Créditos hipotecarios Mivivienda crecen 8,4% en el arranque del 2026

Entre enero y marzo de 2026 se otorgaron 2.335 créditos Mivivienda, por encima de las 2.155 colocaciones alcanzadas en igual periodo del 2025. Foto: Andina

El otorgamiento de financiamiento habitacional bajo el sistema Mivivienda mostró un desempeño favorable en los primeros meses del 2026. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), mediante el Fondo Mivivienda (FMV), reportó un incremento de 8,4% en la colocación de créditos hipotecarios frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando su mejor resultado trimestral en los últimos tres años.

Este avance evidencia una mayor capacidad de acceso a viviendas formales, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), y refleja la continuidad de políticas orientadas a dinamizar el mercado inmobiliario en beneficio de más familias a nivel nacional.

Mayor número de créditos y recuperación sostenida

Durante el primer trimestre del 2026 se concretaron 2.335 créditos Mivivienda, superando las 2.155 operaciones registradas en el mismo lapso del 2025. En comparación con el 2024, cuando se contabilizaron 2.199 colocaciones, también se observa un crecimiento de 6,2%, lo que confirma una tendencia de expansión progresiva.

El comportamiento de estas cifras da cuenta de una recuperación sostenida en el acceso al financiamiento habitacional, impulsada por condiciones más favorables para los hogares y una mayor oferta de soluciones inmobiliarias dirigidas a sectores medios y emergentes.

Regiones impulsan la expansión del mercado

El incremento en las colocaciones no solo responde a la demanda en la capital, sino también a un avance importante en el interior del país. Las regiones registraron un crecimiento de 30% respecto al primer trimestre del 2025 y de 24% frente al 2024, lo que refleja un proceso de descentralización más marcado en el acceso a vivienda formal.

Frente al 2024, año en que se registraron 2.199 créditos, el resultado implica además un incremento de 6,2%. Foto: Fondo Mivivienda

A pesar de ello, Lima y Callao continúan concentrando una participación relevante, con 1.442 créditos otorgados en conjunto. Esta distribución evidencia que, si bien la capital mantiene su peso en el mercado, el dinamismo regional viene ganando protagonismo de manera sostenida.

Desembolsos alcanzan niveles récord

El dinamismo también se trasladó al monto total financiado. Entre enero y marzo del 2026, los desembolsos sumaron S/ 541,8 millones, superando los S/ 404,1 millones y S/ 409,2 millones registrados en los mismos periodos del 2024 y 2025, respectivamente.

Estos resultados representan un crecimiento de 34% frente al 2024 y de 32,4% en comparación con el 2025, lo que confirma un mayor volumen de inversión en el sector habitacional y una creciente confianza en los mecanismos de financiamiento disponibles.

Financiamiento complementario muestra fuerte expansión

Dentro del conjunto de productos financieros, el Financiamiento Complementario Techo Propio (FCTP) destacó por su notable desempeño. Este instrumento registró un incremento de 142% en el primer trimestre del 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, en relación con el 2024, el crecimiento alcanzó el 76,5%, evidenciando una mayor utilización de este mecanismo como alternativa para completar el financiamiento de viviendas, especialmente en segmentos que requieren apoyo adicional.

La evolución de estos indicadores refleja una mejora progresiva en el acceso al crédito para vivienda. Foto: Andina

Oferta habitacional supera las 57.600 unidades

En paralelo al aumento de la demanda, la oferta de viviendas disponibles a través de los programas Techo Propio (TP) y Crédito Mivivienda (CMV) supera las 57.600 unidades en todo el país. De este total, 35.782 corresponden a Techo Propio y 21.826 al Crédito Mivivienda.

La mayor parte de esta oferta se ubica en regiones, con 44.546 viviendas, lo que equivale al 77,3% del total. Dentro de este grupo, 33.828 unidades pueden adquirirse mediante la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva de Techo Propio, que contempla la entrega de un Bono Familiar Habitacional de S/ 47.850.

En conjunto, estos resultados consolidan una tendencia positiva tanto en la colocación de créditos como en la disponibilidad de viviendas, respaldando las acciones del MVCS orientadas a facilitar el acceso a soluciones habitacionales, especialmente para los hogares de menores ingresos.