivel nacional

JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y funcionarios por mesas de votación no instaladas

Hombre con fractura fue en camilla a votar en Pisco luego de que ONPE le negara su solicitud de exoneración de multa

El ciudadano afectado relató que se comunicó con la ONPE para explicar su diagnóstico y la urgencia de una operación, pero su solicitud fue rechazada y le indicaron que debía acudir a votar de manera obligatoria, sin ofrecerle una alternativa pese a sus limitaciones

Hombre con fractura fue en camilla a votar en Pisco luego de que ONPE le negara su solicitud de exoneración de multa

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

A las 6 p.m. de hoy lunes 13 de abril se cerrarán las mesas de votación faltantes en Lima para poder tener un conteo general de todo el país. La jornada electoral se vio afectada por graves retrasos. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación: “Hay razones para cuestionar (las elecciones), pero no para asumir un fraude propiamente”

El titular del Ministerio Público señaló que existen observaciones al proceso electoral por fallas logísticas que afectaron a más de 52 mil ciudadanos, aunque precisó que no hay elementos que sustenten la existencia de un fraude

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación: “Hay razones para cuestionar (las elecciones), pero no para asumir un fraude propiamente”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación: “Hay razones para cuestionar (las elecciones), pero no para asumir un fraude propiamente”

Resultados ONPE al 58.293% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

¿Dónde ganó Keiko Fujimori en las Elecciones de Perú? Resultados y conteo oficial de la ONPE EN VIVO

JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y funcionarios por mesas de votación no instaladas

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón vive incómodo momento al salir de ‘La Granja VIP’ para votar y enfrenta gritos del público: “¡Mentirosa!”

Samahara Lobatón vive incómodo momento al salir de ‘La Granja VIP’ para votar y enfrenta gritos del público: “¡Mentirosa!”

El emocionante avance de Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, conmueve a las redes sociales

Magaly Medina critica desempeño de Paolo Guerrero en streaming: “María Pía está perdiendo plata ahí”

Tula Rodríguez muestra cómo fue la despedida a su hija en Nueva York, donde iniciará su carrera universitaria

Samahara Lobatón asegura que Melissa Klug no fue eliminada de ‘La Granja VIP’ por falta de votos: “Se terminó su contrato”

DEPORTES

Sergio Peña se hundió con Sakaryaspor pese a lograr su primera asistencia: descendió a la Tercera División de Turquía

Sergio Peña se hundió con Sakaryaspor pese a lograr su primera asistencia: descendió a la Tercera División de Turquía

Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos: “Refleja el potencial de revalorización del jugador”

Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Simone y Marina Scherer jugarán juntas en Regatas? Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunirlas en su plantel