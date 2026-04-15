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Miguel Araujo confía en que Sporting Cristal puede competir “de igual a igual” ante Palmeiras por Copa Libertadores 2026

El elenco del Rímac se alista para una cita de alta complejidad en São Paulo frente a uno de los equipos más poderosos del continente. “Estamos preparados”, advirtió el defensor

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Miguel Araujo no escatima en las intenciones de Sporting Cristal ante Palmeiras. Crédito: Difusión.
Miguel Araujo no escatima en las intenciones de Sporting Cristal ante Palmeiras. Crédito: Difusión.

Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras en el Allianz Parque en un duelo clave por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras debutar con una victoria por 1-0 ante Cerro Porteño, el equipo dirigido por Zé Ricardo busca trasladar esa confianza a Brasil y lograr un resultado histórico. El reto es mayúsculo, pero el plantel liderado por Miguel Araujo en el campo de juego mantiene el optimismo.

El defensor central de 31 años expresó que el grupo es consciente de la exigencia del compromiso pero mantiene la fe en sus posibilidades. En diálogo con el medio ‘Entre Bolas’, sostuvo: “Palmeiras es un rival muy duro, nos parece que será el partido más complicado que tendremos, pero creo que estamos preparados para jugar de igual a igual, siempre con la inteligencia y humildad que tenemos”.

El zaguero destacó el impacto positivo del triunfo ante Cerro Porteño en la convivencia interna. “La unión del equipo es muy importante, más con el triunfo que tuvimos en el partido pasado”, remarcó Araujo, convencido de que la cohesión del plantel puede ser determinante frente al desafío que representa Palmeiras, quien igualó ante Junior de Barranquilla en la primera jornada.

Miguel Araujo forma parte del nuevo proceso de la selección peruana. - Crédito: FPF
Miguel Araujo forma parte del nuevo proceso de la selección peruana. - Crédito: FPF

En relación a la adaptación al nuevo comando técnico, el defensor subrayó el trabajo intenso y la rápida asimilación de la propuesta de Zé Ricardo. “Tenemos pocos días con el DT, pero el grupo lo está asimilando muy bien y estamos trabajando al 100%”, agregó Araujo, quien resaltó la disposición del plantel para responder tácticamente en un contexto tan competitivo como la Copa Libertadores.

Miguel Araujo, inamovible en la defensa

Araujo ha sido titular en todos los partidos de la temporada, consolidándose como pieza clave en la zaga de Sporting Cristal. Su experiencia internacional y su presencia en la selección peruana lo convierten en un líder natural dentro del vestuario y un referente para los más jóvenes de la plantilla.

El defensor ha anotado dos goles en la actual edición de la Liga 1, aportando además en el juego aéreo. Su rendimiento lo respalda como uno de los baluartes defensivos del fútbol peruano en la actualidad y uno de los principales argumentos de Cristal para enfrentar a un rival de la jerarquía de Palmeiras.

El defensa conectó de cabeza y puso el descuento en la ciudad de Andahuaylas - Crédito: L1MAX.

Asimismo, Miguel Araujo ha manifestado públicamente sentirse identificado con la camiseta ‘celeste’ y asume la responsabilidad de pelear por títulos. El defensor ha señalado en anteriores ocasiones su deseo de entregarle una alegría a la afición ‘bajopontina’ y contribuir a que el club trascienda en el plano internacional.

Sporting Cristal vs Palmeiras: día, hora y dónde ver

El duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras está pactado para este jueves 16 de abril a las 17:00 horas en todo el territorio peruano, de acuerdo con el calendario de la Conmebol. El Estadio Allianz Parque recibirá este compromiso internacional, escenario que promete un lleno total por parte de la hinchada paulista en una cita determinante para ambos clubes.

La difusión del encuentro en territorio peruano y Sudamérica correrá por cuenta de ESPN, cadena dueña de los derechos de la Copa Libertadores 2026. Del mismo modo, la plataforma Disney+ ofrecerá el contenido vía streaming para suscriptores en diversos dispositivos.

Sporting Cristal – Palmeiras – Copa Libertadores – Perú – deportes – 15 abril
El equipo peruano afronta una prueba de fuego como visitante en un escenario imponente, buscando mantener el liderato del grupo F frente a un Palmeiras urgido de sumar tres puntos en casa para no descolgarse (Sporting Cristal)

Por su parte, Infobae Perú brindará un despliegue especial con el minuto a minuto desde el propio recinto deportivo. En dicho portal será posible seguir la previa, las acciones en tiempo real, los goles y un resumen exhaustivo con el foco puesto en la participación del equipo ‘rimense’.

Fixture completo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

  • Primera fecha: Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño (Finalizado)
  • Segunda fecha: Palmeiras vs Sporting Cristal (16 de abril/Allianz Parque/17:00 horas de Perú)
  • Tercera fecha: Sporting Cristal vs Junior (28 de abril/Estadio Nacional de Lima/21:00 horas de Perú)
  • Cuarta fecha: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo/Estadio Nacional de Lima/17:00 horas de Perú)
  • Quinta fecha: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo/Estadio Jaime Morón León/21:00 horas de Perú)
  • Sexta fecha: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo/Estadio La Nueva Olla/17:00 horas de Perú)

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