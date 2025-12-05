Serfor alerta sobre tráfico ilegal: 3.710 animales vivos, muertos y disecados recuperados entre enero y octubre

Perú

El tráfico ilegal de fauna silvestre continúa dejando estragos en el Perú: Serfor reportó la afectación de 3.710 animales entre enero y octubre de 2025, cifra que revela el preocupante impacto de esta actividad ilícita en pleno auge de la temporada navideña

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), alertó que entre enero y octubre de 2025 se registraron 3.710 animales silvestres afectados por el tráfico ilegal en el Perú. La cifra incluye especímenes vivos, muertos y disecados, recuperados en diversos operativos o encontrados en estado de abandono, muchos de ellos con lesiones severas, evidencias de maltrato o ya sin vida.

Aves, reptiles y mamíferos: las principales víctimas del tráfico ilegal

El balance oficial detalla que las aves encabezaron la lista de especies más traficadas, con 1.495 individuos incautados en lo que va del año. Entre las especies identificadas figuran flamencos —con más de 300 crías halladas muertas en Piura—, pihuichos, loros y pericos, animales que suelen convertirse en mascotas como resultado de esta actividad ilícita.

En la segunda posición se ubicaron los reptiles, con 1.364 especímenes. Dentro de este grupo, destacan tortugas taricayas y motelo, iguanas, lagartijas y boas, todas especies que sufren alto riesgo de desaparición debido a la presión del comercio ilegal. Los mamíferos también presentan números elevados, con 803 ejemplares incautados, principalmente primates como machín negro, pichico común, mono aullador, mono fraile, mono choro y mono musmuqui. Otras especies afectadas incluyen perezosos, zarigüeyas, osos hormigueros y zorros.

El reporte también incluye 48 anfibios, fundamentalmente sapos y ranas, los cuales han sido decomisados en diferentes regiones del país.

Hallazgos alarmantes en Lima y regiones

El informe de Serfor resalta que solo en Lima, durante este año, se recuperaron 67 monos, la mayoría hallados en viviendas, comercios o abandonados en la vía pública. Estos animales evidenciaban malnutrición, lesiones y mutilaciones, resultado directo del cautiverio y el maltrato.

En total, Lima concentra la mayor cantidad de decomisos en los últimos dos años, seguida por las regiones de Moquegua–Tacna, Ucayali y Loreto. A nivel nacional, entre 2024 y 2025, el registro ascendió a 7.622 animales silvestres traficados.

Acciones y sanciones frente al tráfico de fauna

Serfor precisó que las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, así como los nueve Gobiernos Regionales con competencias en la materia, reportaron los casos y activaron los respectivos Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) contra los responsables.

La legislación vigente considera infracciones muy graves la posesión, transporte, maltrato, comercialización o exhibición de fauna silvestre de origen ilegal, así como el funcionamiento de zoológicos sin autorización. Estas conductas pueden ser sancionadas con penas de cárcel. Las autoridades intensifican los controles en mercados, centros de abasto y otros puntos críticos de Lima y provincias, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Exhortación a la ciudadanía: animales silvestres no son regalos

En el marco de las fiestas navideñas, MIDAGRI y Serfor lanzaron un llamado enfático a la ciudadanía para no adquirir ni regalar animales silvestres. El incremento en la demanda durante diciembre representa una amenaza directa para la biodiversidad y fomenta una cadena de delitos que genera devastadoras consecuencias para las especies y el equilibrio ecológico del país.

La adquisición de fauna silvestre ilegal sustenta el tráfico y expone a estos animales a cautiverio, lesiones, maltrato y muerte. Serfor reitera que proteger la vida de la fauna silvestre es responsabilidad de todos e invita a denunciar cualquier caso a las autoridades competentes.

