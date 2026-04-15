Perú

PNP refuerza seguridad en exteriores del JNE luego de amenazas de Rafael López Aliaga y protestas por supuesto fraude

Durante una protesta convocada por López Aliaga, el candidato de Renovación Popular afirmó que si las elecciones no eran anuladas en 24 horas, se declararía en “insurgencia civil”

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PNP refuerza seguridad en exteriores del JNE luego de amenazas de Rafael López Aliaga contra el jefe del organismo electoral. (Video: TV Perú)

Luego de la protesta a las afueras de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocada por el candidato Rafael López Aliaga, la Policía Nacional del Perú (PNP) decidió incrementar la seguridad en los exteriores de la sede institucional para evitar disturbios en la zona.

Además de incrementar la presencia policial en el lugar, la PNP atambién bloqueó el acceso vehicular a la altura de la cuadra 8 del jirón Pachacutec y restringió el tránsito peatonal para evitar que se generen concentraciones de manifestantes cerca a la sede del organismo electoral.

Las medidas adicionales de la PNP se suman a las que ya tomó el propio Jurado Nacional de Elecciones, que incluyó a seguridad privada en su cuerpo de seguridad para garantizar el bienestar de su jefe, Roberto Burneo, y de los trabajadores de la institución.

PNP refuerza seguridad en exteriores del JNE luego de amenazas de Rafael López Aliaga. (Foto: Composición - Infobae)
PNP refuerza seguridad en exteriores del JNE luego de amenazas de Rafael López Aliaga. (Foto: Composición - Infobae)

Le damos 24 horas para anular las elecciones

Durante la protesta convocada por él a las afueras de la sede del JNE, Rafael López Aliaga, afirmó que esperará resultados oficiales antes de tomar decisiones, aunque adelanta una eventual convocatoria. “Si el fraude se consuma, yo sí convoco a una marcha multitudinaria entre todo el Perú”, indica.

El candidato insiste en mantener una vigilancia constante sobre el proceso. “Nos declaramos en estado de emergencia a partir de este minuto”, señala, al tiempo que pide a sus seguidores mantenerse atentos a los anuncios posteriores.

En otro momento de su discurso, fija un plazo a las autoridades electorales. “Le damos exactamente veinticuatro horas... para declarar la nulidad de este fraude electoral”, expresa, en referencia a las decisiones del sistema electoral que deberá hacer oficial el conteo de los votos válidos en los próximos días.

Aliaga incluso se refirió a la posibilidad de declarase en “insurgencia civil” en caso de que no se anulen las elecciones y aseguró que las autoridades se encontrarán “con un pueblo ardiente”. Esto pese a que su argumento sobre un supuesto fraude electoral no incluye una prueba, sino únicamente sus palabras.

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks as people gather outside Peru's electoral headquarters amid concerns about the voting process during the country's general election, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks as people gather outside Peru's electoral headquarters amid concerns about the voting process during the country's general election, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

López Aliaga también amenazó a Piero Corvetto

López Aliaga también arremetió contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y demandó al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a que junto con la Policía lo detengan, pese a que no se le imputa un delito en concreto y no existe flagrancia. “Si el fraude se consuma, yo sí convoco a una marcha multitudinaria entre todo el Perú”, amenazó.

El líder de Renovación Popular no es el único pretende alegar una inexistente manipulación. Antes de superar al exalcalde de Lima,Roberto Sánchezadvirtió con una movilización “apenas haya un indicio de no querer respetar el voto ciudadano”. “Sin narrativas de fraude como el proceso anterior. El voto andino, amazónico, rural se va a respetar”, añadió.

Jorge Nieto pide prudencia

Solo el candidato Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno exigió a candidatos a no invocar un supuesto fraude sin contar con pruebas que puedan acreditarlo.

“Hay un presidente mexicano que decía: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Lo que el Perú quiere hoy día es paz y para eso están nuestras instituciones. Yo no voy a ser un demagogo que por ganar cuatro o cinco votos más, haga que la violencia se despliegue en nuestras calles. Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe. Y si no las tiene, que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño al Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra. Y eso tenemos que rechazarlo", declaró en conferencia de prensa.

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