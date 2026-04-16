Estos son los primos que se enfrentarán en el Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Leandro Sosa de Sporting Cristal y Emiliano Martínez de Palmeiras protagonizan un duelo familiar único en el Allianz Parque, donde ambos uruguayos buscarán dejar huella en la segunda fecha del Grupo F del certamen continental (Sporting Cristal / Palmeiras)

El esperado encuentro entre Sporting Cristal y Palmeiras, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, reunirá este jueves a dos futbolistas con una historia común fuera de las canchas: Leandro Sosa Toranza y Emiliano Martínez Toranza son primos, ambos nacidos en Uruguay, y volverán a verse las caras en un duelo internacional que trasciende la rivalidad deportiva.

La cita está prevista para las 17:00 horas (22:00 GMT) en el Allianz Parque de São Paulo, escenario donde Sporting Cristal intentará sumar frente a uno de los equipos más poderosos del continente. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, permitiendo que la audiencia siga de cerca el cruce entre los dos jugadores familiares, que ya protagonizaron un enfrentamiento en la Copa Libertadores 2025 con victoria de Palmeiras en Lima.

El vínculo de sangre entre Sosa y Martínez ha captado la atención de la prensa uruguaya y sudamericana, sobre todo porque ambos futbolistas han construido trayectorias profesionales en diferentes ligas antes de coincidir en el máximo torneo de clubes de Sudamérica. Martínez, mediocampista de Palmeiras, compartió tras el anterior duelo: “Jugar contra un familiar al que quiero mucho es lo mejor del fútbol. Nuestra familia está feliz porque ahora tenemos una foto para recordarlo, pero lo más importante fue nuestra victoria.” Por su parte, el delantero brasileño Felipe Vizeu destacó la motivación de Sosa: “Para él será un partido muy particular, muy emocionante y muy especial.”

Los caminos deportivos de los primos uruguayos

Desde Punta del Este, dos trayectorias tomaron rumbos distintos hasta encontrarse en la élite sudamericana, donde Leandro Sosa y Emiliano Martínez cruzan sus caminos con historias paralelas. (Sporting Cristal)

Leandro Sosa Toranza, nacido en 1994 en Punta del Este, inició su carrera profesional en Uruguay donde defendió los colores de clubes como Atenas, Progreso y Racing. Posteriormente migró al fútbol chileno con O’Higgins y, tras su paso por Ayacucho en Perú, recaló en Sporting Cristal, donde se ha consolidado como lateral derecho y suma actuaciones destacadas en la Liga 1 peruana.

Emiliano Martínez Toranza, cinco años menor, también nació en Punta del Este y actualmente se desempeña como pivote en Palmeiras, uno de los equipos más laureados de Brasil y tricampeón de la Copa Libertadores. Martínez se ha ganado un lugar en la plantilla paulista y fue titular en el triunfo 3-2 sobre Sporting Cristal en la edición anterior del certamen continental, partido en el que coincidió sobre el terreno de juego con su primo.

Ambos jugadores han destacado la importancia emocional de estos encuentros familiares en la élite del fútbol sudamericano, ya que sus carreras crecieron por caminos diferentes hasta coincidir en un torneo de máximo nivel. La familia Toranza ha vivido estos cruces con orgullo y expectación, acompañando a distancia el desarrollo profesional de Leandro y Emiliano.

Sporting Cristal y Palmeiras: realidades distintas en el Grupo F

Mientras Cristal apuesta por equilibrio y juventud, Palmeiras impone jerarquía y recursos, marcando una diferencia que se refleja tanto en la cancha como en el mercado. (Palmeiras)

El plantel de Sporting Cristal, dirigido por el técnico brasileño Enderson Moreira, afronta la fase de grupos con una nómina que combina experiencia e impulso juvenil. Entre los convocados figuran Yoshimar Yotún, Felipe Vizeu y el propio Leandro Sosa. El equipo peruano, que aspira a repetir su histórica campaña de 1997 cuando alcanzó la final, sabe que sumar en Brasil puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a octavos.

En contraste, Palmeiras parte como uno de los favoritos del torneo. El conjunto paulista, dirigido por Abel Ferreira, cuenta con una plantilla valuada muy por encima de la de Sporting Cristal y con nombres de peso como Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez y el joven delantero Vitor Roque. El equipo brasileño ha mostrado un promedio de 2,5 goles por partido en sus últimas presentaciones como local en Libertadores, consolidando su estadio como uno de los más difíciles para rivales sudamericanos.

La diferencia de recursos y trayectoria reciente entre ambos clubes subraya el desafío que enfrenta Sporting Cristal, aunque la motivación por el reencuentro familiar y la búsqueda de un resultado positivo representan incentivos adicionales para los futbolistas peruanos.

Detalles del partido y expectativas en torno al reencuentro

El Allianz Parque será testigo de un duelo que trasciende lo futbolístico, con la expectativa centrada en un cruce cargado de simbolismo para dos primos en bandos opuestos. (Sporting Cristal)

El enfrentamiento está programado para las 17:00 en Perú, 19:00 en Brasil y 22:00 GMT, con transmisión asegurada para toda Sudamérica a través de ESPN y Disney+ Premium. Más de 43.000 espectadores podrán presenciar el partido en el Allianz Parque, escenario habitual de grandes eventos internacionales.

La expectativa en Uruguay y en el entorno familiar de los Sosa Toranza es alta. La prensa deportiva de Montevideo y Punta del Este ha dado seguimiento al reencuentro, destacando la singularidad de que dos primos uruguayos defiendan camisetas rivales en un certamen de esta magnitud. En la edición anterior, ambos fueron titulares en el encuentro disputado en Lima, mientras que en el partido de vuelta en São Paulo no coincidieron en el campo.

El duelo, además de su importancia para la clasificación del Grupo F, ofrece la oportunidad de revivir una historia personal que trasciende el resultado deportivo. La familia Toranza, con miembros repartidos entre Uruguay y otros países de la región, estará atenta a cada acción de Leandro y Emiliano, quienes vuelven a cruzar sus caminos en la Copa Libertadores, consolidando un lazo familiar que se fortalece en el más alto nivel del fútbol sudamericano.