Más de mil tortugas regresan a la Amazonía tras ser salvadas del tráfico ilegal: así fue la emotiva liberación en Loreto

Composición: Infobae Perú

Más de mil tortugas amazónicas volvieron a su hábitat natural tras haber sido víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre, una de las actividades ilícitas que más afecta la biodiversidad en el Perú. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) confirmó la liberación de estos ejemplares en la región Loreto, marcando un nuevo avance en las acciones de recuperación de especies nativas.

Los animales, que fueron rescatados en 2023 durante una intervención en el Callao, pasaron por un proceso de evaluación técnica y sanitaria antes de ser considerados aptos para su retorno. La liberación se realizó en un entorno estratégico de la Amazonía, donde las condiciones ecológicas favorecen su supervivencia y reproducción, en un esfuerzo articulado entre autoridades, comunidades y organizaciones especializadas.

Liberan tortugas amazónicas en Loreto tras ser rescatadas del tráfico ilegal

Foto: Agencia Andina

La intervención permitió que más de 1.000 tortugas de las especies taricaya y charapa regresen a su ecosistema. Estos reptiles, conocidos científicamente como Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa, fueron liberados en la cuenca del río Apayacu, dentro del Área de Conservación Regional Ampiyacu–Apayacu, en Loreto.

De acuerdo con el Serfor, los ejemplares fueron sometidos a rigurosos controles para asegurar su estado de salud. Solo después de superar estas evaluaciones, se autorizó su liberación en una zona que forma parte de su rango natural de distribución. La elección del lugar no fue aleatoria: responde a criterios técnicos que buscan maximizar las probabilidades de adaptación de las especies.

“Hoy damos un paso importante en la recuperación de nuestra biodiversidad. Estas tortugas regresan a su hábitat, donde cumplen un rol esencial para el equilibrio de los ecosistemas amazónicos”, señaló Rudy Tapia, director de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor.

En este proceso también participó la Comunidad Nativa Yanayacu, cuyo Comité de Vigilancia Comunal tendrá un rol clave en el monitoreo de los ejemplares liberados. Esta articulación con actores locales busca reforzar la protección de la fauna silvestre desde el territorio, una estrategia cada vez más relevante frente al avance de actividades ilegales.

El traslado y manejo de las tortugas estuvo a cargo de especialistas del Serfor, en coordinación con organizaciones como la Asociación Unidos por los Animales (UPA), el zoocriadero Reptile Republic, el Centro de Rescate Taricaya y Rainforest Foundation US, que brindaron soporte técnico y logístico durante todo el proceso.

Así operó el rescate y por qué estas especies son clave para la Amazonía

Foto: Agencia Andina

El origen de esta historia se remonta a 2023, cuando las autoridades detectaron irregularidades en permisos de exportación durante una intervención conjunta con Aduanas del Callao. Tras el decomiso, los ejemplares quedaron bajo custodia especializada mientras se desarrollaba el proceso administrativo correspondiente.

Este tipo de casos no es aislado. En enero de 2025, por ejemplo, se rescataron más de 160 taricayas que eran vendidas ilegalmente como mascotas en Lima, muchas de ellas en condiciones precarias, hacinadas en recipientes de vidrio o bolsas plásticas. Estos operativos evidencian la persistencia del comercio ilegal de fauna en mercados urbanos.

Las tortugas amazónicas cumplen una función clave en su ecosistema. Su alimentación basada en frutos permite la dispersión de semillas, lo que contribuye directamente a la regeneración de bosques inundables. Además, forman parte de la cadena alimenticia, siendo esenciales para mantener el equilibrio ecológico en la Amazonía.

La liberación se realizó durante la temporada de creciente amazónica, un periodo que facilita la dispersión natural de los ejemplares y mejora sus posibilidades de adaptación. Este detalle técnico resulta crucial para asegurar el éxito de la reinserción en el medio silvestre.

Desde el Serfor también se recordó que la compra de animales sin origen legal fomenta el tráfico ilegal y pone en riesgo la supervivencia de diversas especies. Por ello, la entidad mantiene activa la campaña “No te compres un delito”, orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de esta práctica.

Para denunciar casos de venta o tenencia ilegal de fauna silvestre, existen canales oficiales habilitados. Uno de ellos es el WhatsApp de Alerta Serfor (947 588 269), que recibe reportes mediante mensajes. También está disponible la plataforma virtual “Denuncia Serfor”, donde los ciudadanos pueden registrar estos hechos de manera directa.