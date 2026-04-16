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Junín: Segunda víctima hallada tras despiste de auto y caída al río Mantaro

Equipos de rescate localizaron el cuerpo de Rosa Aliaga Leonardo, mientras continúa la búsqueda de otros familiares desaparecidos tras el accidente en la Carretera Central

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Hallan restos de segunda víctima del despiste de auto que cayó al río Mantaro.
Hallan restos de segunda víctima del despiste de auto que cayó al río Mantaro.

El río Mantaro sumó una nueva víctima tras el despiste de una camioneta que transportaba a cinco integrantes de una familia procedente de Pichanaqui.

El accidente, ocurrido la madrugada del 10 de abril en plena Carretera Central, movilizó a efectivos del Escuadrón de Emergencia de Huancayo y a vecinos de la provincia de Jauja.

Este miércoles 15, los rescatistas recuperaron el cuerpo de Rosa Aliaga Leonardo (57), hallado en un islote del afluente, a la altura del anexo de Viscap, en el distrito de Ataura. Es la segunda víctima confirmada de este siniestro, que mantiene en vilo a la comunidad local y a familiares que aguardan noticias de los desaparecidos.

La pareja de Rosa, Fernando Mondalgo Cárdenas (57), fue hallada sin vida días antes en el mismo río. Según el reporte policial, ambos viajaban junto a su hijo Jerry Santa María Aliaga (32), su nieta Zoé (6) y la menor Maryory (12), quienes continúan en calidad de desaparecidos.

La camioneta Toyota Hilux de placa D8N-886 aún no ha sido encontrada, y las autoridades mantienen la principal hipótesis de un accidente de tránsito que terminó con el vehículo sumergido en el Mantaro.

Hallan restos de segunda víctima del despiste de auto que cayó al río Mantaro.
Hallan restos de segunda víctima del despiste de auto que cayó al río Mantaro.

La última comunicación

Según la denuncia presentada por Rosa Elena Santa María Aliaga ante la Comisaría PNP Huánuco, la familia partió la noche del 9 de abril con destino a la ciudad de Huánuco.

El último contacto se produjo a las 3:00 de la madrugada, cuando el conductor envió su ubicación desde la zona de Tarma. Minutos después, los teléfonos quedaron fuera de cobertura y el GPS dejó de señalar la ubicación del vehículo. Ante la falta de noticias, los allegados activaron la alerta y solicitaron ayuda a las autoridades, dando inicio a un operativo de búsqueda que abarca toda la ribera del Mantaro.

El hallazgo del primer cuerpo, el de Fernando Mondalgo, se produjo en el barrio Barranco Centro del poblado de Ullusca, distrito de Parco. El reconocimiento fue posible gracias a la documentación hallada en su billetera.

El cuerpo presentaba signos compatibles con un accidente en el agua y fue trasladado a la morgue de Jauja para la necropsia de ley. La policía no descarta ninguna hipótesis y mantiene abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

Apoyo ciudadano

Las autoridades solicitaron la colaboración de transportistas y transeúntes que hayan circulado por la ruta Pichanaqui – Tarma – Huánuco la madrugada del 10 de abril. Cualquier información relevante puede ser comunicada al número 968 197 600, canal habilitado para aportar datos que ayuden a ubicar a los desaparecidos y esclarecer el contexto del accidente en el río Mantaro.

El caso está bajo la supervisión de la fiscal provincial Rocío Caballero Villareal, de la 4ta Fiscalía de Huánuco, quien coordina las diligencias y gestiona el apoyo logístico para los equipos de rescate.

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