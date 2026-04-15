El delantero del Palmeiras cuyo pase vale más que toda la plantilla de Sporting Cristal en la previa de Copa Libertadores 2026

El jugador de Palmeiras que vale más que toda la plantilla de Sporting Cristal en Copa Libertadores - Crédito: X.

El duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras por la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026 se perfila como un choque de realidades económicas y deportivas. Mientras el equipo peruano llega tras una victoria ajustada en su debut, el club brasileño, uno de los más poderosos de Sudamérica, presenta una nómina valorada muy por encima de su rival.

La diferencia más llamativa la representa el delantero Vitor Roque, cuyo precio de mercado —según el portal especializado Transfermarkt— asciende a 38 millones de euros, cifra que supera ampliamente el valor total del plantel celeste.

La cita está programada para este jueves 16 de abril a las 17:00 horas de Perú (19:00 de Brasil), en el Allianz Parque de São Paulo. ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido para toda Latinoamérica, y se han vendido más de 29.000 entradas para este esperado enfrentamiento.

El Palmeiras, dirigido por un comando técnico que ha enfatizado el regreso de Vitor Roque a los entrenamientos tras una lesión en el tobillo, cuenta con un plantel plagado de figuras que dominan el mercado sudamericano. Transfermarkt informa que Roque, de 21 años, registra el mayor valor individual entre los jugadores inscritos en la fase de grupos de la Libertadores 2026. Su cotización no solo lo ubica como el futbolista más caro del club, sino que representa casi el triple del valor global de la plantilla de Sporting Cristal, que alcanza los 13,33 millones de euros.

Qué jugador de Palmeiras vale más que todo el plantel de Sporting Cristal

En la previa del duelo, un dato resume la distancia económica: un solo jugador de Palmeiras supera en valor a todo el plantel de Sporting Cristal, reflejando el peso del mercado en la Libertadores. (Maxppp)

La brecha entre ambos equipos no se limita al aspecto deportivo. El valor de mercado de Vitor Roque, delantero adquirido por el Barcelona de España, es de 38 millones de euros, superando por sí solo la cotización de los 28 futbolistas que conforman el plantel rimense. Además de Roque, otras figuras del cuadro brasileño también superan individualmente a la plantilla entera de Sporting Cristal: el argentino José Manuel López (22 millones de euros), el mediocampista Andreas Pereira (15 millones), el extremo colombiano Jhon Arias (15 millones), Allan (15 millones) y Mauricio (14 millones).

Por su parte, el jugador más cotizado de Sporting Cristal es el extremo argentino Santiago González, quien alcanza los 1,8 millones de euros. Lo siguen Luis Abram (1,3 millones), Diego Enríquez (1 millón), Maxloren Castro (1 millón), Martín Távara (800 mil), Rafael Lutiger (800 mil), Catriel Cabellos (700 mil), Ian Wisdom (700 mil), Miguel Araujo (600 mil) y Leandro Sosa (450 mil).

El resto de la nómina de Sporting Cristal, conformada por futbolistas como Christofer Gonzales, Cristian Benavente, Luis Iberico y Felipe Vizeu, completa la plantilla que disputará el certamen continental. En la vereda opuesta, Palmeiras presenta una lista de jugadores donde destacan porteros como Carlos Miguel y Marcelo Lomba, defensores de renombre como Gustavo Gómez y Joaquín Piquerez, y mediocampistas de proyección internacional.

Según informó el medio deportivo brasileño Globo Esporte, Vitor Roque volvió a entrenarse con normalidad tras recuperarse de su lesión, aunque su participación en el partido ante Sporting Cristal aún no está completamente asegurada. El club mantiene la expectativa por su regreso oficial, dado que su último partido fue el 21 de marzo.

Sporting Cristal ya está en Brasil para el duelo ante Palmeiras

El equipo celeste llegó a Brasil con la motivación de su debut triunfal, pero también con la certeza de que enfrentará a un rival de mayor peso en un escenario exigente. (Sporting Cristal)

El conjunto dirigido por el comando técnico rimense arribó a Brasil en la víspera del partido, con la ausencia confirmada de Martín Távara por acumulación de tarjetas amarillas y de Gabriel Santana por lesión. El plantel llega motivado por su triunfo en la primera fecha ante Cerro Porteño, pero consciente de la complejidad del reto que implica enfrentar al vigente campeón brasileño en su estadio.

La delegación celeste está integrada por arqueros como Diego Enríquez, Iván Spoljaric, César Bautista y Tomás Dulanto; defensores centrales como Luis Abram y Miguel Araujo; laterales polifuncionales como Fabrizio Lora y Leandro Sosa; mediocampistas jóvenes y experimentados, entre ellos Yoshimar Yotún; y una delantera encabezada por Santiago González, Jair Moretti y Felipe Vizeu.

La expectativa entre los seguidores de Sporting Cristal es alta, especialmente tras el buen desempeño en el debut. La organización del torneo ha detallado que el encuentro será seguido desde diferentes países: en Venezuela, Bolivia y Miami el partido comenzará a las 18:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 19:00 horas.

Dónde ver el partido Palmeiras vs Sporting Cristal

La cobertura del encuentro estará disponible en múltiples plataformas, asegurando que el choque entre brasileños y peruanos llegue a toda Latinoamérica en tiempo real. (Sporting Cristal)

La transmisión del partido estará a cargo de ESPN, que llevará las imágenes en directo a toda Latinoamérica. Aquellos que prefieran una opción digital podrán seguir el encuentro a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, compatible con computadoras, televisores inteligentes y dispositivos móviles.

Además, el portal de Infobae Perú ofrecerá un seguimiento minuto a minuto, con información detallada de la previa, narración en tiempo real, jugadas polémicas y declaraciones posteriores.

El Allianz Parque, escenario del enfrentamiento, espera una presencia multitudinaria con más de 29.000 localidades adquiridas. Este dato refuerza el atractivo que genera el choque entre el líder del grupo F y uno de los principales aspirantes al título continental.

A nivel deportivo, Palmeiras afronta el compromiso tras igualar sin goles ante Junior en Colombia, mientras que Sporting Cristal llega fortalecido por su victoria 1-0 sobre Cerro Porteño. Ambos equipos buscarán consolidar su posición en el grupo y acercarse a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.